Ольга Дроздова: как покорила Москву, стала женой Дмитрия Певцова и вымолила сына

Ольга Дроздова прославилась как театральная и киноактриса. Но несколько лет назад закончила карьеру и посвятила себя преподаванию. Сегодня она является деканом факультета искусств московского вуза и вместе с мужем Дмитрием Певцовым помогает студентам стать настоящими профессионалами. Как складывалась судьба звезды — в нашем материале.

Ольга Дроздова: детство, родители

Дроздова Ольга Борисовна родилась 1 апреля 1965 года в Находке Приморского края в семье капитана дальнего плавания и агронома.

С детства девочка посещала бальные танцы и пение, а когда в городе побывали с гастролями столичные актеры, твердо решила стать актрисой. И после школы перебралась во Владивосток, чтобы поступить в институт культуры — в Находке вузов не было. Но внезапно отчислилась из заведения и вместе с однокурсницами улетела в Свердловск и поступила в местный театральный институт к Дмитрию Астрахану.

Сниматься в кино Дроздова начала уже в студенчестве, а также была приглашена в труппу сразу двух местных театров. Но мечтала о Москве и перевелась в Щепкинское училище на курс Владимира Сафронова, которое окончила в 1989 году.

Ольга Дроздова: театр

Окончив вуз, Дроздова стала работать в «Современнике». И карьеру в нем начала с пьесы «Крутой маршрут». Затем репертуар пополнился постановками «Анфиса», «Три сестры». Также среди спектаклей с актрисой — «Три товарища», «Виндзорские насмешницы», «Бесы», «Вишневый сад», «Предупреждение малым кораблям», «Анархия» и другие. Прослужила Дроздова Мельпомене до 2019 года, уйдя из театра по семейным, как она объясняла, обстоятельствам.