Отказался от мяса и захотел стать кентавром: что известно о Николае Дроздове

Он научил страну любить жаб и гадюк. Лучезарная улыбка, фирменная интонация и неповторимый голос словно убаюкивали и зазывали каждого зрителя в прекрасный мир живой природы. 20 июня легенде биологии и телевидения исполняется 85 лет.
Мало кто ожидал увидеть Николая Николаевича среди героев реалити-шоу «Последний герой». Ну зачем ему эта показуха и демонстрация интимной жизни под камеры, да еще и экзотические задания? Но он не испугался и принял вызов, поучаствовав и в четвертом, и в пятом сезонах шоу в 2003 и 2004 годах.
В 67 лет Дроздов соревновался с Жанной Фриске, Юлией Началовой, Децлом и многими другими молодыми суперзвездами (которых, как оказалось, пережил) и в итоге взял приз зрительских симпатий.
Николай Дроздов в детстве (на руках у матери). Фото: соцсети
Вообще у Коли Дроздова - старинные тирольские и дворянские корни: прапрадед даже был ординарцем фельдмаршала Кутузова. Но рос Коля во время Великой Отечественной, поэтому приходилось ему не есть черную икру чайной ложечкой, а следить за табуном лошадей на конном заводе в Подмосковье, где жила семья будущего ученого перед тем, как получить квартиру в столице. В восемь лет Коля захотел стать кентавром.
Николай Дроздов в юности. Фото: соцсети
С такой голливудской фактурой он запросто мог бы стать звездой больших и малых драматических театров. Но он выбрал живую природу. Оказался в горах Северного Кавказа на первой практике - так в них и влюбился.
Николай Дроздов в программе «В мире животных». Фото: кадр из передачи
На его передаче «В мире животных» выросли - без преувеличения - поколения зрителей. Заразительное обаяние и энциклопедический объем знаний позволили Дроздову выпускать программу (после легенды «Комсомольской правды» Василия Пескова, уехавшего в экспедицию) почти 50 лет!
С 1970 по 2018 год с небольшими перерывами. Он попал в проект случайно: кандидата наук Николая Дроздова экспертом в программу вместо себя прислал профессор Александр Чельцов, который не смог приехать на съемки.
Николай Дроздов. Фото: соцсети
Правильно говорят, что в старости каждый имеет то лицо, которое заслужил. Посмотрите на эти добрые глаза дедушки из детской сказки. Даже в пафосном костюме от Гуччи он выглядит просто, красиво и по-свойски. Икона стиля и образец душевности.
Многие беспокоятся о состоянии здоровья мэтра. Но что в рекламе, что в телепередачах он всегда выглядит бодрым. Может, потому что отказался от мяса в начале 70-х и следит за здоровьем; может, потому что обрел гармонию с природой за десятки лет исследований. А может, просто потому что всю жизнь посвятил любимому делу.
Николай Дроздов с семьей. Фото: соцсети
Помимо животных, Дроздов очень любит семью - жену Татьяну, с которой вместе уже более 40 лет, дочерей Надежду и Елену, внуков Яна и Филарета. И музыку: даже записал собственный альбом с ироничным названием «Вы слыхали, как поет Дроздов?».
С юбилеем, Николай Николаевич! Доброго здоровья.