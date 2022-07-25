Никита Ефремов: как стал актером, почему развелся с женой и что сказал после скандальной пьяной аварии отца

Однако когда Никите едва исполнился годик, родители разошлись. Впоследствии отец несколько раз еще был женат, и у Никиты появилось два брата и три сестры. До 12 лет первенец Ефремова носил другую фамилию, мать просила всем сообщать, что его отец — инженер. Но подросток решил не отказываться от родства со знаменитым папой и вернул фамилию Ефремов.

В детстве Никита увлекался футболом, хоккеем, волейболом, посещал музыкальную школу, занимался вокалом. Становиться актером парень не собирался, но судьба уготовила ему именно такой путь: через год после окончания школы Ефремов-младший поступил в Школу-студию МХАТ, посоветовавшись с отцом.

Никита Ефремов: театр

Окончив вуз, Ефремов поступил в труппу «Современника», который когда-то основал его знаменитый дед. За время работы в театре ему не делали никаких поблажек за знаменитую фамилию, все решал его талант.

Ефремов-младший играет в таких спектаклях, как «Сережа», «Хорошенькая», «Три товарища», «Горбунов и Горчаков», «Декамерон».