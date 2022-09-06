«Образец чистой красоты! Маме придется отгонять кавалеров»: как сейчас выглядит 15-летняя дочка Абдулова — Евгения

Единственная дочка Александра Абдулова — Женя — не помнит своего отца. Девочка появилась на свет в браке артиста с женой Юлией в марте 2007 года, ей было всего девять месяцев, когда ее отца не стало.

Именитый актер ушел из жизни 3 января 2008 года. Вдова Александра Абдулова, Юлия, ведет закрытый образ жизни, практически затворнический. Она не общается с журналистами и крайне редко показывает дочку Женю в своих социальных сетях.

Да и сама Евгения не любит фотографироваться. Об этом говорила еще Лариса Долина, которая близко дружила с Абдуловым. Увидевшись с вдовой актера на его могиле прошлой зимой, Лариса Александровна не смогла уговорить дочку Абдулова сфотографироваться с ними. Женя наотрез отказалась. Вот такая врожденная скромность.

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