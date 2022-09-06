«Образец чистой красоты! Маме придется отгонять кавалеров»: как сейчас выглядит 15-летняя дочка Абдулова — Евгения

Единственная дочка Александра Абдулова — Женя — не помнит своего отца. Девочка появилась на свет в браке артиста с женой Юлией в марте 2007 года, ей было всего девять месяцев, когда ее отца не стало.
Именитый актер ушел из жизни 3 января 2008 года. Вдова Александра Абдулова, Юлия, ведет закрытый образ жизни, практически затворнический. Она не общается с журналистами и крайне редко показывает дочку Женю в своих социальных сетях.
Да и сама Евгения не любит фотографироваться. Об этом говорила еще Лариса Долина, которая близко дружила с Абдуловым. Увидевшись с вдовой актера на его могиле прошлой зимой, Лариса Александровна не смогла уговорить дочку Абдулова сфотографироваться с ними. Женя наотрез отказалась. Вот такая врожденная скромность.
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Женя в детстве с мамой Юлией. Фото: Global Look Press
Дочка Александра Абдулова, Женя, выросла и стала красавицей. Фото: соцсети
Сейчас Жене 15 лет. Она обладает ангелоподобной внешностью, чистыми озерами глаз с пушистыми ресничками, светло-русыми волосами, лучезарной улыбкой. Дочка Александра Абдулова повзрослела и превратилась в юную девушку. Маме Юлии еще придется отгонять от дочки влюбленных кавалеров.
«Лапочка такая», «Жаль, растет без отца», «Саша ее так любил», «Так похожа на отца», «Образец чистой красоты! Маме придется отгонять кавалеров», «Светло-русые волосы, внешность ангела! Прихорошенькая», «Сразу видно, что скромная и воспитанная», «Саша бы помог в кино», «Такая уже взрослая», «Милашка», — писали фолловеры.
Женя Абдулова снимается в кино. Фото: Первый канал
Женя Абдулова сейчас учится в московской школе. Девочка — артистичная, талантливая. Пока ей рано определяться с профессией, но ребенок — гуманитарий, творческий. В программе «Сегодня вечером» Женя Абдулова на вопрос о будущей профессии отвечала так о мечтах: «Либо актрисой, либо режиссером, либо оператором…»
Режиссер Алла Сурикова, у которой дочка Александра Абдулова снялась в фильме «Любовь и Сакс», замечала: «По темпераменту и качествам она может быть вполне и актрисой. И как отметил ее партнер по фильму Максим Аверин: скорее, режиссером…»
По материалам «Комсомольской правды».