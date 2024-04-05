«Для меня он бог, который меня покинул»: что сейчас происходит между Никитой Ефремовым и его звездным отцом

Семья Ефремовых — одна из самых ярких актерских династий в России. Все мужчины рода становятся первоклассными известными актерами, настоящими сердцеедами и дон-жуанами, славятся своим талантом, чувством юмора, привлекательностью и... тяжелыми отношениями с семьей.

Никиту Ефремова не обошла эта участь. Его отношения с отцом всегда были для него тяжелой темой, которую ему сложно было обсуждать и выносить на всеобщее обозрение. В 2020 году, в разгар карантина, его отец, Михаил Ефремов, стал виновником страшной аварии: его Jeep Grand Cherokee на огромной скорости снес легковой автофургон на Смоленской площади. Водитель легковушки скончался. Экспертиза показала, что Ефремов-старший был пьян и под воздействием запрещенных веществ. Дело гремело на всю страну, актера обвиняли, вытаскивали на свет все новые подробности, один за другим шли суды.

Никита не сразу узнал об аварии, с ним не связались. Заканчивался его обычный день, который ничего не предвещал, и столкновение с реальностью стало таким же резким, как авария.

«В момент аварии я ехал от друзей, Мне позвонили и спросили, видел ли я, что случилось. Я сначала не понял, о чем речь. Потом на меня градом посыпались звонки. Первым было какое-то издание с просьбой дать комментарий. Я сказал, что ничего не знаю», — рассказал он.

Все это время актер тщетно пытался укрыться от атак журналистов, которые заваливали его вопросами, на которые у него не было ответов.