От КВН до списка Forbes: как Екатерина Варнава стала популярной и от кого выслушивает неприятные слова о своей внешности

Екатерина Варнава училась на юриста, а стала юмористом. Диплом знаменитости так и не пригодился. Будучи студенткой она увлеклась игрой в КВН, которая и дала ей старт в мир шоу-бизнеса. О том, как складывалась карьера Варнавы, — в нашем материале.

Екатерина Варнава: детство и начало карьеры

Екатерина Варнава родилась 9 декабря 1984 года в Москве. Ее отец Владимир Варнава, кадровый военный, родом из Казахстана. Мама Галина Варнава по образованию врач-терапевт, родом из Новосибирска. В семье росли два старших мальчика — Игорь и Алексей.