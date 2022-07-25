Никита Ефремов: как стал актером, почему развелся с женой и что сказал после скандальной пьяной аварии отца

Старший сын Михаила Ефремова, Никита Ефремов, сегодня — достойный продолжатель актерской династии. Он прославился в кинематографе еще будучи студентом, а затем стал выступать на подмостках основанного своим знаменитым дедом Олегом Ефремовым театра «Современник». Как он прославился, почему развелся с женой и что сказал вслед отцу, которого посадили на восемь лет за пьяное ДТП со смертельным исходом — читайте в нашем материале.
Никита Ефремов: детство, родители, братья и сестры
Никита Ефремов родился 30 мая 1988 года в Москве. Он стал первенцем актера Михаила Ефремова, появившимся в его втором браке с литературным редактором «Современника» Аси Воробьевой. Дедушка Никиты — звезда театра и кино Олег Ефремов, бабушка — актриса театра «Современник» Алла Покровская. Прадедушка был оперным режиссером Борисом Покровским.
Маленький Никита Ефремов с мамой. Фото: соцсети
Однако когда Никите едва исполнился годик, родители разошлись. Впоследствии отец несколько раз еще был женат, и у Никиты появилось два брата и три сестры. До 12 лет первенец Ефремова носил другую фамилию, мать просила всем сообщать, что его отец — инженер. Но подросток решил не отказываться от родства со знаменитым папой и вернул фамилию Ефремов.
В детстве Никита увлекался футболом, хоккеем, волейболом, посещал музыкальную школу, занимался вокалом. Становиться актером парень не собирался, но судьба уготовила ему именно такой путь: через год после окончания школы Ефремов-младший поступил в Школу-студию МХАТ, посоветовавшись с отцом.
Никита Ефремов: театр
Окончив вуз, Ефремов поступил в труппу «Современника», который когда-то основал его знаменитый дед. За время работы в театре ему не делали никаких поблажек за знаменитую фамилию, все решал его талант.
Ефремов-младший играет в таких спектаклях, как «Сережа», «Хорошенькая», «Три товарища», «Горбунов и Горчаков», «Декамерон».
Никита Ефремов на сцене театра. Фото: Global Look Press
Никита Ефремов: кино
Во время учебы в вузе Ефремов начал играть в кино. Сначала это были эпизодические роли в различных сериалах, дебютным стал ситком «Моя прекрасная няня» в 2004 году.
Затем были роли в фильме «Самая красивая», «Ненасытные», «Пассажирка». Славу и признание Ефремову-младшему принесла картина «Баллада о Бомбере» в 2011 году, в которой он сыграл советского летчика. Партнерами по ленте стали Нина Усатова, Екатерина Астахова и другие знаменитости.
Никита Ефремов в сериале «Баллада о Бомбере». Кадр из сериала
Затем последовала главная роль в ленте «Репетиции». Картина получила приз за лучший дебют на фестивале «Московская премьера» и была включена в программу ММКФ-2013.
Успех Ефремова в киноиндустрии закрепили следующие проекты: «Восьмидесятые», «Все началось в Харбине», «Золушка». В сериале Валерия Тодоровского «Оттепель» Никита сыграл своего дедушку Олега Ефремова в молодости.
В следующем, 2014 году фильмография Ефремова пополнилась сериалами «Куприн. Поединок», «Григорий Р.». В 2015 году на экраны вышли сериалы «Тихий Дон», «Лондонград», а Иван Царевич в мультфильме «Иван Царевич и Серый Волк» заговорил голосом Никиты Ефремова.
Никита Ефремов в сериале «Григорий Р.». Кадр из сериала
Среди проектов, вышедших в 2016 году с участием Никиты Ефремова, — «Анна Каренина», где он сыграл приятеля Вронского, генерала Серпуховского, а также историческая драма «Командир «Полярной звезды», в которой сыграл исследователя Семена Челюскина.
