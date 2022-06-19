Отказался от мяса и захотел стать кентавром: что известно о Николае Дроздове

Он научил страну любить жаб и гадюк. Лучезарная улыбка, фирменная интонация и неповторимый голос словно убаюкивали и зазывали каждого зрителя в прекрасный мир живой природы. 20 июня легенде биологии и телевидения исполняется 85 лет.

Мало кто ожидал увидеть Николая Николаевича среди героев реалити-шоу «Последний герой». Ну зачем ему эта показуха и демонстрация интимной жизни под камеры, да еще и экзотические задания? Но он не испугался и принял вызов, поучаствовав и в четвертом, и в пятом сезонах шоу в 2003 и 2004 годах.

В 67 лет Дроздов соревновался с Жанной Фриске, Юлией Началовой, Децлом и многими другими молодыми суперзвездами (которых, как оказалось, пережил) и в итоге взял приз зрительских симпатий.