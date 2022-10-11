От белых и пушистых до неоновых с длинным ворсом: модные шубы зимы-2022/2023

Знаменитые бренды в этом сезоне предлагают эффектные шубки, скроенные из разноцветных кусочков меха. Наш эксперт подтверждает:

«Смелое дизайнерское решение — шубы, выполненные из разноцветного меха. Они навевают четкие ассоциации с популярной в творческих кругах техникой пэчворка».

Словом, шуба может быть абсолютно любой, главное — чтобы вы чувствовали себя в ней уверенно!

Справка Teleprogramma.pro:

Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет культурологии моды СПб университета культуры и искусства.

Опыт в сфере фешн — 19 лет.