Следующие годы стали не менее плодотворными. «Отличница», «Лето», «Дядя Саша», «В.Маяковский», «Победители». В 2020 году он снялся в сериалах «Безопасные связи» и «Хороший человек». Следующий год отмечен выходом на экраны мистического сериала «Полет».
Никита Ефремов в сериале «Хороший человек». Кадр из сериала
Никита Ефремов: личная жизнь
Никита Ефремов, обладающий ростом 180 см и весом 71 кг, замечен во множестве романов. Еще в 17 лет он начал встречаться с Анной Михайловской, с которой познакомился на съемках проекта «Самая красивая».
В Школе-студии МХАТ Ефремов встречался с одной их своих сокурсниц, Еленой Дудиной. Но роман быстро закончился, Никита переключился на другую однокурсницу — Анну Чиповскую.
Анна Чиповская. Фото: Global Look Press
Следующей, кто пал под обаянием сердцееда, стала Нина Гусева, дочь спортивного комментатора Виктора Гусева. Однако Никита быстро сменил ее на некую Анну, начал именовать ее своей будущей женой и встретил с ней свой 23-й день рождения.
Но под венец Ефремов пошел с совсем другой красавицей. В 2014 году он женился на Яне Гладких, актрисе «Современника». После ЗАГСа они успели повенчаться, но брак был недолгим, и через год они уже развелись.
Яна Гладких. Фото: Global Look Press
«Я хотел, чтобы она была только моей. Хотел доказать родителям, которые быстро развелись, что могу построить свою семью. Сейчас уже понимаю, что с моей стороны это был эгоцентризм. Я жил в себе и своих потребностях, самоутверждался, не понимая вообще, что такое партнерские отношения. Самое главное, что я не любил себя в тот момент. Например, путал чувство вины с совестью», — признавался о причинах развода Никита в YouTube-шоу Агаты Муцениеце «Честный развод».
После развода Ефремов подозревался в служебном романе с Ингрид Олеринской на площадке «Лондонграда». Но вскоре поползли слухи о связи актера с новой пассией, Александрой Маниович.
В 2019 году Никита начал отношения с телеведущей Марией Иваковой. И эти отношения стали, пожалуй, самыми долговечными в личной жизни актера. Правда, свадьбой они не закончились — в конце 2021 года звезды расстались. С кем сегодня счастлив актер, он пока не афиширует.
Никита Ефремов и Мария Ивакова. Фото: Global Look Press
Никита Ефремов: скандальное ДТП отца
В июне 2020 года звездный отец Никиты, Михаил Ефремов, попал в страшное ДТП в центре Москвы. По его вине погиб второй участник — водитель встречного авто. Было установлено, что актер сел за руль в нетрезвом состоянии. Очевидцы зафиксировали поведение звезды, наличие запредельного промилле в крови показала экспертиза.
Начались судебные тяжбы, в ходе которых Ефремов сначала признал, а затем отрицал свою вину. В итоге общественность поделилась на два лагеря: одни порицали и требовали сурового наказания для виновника, другие — жалели и сокрушались, что талантливый актер потеряет себя в тюрьме. Приговорили звезду к восьми годам колонии.
Никита Ефремов с отцом. Фото: соцсети
Сын Михаила Ефремова, Никита, долго хранил молчание относительно произошедшего. Но в итоге прервал его и обратился к отцу со словами поддержки: «Мне больно от того, что случилось. Папа, я тебя очень люблю. Надеюсь, что ты примешь последствия достойно». Сам Ефремов-младший столкнулся из-за отцовского преступления с сильнейшим прессингом.
Никита Ефремов сегодня
В настоящее время Никита Ефремов востребован в профессии как никогда. В 2022 году на экраны вышел сериал с его участием «Нулевой пациент» о вспышке ВИЧ в СССР. Актер сыграл главного героя, врача Гончарова, разгадавшего болезнь и забившего тревогу на правительственном уровне.
Никита Ефремов в сериале «Нулевой пациент». Кадр из сериала