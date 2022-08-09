От КВН до списка Forbes: как Екатерина Варнава стала популярной и от кого выслушивает неприятные слова о своей внешности

Екатерина Варнава училась на юриста, а стала юмористом. Диплом знаменитости так и не пригодился. Будучи студенткой она увлеклась игрой в КВН, которая и дала ей старт в мир шоу-бизнеса. О том, как складывалась карьера Варнавы, — в нашем материале.
Екатерина Варнава: детство и начало карьеры
Екатерина Варнава родилась 9 декабря 1984 года в Москве. Ее отец Владимир Варнава, кадровый военный, родом из Казахстана. Мама Галина Варнава по образованию врач-терапевт, родом из Новосибирска. В семье росли два старших мальчика — Игорь и Алексей.
Екатерина Варнава в детстве. Фото: соцсети
Ранее Екатерина утверждала, что фамилия Варнава — грузинская. При этом в ней смесь кровей — украинской и русской.
Когда Катя была совсем маленькой, ее семья перебралась в Германию. Отец получил назначение в немецкий Вюнсдорф. В этом же городе Варнава пошла в первый класс, а после семья вернулась в Москву.
Екатерина Варнава в школьные годы. Фото: соцсети
Наладить отношения с новыми одноклассниками было непросто. Они считали ее задавакой и избегали. Причиной всему — яркие наряды и игрушки, которых в период развала СССР на прилавках в России практически не было. Спустя много лет Катя все-таки обзавелась подружками, а, вспоминая этот период, утверждает, что так закалился ее характер.
Еще в детстве Екатерина занималась бальными танцами. Но повзрослев, резко прибавила в росте, поэтому найти подходящего партнера было сложно. Когда, наконец, поиски увенчались успехом, на одной из тренировок Катя получила травму — смещение позвонков. С танцами пришлось попрощаться.
К слову, выросла Варнава до 181 см, вес ее — 67 кг. Правда, в последнее время артистка сильно похудела. Ее мама настаивает на том, чтобы дочь показалась врачам. Катя при этом утверждает, что прекрасно себя чувствует.
До 14 лет Екатерина Варнава занималась бальными танцами. Фото: соцсети
После школы Варнава поступила на юридический факультет, но диплом юриста ей так и не пригодился.
Екатерина Варнава: КВН, Comedy Woman
Будучи студенткой Национального исследовательского технологического института Екатерина вошла в состав команды КВН «Свои секреты». А уже через год, в 2004-м, впервые появилась на телеэкранах. Ее пригласили в коллектив «Сборная малых народов» для музыкального конкурса. Это был четвертьфинал Премьер-лиги.
Екатерина Варнава в юности. Фото: соцсети
Уже через год она вошла в состав команды как постоянный ее член. В 2005-м команда «Сборная малых народов» сыграла пять игр в Премьер-лиге КВН и заняла четвертое место.
После коллектив пригласили в Высшую лигу, но в первой же игре 1/8 финала они проиграли. Через некоторое время команда прекратила свое существование, и Варнава перешла в «Свои секреты». Екатерина и Мария Кравченко стали центральными актрисами команды. В Высшей лиге – 2007 команда заняла четвертое место на этапе 1/8 финала, а позже коллектив также распался.
Екатерина Варнава в КВН. Фото: соцсети
Свою последнюю игру в КВН Екатерина Варнава сыграла в составе сборной Москвы в 2008-м.
В этом же году ее пригласили в новую юмористическую программу Сomedy Woman. Тут Варнаве пригодилось ее умение танцевать. Катя занималась постановкой хореографических номеров.
Екатерина Варнава до пластики. Фото: соцсети
В 2016-м прошли слухи, что Варнава уходит из проекта. Тогда Наталья Еприкян (творческий псевдоним Наталья Андреевна), которая была продюсером и идейным вдохновителем проекта, заявила, что собирается его распускать. Аргумент: нужна «молодая кровь».
Некоторые СМИ стали писать, что Варнава уходит из шоу, но позже Катя выступила с опровержением слухов, успокоив своих фанатов. Она осталась в шоу до его закрытия, которое случилось в декабре 2019 года.
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Екатерина Варнава: проекты, шоу, доход
Екатерина Варнава попробовала себя и в качестве телеведущей. Осенью 2012-го ее пригласили вести передачу «НТВ утром». Позже знаменитость появилась в развлекательной программе «Человек-невидимка». Также в арсенале Варнавы шоу «Песни. Реалити» на ТНТ, «Бой с герлс» на канале «Пятница!».
В сентябре 2020-го она в паре с Дмитрием Хрусталевым стала ведущей программы «Секрет» на ТНТ. В начале 2020-го Варнава принимала участие в проекте «Танцы со звездами».
Екатерина Варнава и Дмитрий Хрусталев. Фото: соцсети
В кинематографе Екатерины дебютировала в фильме Александра Стриженова «От 180 и выше», но ее роль была настолько маленькой, что фамилию актрисы даже не внесли в титры. Позже Варнава появилась в одном из эпизодов сериала «Универ». После этого были съемки в сериалах «Деффчонки», «Счастливы вместе», «СашаТаня».
Что касается доходов, то, благодаря съемкам и рекламе, Катя на протяжении нескольких лет входит в список Forbes. Ее годовой доход — 2,1 млн долларов.
Екатерина Варнава: личная жизнь
До 2012 года о личной жизни Екатерины Варнавы было мало что известно. Она скрывала имя своего возлюбленного, потому что он был женат. В 2012-м ее избранником стал Дмитрий Хрусталев, коллега по проекту Сomedy Woman.
Уже в следующем году возлюбленным Екатерины стал хореограф Константин Мякиньков. Их роман продлился шесть лет.
Екатерина Варнава и Константин Мякиньков. Фото: соцсети
Летом 2020-го пошли слухи о том, что Екатерина встречается с театральным режиссером Александром Молочниковым. Они познакомились на проекте «Танцы со звездами». О своих отношениях пара заявила, когда появилась на красной дорожке «Кинотавра-2020». Через время они стали жить под одной крышей, а Молочников задействовал возлюбленную в своих постановках.
Екатерина Варнава и Александр Молочников. Фото: соцсети
Ранее Варнава утверждала, что была готова родить Молочникову ребенка. Но буквально в июле 2022 появилась информация о том, что они расстались. Причиной, по слухам, стала измена режиссера с молодой актрисой.
Екатерина Варнава: внешность, горячие фото
Екатерина Варнава — одна из тех знаменитостей, кто с начала своей карьеры изменил себя полностью. Актриса превратилась из жгучей брюнетки в блондинку, изменила цвет глаз, удалив меланин лазером, сделала ринопластику, увеличила губы и поработала над овалом лица.
Кроме того, артистка дважды ложилась под нож хирурга, чтобы уменьшить грудь. Кстати, старший брат Алексей ругает ее за преобразившуюся внешность.
Екатерина Варнава в 2020 году. Фото: Global Look Press
Впервые в откровенной фотосессии Екатерина Варнава появилась еще в 2010-м. Тогда это были съемки для мужского издания Maxim. Позже знаменитость разделась для журнала ХХL. Увидеть откровенные снимки Екатерины можно и в ее соцсетях.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Екатерина Варнава: последние новости
После расставания с Александром Молочниковым Екатерина Варнава решила уехать в отпуск. Актриса выбрала турецкую Аланью, где отдыхает в компании друзей.