Новый фаворит Аллы Пугачевой: что думают об Игоре Гуляеве знаменитости

Минувшие выходные прошли в Москве под знаком Дня города. Праздновала и Алла Пугачева, недавно вернувшаяся в столицу после полугодового отсутствия: она гуляла вместе с детьми, Лизой и Гарри, по центру Москвы, по Красной площади.
Ее сопровождал известный стилист Игорь Гуляев. Окружающие не замедлили обратить внимание на сияющий вид Примадонны, в связи с чем появились слухи: мол, Гуляев – ее новый фаворит. Их видят вместе уже не в первый раз.
Пока муж Аллы Борисовны, юморист Максим Галкин, находится за границей, - может быть, 53-летний Гуляев пытается занять «освободившееся» рядом с певицей место? Тeleprogramma.pro узнала у звезд, что они думают о возможном романе между Примадонной и Игорем Гуляевым.
Бари Алибасов-младший: «Готов сражаться за нее на рыцарском турнире»
Бари Алибасов-младший. Фото: Global Look Press
- Игорь Гуляев – это кто такой? Стилист? Я не в курсе, могла ли Алла Борисовна променять Макса Галкина на Гуляева. Но повторюсь: и я, и мой отец готовы выстроиться в очередь, чтобы быть рядом с Пугачевой.
Учитывая то, что таких, как мы, - полстраны, мы бы хотели, как рыцари когда-то, сражаться за честь Примадонны на турнирах. Мы ждем от нее хотя бы одобрительного молчания. В данный момент ее молчание свидетельствует о том, что в ее жизни все хорошо. И никакого знака от нее мы пока не получали…
Пока Алла Борисовна не объявила открытым рыцарский турнир за ее руку и сердце, мы не готовы уничтожать всех наших конкурентов, оказавшихся рядом с ней.
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Данко: «У Пугачевой с Галкиным нет никакого разлада»
Данко. Фото: соцсети
- Максим Галкин – в Европе, Алла Пугачева – в Москве, и свои дни она все чаще проводит в компании известного стилиста Игоря Гуляева. Многие полагают, что их может связывать нечто большее, чем дружба…
- Я знаю Игоря Гуляева… Может ли он быть фаворитом Аллы Пугачевой? Вряд ли. Я так не думаю. У Пугачевой с Галкиным ведь не было никакого разлада. У них дети общие, и все хорошо. А то, что она с Гуляевым общается, - так Гуляев со всеми общается. Как и Пугачева. Мне кажется, это просто слухи, ничего такого нет.