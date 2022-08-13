Откровения фигуристок: Алина Загитова лихачит за рулем, а Александра Трусова разрешила себе влюбиться

Международный союз конькобежцев распределил квоты на крупные старты нового сезона. И если еще недавно Россия отвоевывала на них максимальное представительство, то теперь наших знаменитых спортсменок, наводящих ужас на иностранных соперниц, отбросили далеко назад (спорт вне политики, ага).

Но опускать руки никто не собирается! Наши прославленные спортсменки радуют зрителей в красочных ледовых шоу и событийно проводят межсезонье. В обзоре «Телепрограммы» неожиданные признания известных фигуристок, на которые они решились именно сейчас, когда можно расслабиться.

Алина Загитова

«Татарская принцесса» и олимпийская чемпионка посетила хоккейный турнир Sochi Hockey Open (говорят, у фигуристки роман с молодым хоккеистом Дмитрием Воронковым), поучаствовала в заседании Всемирного конгресса татар в Казани (сама Алина по-татарски не говорит и шутит, что родители переходят на родной язык, когда надо что-то скрыть от дочери), проводит тренировки по боксу (готовится к шоу-поединкам) и охотно раздает интервью везде, где появляется. Так поклонники фигуристки и узнали, что на дороге с ней лучше не пересекаться: лихачит будь здоров. И это несмотря на небольшой опыт.

- Я вожу машину второй год, - объяснила Загитова. - Подруги говорят, что это страшно, но я просто села и поехала. Сначала училась на механике, теперь автомат, никаких проблем. Я как Шумахер с первого же года. Бывает, подрезают. Тогда вымещаю всю злость, но, слава богу, никто меня не слышит. Это из спорта - не люблю уступать. Я понимаю, что не всем такая черта нравится, но что есть, то есть. Бывало, что узнавали и сигналили. Однажды остановили сотрудники ГИБДД, я испугалась, а они просто хотели фото...

Евгения Медведева