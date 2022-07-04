От Крыма до Вьетнама: где проводят лето российские звезды

Эвелина Бледанс – Крым
Эвелина Бледанс. Фото: соцсети
Эвелина Бледанс любит бывать в Крыму, что неудивительно: она там родилась. Летом 2022 года актриса решила оздоровиться и отдохнуть в санатории «Полтава» - он находится на западе полуострова, неподалеку от Сакского озера.
Именно из этого озера добывается целебная грязь, которая и стала главной целью Эвелины: процедуры, для которых применяется грязь Сакского озера, должны оказать самое благотворное влияние на состояние здоровья и самочувствие актрисы.
Александр Буйнов – Сочи
Александр Буйнов. Фото: Global Look Press
Для народного артиста РФ Александра Буйнова посещение Сочи стало этим летом соединением приятного с полезным: певец не только нежится на пляжах, он нашел время, чтобы поздравить с юбилеем Почетного гражданина города, ветерана Павла Павлович Сюткина, которому исполнилось 100 лет.
На своей странице в соцсети Буйнов поделился восхищением от знаменитого сочинского отеля «Жемчужина», а также не смог сдержать удивления: оказывается, бутоны магнолий, в изобилии растущих в Сочи, просто огромные!
Анна Хилькевич – Турция
Анна Хилькевич. Фото: Global Look Press
Звезда «Универа» всегда предпочитала заграничные курорты, и на этот раз не стала себе изменять, выбрав Турцию. Анна Хилькевич проводит там отпуск вместе с семьей. Судя по всему, актриса очень довольна турецкими каникулами: она даже решила обменять обратные билеты, выбрав более позднюю дату. В своем аккаунте звезда написала:
«Вердикт такой. Если младшему ребенку уже почти 4, а старшему через несколько месяцев исполнится 7 — можно действительно отдохнуть с детьми. И еще, я, видимо, так сильно хотела улететь в отпуск, что, очутившись здесь, продлила его еще на несколько дней, поменяв билеты на попозже».
СМИ сообщают, что минимальная стоимость номера в турецком отеле, где остановилась Хилькевич с семьей, составляет 51 тысячу рублей в сутки.
Ксения Бородина – Турция
Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды
И одна из самых известных российских телеведущих тоже выбрала для летнего отдыха Турцию, отправившись в эту страну на целый месяц. Ксения может себе позволить лучший отель в центре Стамбула, где завтрак ей и ее дочкам накрывают на террасе, а компаньонами по утренней неге становятся чайки, выхватывающие лакомые кусочки прямо из рук, пишет Telegram-канал «Звездная пыль».
Юлия Волкова – Вьетнам
Юлия Волкова. Фото: Global Look Press
Даже необходимость провести много часов в салоне самолета и совершить не одну пересадку не остановили бывшую солистку группы «Тату», решившую во что бы то ни стало посетить Вьетнам. Конечной целью Юлии Волковой стал, как сообщают СМИ, отель InterContinental Hanoi Westlake в Ханое.
Сергей Лазарев – отдыхать некогда!
Сергей Лазарев. Фото: Global Look Press
Уже в первых числах июля для Сергея Лазарева начнется горячая пора: у него запланированы концерты в нескольких российских городах, включая Ярославль, Вологду и Тулу.
А пока певец старается получить максимум удовольствия от общения с сыном Никитой и дочерью Аней. Втроем им совсем не скучно: в соцсетях артист поделился успехами дочери, освоившей велосипед, и пообещал, что вскоре они с Аней будут кататься вместе по столичным велодорожкам.