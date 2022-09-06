«Осталась без мамы в 12 лет...»: какой стала единственная дочка Началовой от футболиста Алдонина — Вера

Певица Юлия Началова ушла из жизни 16 марта 2019 года. Ее дочке от брака с футболистом Евгением Алдониным — Верочке — было тогда всего 12 лет. Потеря матери стала для ребенка тяжелым испытанием. Однако Вера не стала поддаваться унынию. Спасение она нашла в музыке и творчестве.

К тому же девочка поддерживала своих бабушку и дедушку — безутешных родителей Юлии Началовой. Внучка Вера стала для них единственной надеждой и лучиком света. Ведь у певицы больше не было детей.

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