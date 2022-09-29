Никита - с черными как смоль усами, Татьяна - чарующе молода! Как Михалков с женой-моделью выглядели молодоженами

Никита и Татьяна Михалковы вместе уже почти 50 лет. Прославленный режиссер, отпрыск именитого семейства не смог устоять перед очарованием белокурой модели.

Так, ради отношений с Татьяной Соловьевой (Такую фамилию в девичестве носила жена Михалкова, - Прим. ред.) брат Андрона Кончаловского решился во второй раз сходить в ЗАГС.

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В этом браке появилось трое детей: Анна, Артем и Надежда. Все продолжили актерскую династию, выбрав творческую стезю. Даже младшая дочь Никиты Сергеевича - Надежда - успешно снимается в кино.

А как Никита Михалков и его Татьяна выглядели, когда были молодоженами. Интересно? Все подробности в материале сайта Teleprogramma.pro.