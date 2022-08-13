Откровения фигуристок: Алина Загитова лихачит за рулем, а Александра Трусова разрешила себе влюбиться

Международный союз конькобежцев распределил квоты на крупные старты нового сезона. И если еще недавно Россия отвоевывала на них максимальное представительство, то теперь наших знаменитых спортсменок, наводящих ужас на иностранных соперниц, отбросили далеко назад (спорт вне политики, ага).
Но опускать руки никто не собирается! Наши прославленные спортсменки радуют зрителей в красочных ледовых шоу и событийно проводят межсезонье. В обзоре «Телепрограммы» неожиданные признания известных фигуристок, на которые они решились именно сейчас, когда можно расслабиться.
Алина Загитова
«Татарская принцесса» и олимпийская чемпионка посетила хоккейный турнир Sochi Hockey Open (говорят, у фигуристки роман с молодым хоккеистом Дмитрием Воронковым), поучаствовала в заседании Всемирного конгресса татар в Казани (сама Алина по-татарски не говорит и шутит, что родители переходят на родной язык, когда надо что-то скрыть от дочери), проводит тренировки по боксу (готовится к шоу-поединкам) и охотно раздает интервью везде, где появляется. Так поклонники фигуристки и узнали, что на дороге с ней лучше не пересекаться: лихачит будь здоров. И это несмотря на небольшой опыт.
- Я вожу машину второй год, - объяснила Загитова. - Подруги говорят, что это страшно, но я просто села и поехала. Сначала училась на механике, теперь автомат, никаких проблем. Я как Шумахер с первого же года. Бывает, подрезают. Тогда вымещаю всю злость, но, слава богу, никто меня не слышит. Это из спорта - не люблю уступать. Я понимаю, что не всем такая черта нравится, но что есть, то есть. Бывало, что узнавали и сигналили. Однажды остановили сотрудники ГИБДД, я испугалась, а они просто хотели фото...
Евгения Медведева
Фото: соцсети
Двукратная серебряная призерка зимней Олимпиады-2018 Евгения Медведева готовится выступить вместе с группой «Ленинград» на открытии новой хоккейной арены омского «Авангарда», проводит совместные тренировки с гимнастом Никитой Нагорным, а еще получает удовольствие от фотосессий. То в нижнем белье, то в купальнике, то в розовом костюме и парике. В интервью фигуристка призналась, что вне профессиональной карьеры все равно скрупулезно следит за питанием (тратит на один заказ пищи до 15 тыс. руб. в день!)... и совсем не скучает по изнурительным тренировкам.
- Я фигурное катание люблю, но я не люблю физические нагрузки, - не постеснялась сказать правду Женя. - Я в принципе люблю кататься - это красиво и здорово. Люблю скорость, когда блестит костюм, когда красивые волосы-макияж, когда прыгается легко. Но чтобы легко прыгалось, нужно тренироваться, а это не всегда кайф.
Александра Трусова
Фото: соцсети
Серебряную призерку Олимпиады-2022 тоже кошмарят западные злодеи - взяли и отменили мастер-классы спортсменки в Швеции. Ну что за люди? Однако унывать Саша не собирается, она слетала с возлюбленным, фигуристом Марком Кондратюком, в Дубай, затем заглянула в Санкт-Петербург, а потом с семьей отправилась на Мальдивы.
По возвращении в Москву Трусова сходила на вручение премии WOW Awards, где победила в номинации «Ярчайшая фигуристка года». Расслабившись, скромная и обычно молчаливая Саша (вся страна запомнила срыв спортсменки после поражения на ОИ: «Ненавижу всех! Не хочу больше ничего делать в фигурке!») наконец-то заговорила. И сразу - о самом важном:
- До Олимпиады я бы на 100% сказала, что надо забыть о личной жизни и выступать. Но после мне кажется, что можно, чтобы и личная жизнь была, и выступать хорошо. Было ли у меня желание уйти из спорта? На Олимпиаде была минутная слабость. А так чтобы серьезно - никогда. Я сейчас готовлюсь к сезону, живу настоящим. Что потом? Через 10 лет мне будет 27... Скорее всего, у меня уже будет ребенок. Потому что я хочу этого. Если у меня родится дочка, она, скорее всего, не будет фигуристкой.