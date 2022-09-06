«Осталась без мамы в 12 лет...»: какой стала единственная дочка Началовой от футболиста Алдонина — Вера

Певица Юлия Началова ушла из жизни 16 марта 2019 года. Ее дочке от брака с футболистом Евгением Алдониным — Верочке — было тогда всего 12 лет. Потеря матери стала для ребенка тяжелым испытанием. Однако Вера не стала поддаваться унынию. Спасение она нашла в музыке и творчестве.
К тому же девочка поддерживала своих бабушку и дедушку — безутешных родителей Юлии Началовой. Внучка Вера стала для них единственной надеждой и лучиком света. Ведь у певицы больше не было детей.
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Юлия Началова с дочкой Верой. Фото: соцсети
Вера повзрослела и похорошела. Она научилась жить без мамы. Фото: соцсети
Юлия Началова часто говорила о любви к своей дочери, брала Веру с собой на съемки. В микроблоге покойной знаменитости и по сей день хранятся ее архивные снимки с Верой. Дочка певицы и сейчас поздравляет покойную маму с днем рождения, публикуя архивные фото с родительницей. Причем к маме девочка обращается так, словно она рядом с ней, а не на небесах.
Со временем стало понятно, что Вера Алдонина унаследовала и красоту, и талант своей мамы. Вера прекрасно поет, играет в школьных спектаклях и мюзиклах на английском языке. И ее мечта — стать актрисой — конечно же, сбудется.
«Красавица какая», «Чистота во взгляде, наивность, детскость», «Очень на маму похожа», «Трудно ей пришлось, сразу все свалилось, пришлось повзрослеть», «У нее есть замечательный папа! Он всегда рядом с ней», «Лишилась мамы в 12 лет...», «Выстояла, повзрослела!» — написали фолловеры.