Оставшись без ролей хотела переучиться на медсестру: как Маша Машкова живет в Америке

Звезда сериала «Не родись красивой» Мария Машкова уже несколько лет живет в Америке. Дочка именитого актера Владимира Машкова, известного по фильмам: «Экипаж», «Движение вверх», «Герой» и «Миллиард», обосновалась с семьей в Лос-Анджелесе. Примечательно, что возвращаться на родину актриса не собирается.
Маша Машкова счастлива в браке с бизнесменом и сценаристом Александром Слободяником – младшим. Возлюбленный актрисы, можно сказать, американец российского происхождения. Именно он увез Машу за океан. У пары подрастают две дочки. Казалось бы, у Машковой есть все, о чем можно мечтать: любящий муж, дети, дом полная чаша. Вот только с карьерой не все так гладко.
В одном из своих интервью актриса призналась, что постоянно ходила на кастинги. Но все без толку. У дочери Владимира Машкова накопилась толстенькая папка с пробами, которые она провалила. По словам Марии, она и плакала, и кричала, и плохую русскую изображала. Но все ее старания пошли прахом. В американском кино ей упорно не везло.
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Мария Машкова сидела на шее у мужа, подумывая переучиться на медсестру. Фото: Global Look Press
Спасали Машкову разве что съемки в России. Однако теперь звезда «Не родись красивой» от всех проектов на родине отказалась. По словам Марии, она по сути сидит на шее у мужа и сама пока не зарабатывает. Актриса даже подумывала о том, что если ее карьера в Штатах не сложится, она будет вынуждена получить другую профессию, например, переучиться на медсестру.
Машкова никак не ожидала, что поддержку ей окажет Евгения Брик. Она по сути отдала соотечественнице-актрисе свою роль в одном из американских фантастических триллеров. На тот момент жена Валерия Тодоровского уже тяжело болела, сниматься она не могла. Напомним, что актриса скончалась от рака, ее не стало 10 февраля 2022 года.
«Мы с Женей были хорошими приятельницами, но она решила мне об этом не рассказывать», — говорила позже Машкова, случайно узнав о том, что именно Брик порекомендовала ее вместо себя в фильм «МКС».
По материалам «Комсомольская правда»