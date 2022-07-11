Оставшись без ролей хотела переучиться на медсестру: как Маша Машкова живет в Америке

Звезда сериала «Не родись красивой» Мария Машкова уже несколько лет живет в Америке. Дочка именитого актера Владимира Машкова, известного по фильмам: «Экипаж», «Движение вверх», «Герой» и «Миллиард», обосновалась с семьей в Лос-Анджелесе. Примечательно, что возвращаться на родину актриса не собирается.

Маша Машкова счастлива в браке с бизнесменом и сценаристом Александром Слободяником – младшим. Возлюбленный актрисы, можно сказать, американец российского происхождения. Именно он увез Машу за океан. У пары подрастают две дочки. Казалось бы, у Машковой есть все, о чем можно мечтать: любящий муж, дети, дом полная чаша. Вот только с карьерой не все так гладко.

В одном из своих интервью актриса призналась, что постоянно ходила на кастинги. Но все без толку. У дочери Владимира Машкова накопилась толстенькая папка с пробами, которые она провалила. По словам Марии, она и плакала, и кричала, и плохую русскую изображала. Но все ее старания пошли прахом. В американском кино ей упорно не везло.

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