О чем не любит говорить Наталья Варлей: обиды на Гайдая, зависимость бывшего мужа, младшая сестра

В «Кавказской пленнице» героиня Натальи Варлей, Нина, - идеальная девушка без проблем и недостатков: спортсменка, комсомолка, красавица. В жизни самой Натальи Варлей все сложилось не так. Были и проблемы, и драмы, и обиды. В день рождения актрисы, 22 июня, вспомним о самых громких скандалах вокруг имени Варлей.
«Кавказская пленница» и обида на Гайдая
Кадр из фильма «Кавказская пленница», 1967 г.
В 2018 году Наталья Варлей опубликовала свою автобиографию под названием «Канатоходка». Кроме всего прочего, актриса поведала читателям историю, которая многих шокировала. Она рассказала о том, как во время съемок «Кавказской пленницы» ей пришлось отбиваться от настойчивых ухаживаний режиссера. По словам Натальи Владимировны, Леонид Гайдай без приглашения пришел к ней в номер и попытался поцеловать.
«И тут в коридоре раздался громкий звук торопливых шагов, и в дверях остановилась Нина Павловна. Я от смущения не нашла ничего умнее, чем заявить: «Мы говорим о работе!».
Нина Павловна молча вышла. Хлопнула дверь соседнего номера. Леонид Иович поднялся с кресла и пошел к выходу, я двинулась, чтобы закрыть за ним дверь. Но Гайдай неожиданно сам закрыл ее изнутри, повернулся и попытался меня поцеловать».
Актриса выставила режиссера за дверь, а наутро ни он, ни его жена не разговаривали с ней. Позднее Наталья Варлей с изумлением услышала от Гайдая: оказывается, ее героиню в «Кавказской пленнице» будет озвучивать другая актриса. Это стало полной неожиданностью для нее: ведь прежде никаких нареканий к ее голосу режиссер не высказывал. Не помогли ни просьбы, ни слезы: Нина в фильме говорит голосом Надежды Румянцевой.
Кадр из фильма «Кавказская пленница», 1967 г.
Более того: и песню про медведей Наталья Варлей планировала исполнить сама, и у нее, по словам актрисы, хорошо получалось. Но Леонид Иович настоял на исполнении Аиды Ведищевой, профессиональной певицы. Это сильно обидело Наталью Варлей. По мнению актрисы, «чужие голоса» Гайдай навязал ей именно после того случая с неудавшимся поцелуем: это была его месть.
После выхода книги «Канатоходка» актрису много критиковали за то, что она вынесла давнюю историю на всеобщее обсуждение. Кинокритик Давид Шнейдеров, например, сказал:
«Мне очень нравится, как барышни спустя 20-30 лет вспоминают, что кто-то их не за то место потрогал. Особенно это мерзковато в отношении людей, которых нет с нами, которые не могут ничего сказать в свою защиту. Возможно, Наталью Варлей давно никто не вспоминал, давно не звали сниматься.
Может быть, нужно, чтобы о ней снова начали писать. Ну, замечательно. Честь ей и хвала. На мой взгляд, это глубоко непорядочно по отношению к Леониду Иовичу».
Нина Гребешкова в фильме «Бриллиантовая рука»
Что же касается вдовы Гайдая, Нины Гребешковой, то она отреагировала максимально сдержанно:
«Пусть пишет. 50-летие «Бриллиантовой руки» отмечали недавно, а «Кавказскую пленницу» сняли еще раньше. Что сейчас об этом говорить? Я не знаю, правда или нет. Мне не интересно».
Замужество
Первым мужем Натальи Варлей был актер Николай Бурляев, но этот брак продлился недолго. Потом она вышла замуж за Владимира Тихонова – сына Вячеслава Тихонова и Нонны Мордюковой. Казалось бы, знаменитая успешная семья – гарантия счастливой жизни.
Но все оказалось совсем не так. Владимир злоупотреблял алкоголем и наркотиками. То и дело происходили громкие ссоры. Ничего не изменилось и после рождения сына Василия. В конце концов, Наталья ушла от Владимира. И почти сразу узнала о своей беременности. Как вспоминала актриса в одном из интервью:
«Пошла к знакомому врачу, преодолевая стыд, спросила: «Если муж - наркоман и в момент зачатия принял дозу, может ли это отразиться на ребенке?» - «Может, да, а может, и нет. Это будет ясно только через 13 - 14 лет». Я не стала рисковать, сделала аборт. До сих пор прошу у Бога прощения».
Внебрачный ребенок
В 1985 году Наталья Варлей родила сына, которого назвала Сашей. По предположениям СМИ, отцом ребенка был узбекский актер, с которым у Натальи вспыхнул роман во время съемок фильма «Огненные дороги». Но сама актриса никогда не называла имени отца своего второго сына.
Много писали и говорили и о ее третьем браке – муж Владимир был значительно моложе актрисы, он не имел никакого отношения к кино, работал в строительном бизнесе. Они даже обвенчались в церкви, но и этот брак продлился недолго.
Младшая сестра не стала актрисой
Ирина Варлей в фильме «Юлька», 1972 г.
Сегодня мало кто знает, что знаменитой актрисой могла стать и младшая сестра Натальи – Ирина Варлей. Девушка хоть и не получила профессионального образования, но сыграла в трех фильмах, причем в двух из них – главные роли. Критики оценили ее актерский потенциал очень высоко и прочили ей блестящую карьеру.
Но Ирина, сыграв три роли, ушла из кино. Старшая сестра много ей рассказывала о «подводных камнях» этой профессии, и Ирина решила, что не хочет погружаться в такой жестокий и несправедливый мир кино. Она окончила инженерно-строительный институт, а потом устроилась на работу в архив, где и проработала всю жизнь.
Сегодня Наталья Варлей называет своим главным счастьем детей и внука, который родился в 1995 году. А еще она обожает кошек, которые живут вместе с ней: они помогают актрисе чувствовать себя необходимой и любимой.