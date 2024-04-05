Религиовед о селфи участников «Дома-2» во время прощания с Либерж Кпадону: «Следует знать, где все происходило»

Общественность продолжает обсуждать поведение друзей Либерж Кпадону по «Дому-2» на ее похоронах. Так, они использовали это трагическое событие как возможность для разнообразия контента.
Например, Надежда Ермакова, Егор Халявин и Элина Камирен сняли видео, как едут на похороны Либерж на машине. Улыбаясь, они говорили об еще одном поводе собраться всем вместе, хоть и трагическом. А Дмитрий Дмитренко вообще сделал селфи в катафалке. При этом в стеклах его очков отразился белый гроб.
Пользователи сети не могли скрыть своего негодования, оставляя под опубликованными фотографиями и видео гневные комментарии. Они обвинили участников «Дома-2» в пиаре на трауре и назвали все происходящее кощунством.
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Этот информационный повод заставил задуматься: а как все-таки правильно вести себя на похоронах? С этим вопросом Teleprogramma.pro обратилась к религиоведу, заместителю директора Института Европы Российской академии наук (РАН) Роману Лункину.
«Это достаточно сложный вопрос, поскольку похороны проводятся по-разному. И тут нужно различать похоронный процесс, в котором как верующие, так и атеисты должны соблюдать чинность, благопристойность и подчиняться определенным правилам, — отметил в беседе с нашим изданием Роман Лункин.
— Однако случаи бывают разные. Например, когда хоронят артистов, обычно хлопают в ладоши, хотя на похоронах других людей это считалось бы нарушением порядка, слишком громким и непристойным поведением. Но если речь заходит о творческих личностях, это воспринимается как норма. Хотя, честно говоря, когда я слышу аплодисменты, меня это немного коробит. Я бы не стал, конечно, хлопать на ритуальных церемониях.
На некоторых прощаниях включают любимую музыку ушедшего человека, включая рок-группы. Такие случаи тоже известны!
Но все вышеперечисленное не имеет никакого отношения к церковным правилам, здесь речь больше идет о благопристойности. Священник, конечно, может сказать, что человек непристойно себя ведет, но в основном он может критиковать прежде всего самих верующих.
Хотя если человек ходит на богослужения и знает, как обычно происходит прощание с ушедшим в храме, то он не должен вести себя так вызывающе. А поскольку посетитель храма берет на себя какие-то обязательства, то ему можно предъявить и обвинение в том, что он их не соблюдает».
Либерж Кпадону. Фото: соцсети Либерж Кпадону
— А что вы можете сказать о правилах поведения на прощании с точки зрения церкви?
— Если же конкретно говорить о церковном прощании, то там тоже существуют свои устои. Например, раньше вообще оставляли гроб в церкви на ночь. Хотя и сейчас, когда умирают священники или епископы, эта традиция соблюдается. И всю ночь до утра над покойным читается Псалтырь.
Сейчас православные знают и Псалтырь, и Новый Завет и вообще причащаются и исповедуются. Они знают, что в память об умершем надо читать Псалтырь.
Утром совершается служба и происходит отпевание покинувшего этот мир. Отпевание — это служба с рядом молитв, которая заканчивается заупокойной молитвой и пением: «Святый боже, святый крепкий со святыми упокой». И с этими словами человека провожают на кладбище.
И никакая запись «ТикТока» и кривляние во время службы в принципе невозможны и неприемлемы. Но повторюсь, речь идет о церковной части.
Поэтому тут важно понять, а можно ли предъявлять какие-то претензии к людям, которые условно считают себя православными или не считают ими вообще. А еще следует знать, где все происходило: во время отпевания или просто на улице.