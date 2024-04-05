Религиовед о селфи участников «Дома-2» во время прощания с Либерж Кпадону: «Следует знать, где все происходило»

Общественность продолжает обсуждать поведение друзей Либерж Кпадону по «Дому-2» на ее похоронах. Так, они использовали это трагическое событие как возможность для разнообразия контента.

Например, Надежда Ермакова, Егор Халявин и Элина Камирен сняли видео, как едут на похороны Либерж на машине. Улыбаясь, они говорили об еще одном поводе собраться всем вместе, хоть и трагическом. А Дмитрий Дмитренко вообще сделал селфи в катафалке. При этом в стеклах его очков отразился белый гроб.

Пользователи сети не могли скрыть своего негодования, оставляя под опубликованными фотографиями и видео гневные комментарии. Они обвинили участников «Дома-2» в пиаре на трауре и назвали все происходящее кощунством.

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Этот информационный повод заставил задуматься: а как все-таки правильно вести себя на похоронах? С этим вопросом Teleprogramma.pro обратилась к религиоведу, заместителю директора Института Европы Российской академии наук (РАН) Роману Лункину.