О чем не любит говорить Наталья Варлей: обиды на Гайдая, зависимость бывшего мужа, младшая сестра

В 2018 году Наталья Варлей опубликовала свою автобиографию под названием «Канатоходка». Кроме всего прочего, актриса поведала читателям историю, которая многих шокировала. Она рассказала о том, как во время съемок «Кавказской пленницы» ей пришлось отбиваться от настойчивых ухаживаний режиссера. По словам Натальи Владимировны, Леонид Гайдай без приглашения пришел к ней в номер и попытался поцеловать.

«И тут в коридоре раздался громкий звук торопливых шагов, и в дверях остановилась Нина Павловна. Я от смущения не нашла ничего умнее, чем заявить: «Мы говорим о работе!».

Нина Павловна молча вышла. Хлопнула дверь соседнего номера. Леонид Иович поднялся с кресла и пошел к выходу, я двинулась, чтобы закрыть за ним дверь. Но Гайдай неожиданно сам закрыл ее изнутри, повернулся и попытался меня поцеловать».

Актриса выставила режиссера за дверь, а наутро ни он, ни его жена не разговаривали с ней. Позднее Наталья Варлей с изумлением услышала от Гайдая: оказывается, ее героиню в «Кавказской пленнице» будет озвучивать другая актриса. Это стало полной неожиданностью для нее: ведь прежде никаких нареканий к ее голосу режиссер не высказывал. Не помогли ни просьбы, ни слезы: Нина в фильме говорит голосом Надежды Румянцевой.

