Ольга Дроздова: как покорила Москву, стала женой Дмитрия Певцова и вымолила сына

Ольга Дроздова прославилась как театральная и киноактриса. Но несколько лет назад закончила карьеру и посвятила себя преподаванию. Сегодня она является деканом факультета искусств московского вуза и вместе с мужем Дмитрием Певцовым помогает студентам стать настоящими профессионалами. Как складывалась судьба звезды — в нашем материале.
Ольга Дроздова: детство, родители
Дроздова Ольга Борисовна родилась 1 апреля 1965 года в Находке Приморского края в семье капитана дальнего плавания и агронома.
С детства девочка посещала бальные танцы и пение, а когда в городе побывали с гастролями столичные актеры, твердо решила стать актрисой. И после школы перебралась во Владивосток, чтобы поступить в институт культуры — в Находке вузов не было. Но внезапно отчислилась из заведения и вместе с однокурсницами улетела в Свердловск и поступила в местный театральный институт к Дмитрию Астрахану.
Сниматься в кино Дроздова начала уже в студенчестве, а также была приглашена в труппу сразу двух местных театров. Но мечтала о Москве и перевелась в Щепкинское училище на курс Владимира Сафронова, которое окончила в 1989 году.
Ольга Дроздова: театр
Окончив вуз, Дроздова стала работать в «Современнике». И карьеру в нем начала с пьесы «Крутой маршрут». Затем репертуар пополнился постановками «Анфиса», «Три сестры». Также среди спектаклей с актрисой — «Три товарища», «Виндзорские насмешницы», «Бесы», «Вишневый сад», «Предупреждение малым кораблям», «Анархия» и другие. Прослужила Дроздова Мельпомене до 2019 года, уйдя из театра по семейным, как она объясняла, обстоятельствам.
Ольга Дроздова на сцене театра. Фото: Global Look Press
Ольга Дроздова: кино
Сделать карьеру в кино Дроздова смогла не сразу. Дебютировала она еще в Свердловске в картине «Лиха беда начало» в 80-х. В Москве в 1992 году она снимается в главной роли в ленте «Алиса и Букинист» с Дмитрием Певцовым. С ним же ей доведется сниматься в 1996 году в сериале «Королева Марго». А вот эротическая драма «Лики любви» с участием Дроздовой была приняла критиками неоднозначно.
Ольга Дроздова в сериале «Королева Марго». Кадр из сериала
Кинослава пришла к Дроздовой после съемок в криминальной драме «Бандитский Петербург», а затем «Остановке по требованию», и после них она стала настоящей звездой.
Ольга Дроздова в сериале «Бандитский Петербург». Кадр из сериала
В 2002 году Дроздова снялась в сериале «Пушкин», через два года появилась в ленте «Попса». За количеством актриса в карьере не гналась, предпочитая выбирать роли, которые приходились ей по душе. В 2006 году Дроздова появилась в сериале «В круге первом», в 2007 году сыграла в драме «Ванечка», в 2011–2012 годы на экраны выходил сериал «Катина любовь». В 2015 году ей было присвоено звание народной артистки РФ. В 2017 году актриса сыграла супругу князя Юрия в «Легенде о Коловрате». После чего сниматься в фильмах перестала.
Ольга Дроздова: личная жизнь
Звезда «Бандитского Петербурга» дважды была замужем. Первым мужем стал актер Александр Боровиков, за которого она вышла замуж еще студенткой в 1989 году. Но брак был недолгим — в1991 году они развелись.
Александр Боровиков, бывший муж Ольги Дроздовой. Фото: Global Look Press
После развода Дроздова принимала ухаживания от швейцарского режиссера по имени Сташ. Он красиво ухаживал и жутко ревновал. Они даже собирались пожениться, но судьба свела Ольгу с другим — на съемках фильма «Прогулка по эшафоту».
В картине она снималась с Дмитрием Певцовым, по сюжету они играли влюбленных. Так у них завязался настоящий роман. И в 1994 году они сыграли свадьбу. Ребенок у звезд появился только в 2007 году, он, как признавалась Дроздова, был вымоленным и долгожданным. Назвали сына Елисеем.
В 2021 году появились слухи, что Дроздова и Певцов разошлись. Якобы пара не прошла проверку самоизоляцией и, как многие другие семьи страны то время, распалась. Но сами артисты опровергли эти обсуждения, уверяя поклонников, что они по-прежнему вместе. Хоть и не появляются на публике вдвоем давно.
Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов с сыном. Фото: Global Look Press
Ольга Дроздова: внешность, здоровье
Ольга Дроздова пристальное внимание уделяет внешности и питанию. При росте 170 см она весит 60 кг и старается поддерживать себя в форме благодаря правильному режиму и занятиям кикбоксингом.
За внешностью актрисы поклонники следят пристально и уверены — она не раз обращалась к пластическим хирургам. Якобы она увеличивала губы, делала подтяжку лица. Но сама Дроздова это категорически отрицает.
Ольга Дроздова в 2016 году. Фото: Global Look Press
В 2020 году Ольга Дроздова перепугала поклонников — появились новости о ее госпитализации. Якобы у нее проблемы с сердцем, из-за чего потребовалась помощь медиков. Но сама звезда опровергла слухи, заявив, что никуда не обращалась, находится дома и не понимает, «откуда ноги растут». Высказался и ее муж: мол, все неправда! Тем не менее, Дроздова давно не появляется на публике, чем порождает множество слухов о своем самочувствии.
Ольга Дроздова сегодня
С 2013 года Ольга Дроздова с мужем Дмитрием Певцовым начали преподавать в Институте современного искусства. В настоящее время она является деканом факультета искусств.