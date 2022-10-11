От белых и пушистых до неоновых с длинным ворсом: модные шубы зимы-2022/2023

Неважно, какой будет зима: снежной и морозной или промозглой и слякотной — без шубы все равно не обойтись! Особенно — без модной и красивой.
Модные шубы

Модные шубы. Фото: Global Look Press

В этом сезоне мода на теплую верхнюю одежду достаточно противоречива. Актуальны как сдержанные, так и вызывающие фасоны и расцветки шуб. Тeleprogramma.pro разбиралась в этом вопросе вместе с Надей Ивановой.

«Снежный человек»

Фото: Global Look Press

Фото: Global Look Press

Фото: Global Look Press

Вы привыкли находиться в центре внимания? Предпочитаете быть яркой и неповторимой? Выбирайте шубы необычных фасонов и кричащих оттенков.

«Хитом этой зимы будут длинные лохматые шубы причудливых расцветок. И если вы не боитесь выглядеть как снежный человек, смело примеряйте этот тренд».

Меховые пальто
 

Фото: Global Look Press

Фото: Global Look Press

Фото: Global Look Press

Надя Иванова советует обзавестись элегантными меховыми пальто, которые прекрасно подойдут деловым женщинам:

«Для более консервативных особ — длинные лаконичные пальто, выполненные из натурального или искусственного меха». 

Меховые накидки
 

Фото: Global Look Press

Фото: Global Look Press

Этот вариант станет незаменимым поздней осенью, когда еще не пришли настоящие морозы, но уже так хочется закутаться во что-то теплое и уютное. Наш эксперт уверяет: накидка — ничуть не хуже жилета

«Меховые накидки пришли на смену популярным в прошлых сезонах меховым жилетам».

Шубы с длинным ворсом
 

Фото: Global Look Press

Фото: Global Look Press

Фото: Global Look Press

Отличный выбор для смелой девушки, которая стремится создать образ гламурной светской львицы, — шуба с длинным ворсом.

«На смену шубке Тедди («мех Чебурашки») пришел длинный ворс. Выглядит такая шубка из длинноворсового меха весьма своеобразно», — советует Надя Иванова.

Правда, за такой вещью придется тщательно ухаживать: длинный ворс плохо переносит влажность.

Белые и яркие неоновые
 

Фото: Global Look Press

Фото: Global Look Press

Если вы считаете себя мягкой и женственной натурой и не прочь продемонстрировать это окружающим, выбирайте белоснежную пушистую шубку. Накинув на плечи нежное меховое облачко, вы сразу превратитесь в Снегурочку, и любой мужчина захочет окружить такое неземное создание заботой и теплотой. 

Фото: Global Look Press

Фото: Global Look Press

Впрочем, сочные яркие оттенки произведут не менее сильное впечатление. По словам Нади Ивановой:

«На пике моды белые шубки, а также яркие неоновые цвета».

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Шубы из лоскутков
 

Фото: Global Look Press

Фото: Global Look Press

Знаменитые бренды в этом сезоне предлагают эффектные шубки, скроенные из разноцветных кусочков меха. Наш эксперт подтверждает:

«Смелое дизайнерское решение — шубы, выполненные из разноцветного меха. Они навевают четкие ассоциации с популярной в творческих кругах техникой пэчворка».

Словом, шуба может быть абсолютно любой, главное — чтобы вы чувствовали себя в ней уверенно!

Справка Teleprogramma.pro:

Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет культурологии моды СПб университета культуры и искусства.
Опыт в сфере фешн — 19 лет.

 

Надя Иванова. Фото: Teleprogramma.pro

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