Новый фаворит Аллы Пугачевой: что думают об Игоре Гуляеве знаменитости

Минувшие выходные прошли в Москве под знаком Дня города. Праздновала и Алла Пугачева, недавно вернувшаяся в столицу после полугодового отсутствия: она гуляла вместе с детьми, Лизой и Гарри, по центру Москвы, по Красной площади.

Ее сопровождал известный стилист Игорь Гуляев. Окружающие не замедлили обратить внимание на сияющий вид Примадонны, в связи с чем появились слухи: мол, Гуляев – ее новый фаворит. Их видят вместе уже не в первый раз.

Пока муж Аллы Борисовны, юморист Максим Галкин, находится за границей, - может быть, 53-летний Гуляев пытается занять «освободившееся» рядом с певицей место? Тeleprogramma.pro узнала у звезд, что они думают о возможном романе между Примадонной и Игорем Гуляевым.

Бари Алибасов-младший: «Готов сражаться за нее на рыцарском турнире»

