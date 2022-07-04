От Крыма до Вьетнама: где проводят лето российские звезды

Эвелина Бледанс любит бывать в Крыму, что неудивительно: она там родилась. Летом 2022 года актриса решила оздоровиться и отдохнуть в санатории «Полтава» - он находится на западе полуострова, неподалеку от Сакского озера.

Именно из этого озера добывается целебная грязь, которая и стала главной целью Эвелины: процедуры, для которых применяется грязь Сакского озера, должны оказать самое благотворное влияние на состояние здоровья и самочувствие актрисы.

Александр Буйнов – Сочи

