«Хоронили Либерж, три баяна разорвали»: что говорят пользователи соцсетей о поведении участников «Дома-2» на прощании с Либерж Кпадону

В подмосковном Королеве прошла траурная церемония прощания с Либерж Кпадону. Сказать последнее «прощай» участнице проекта «Дом-2» приехали ее коллеги по шоу: Мария Кохно, Дмитрий Дмитренко, Егор Халявин, Элина Камирен, Алиана Устиненко, Джозеф Мунголле и другие.

Однако мероприятие обернулось скандалом из-за странного поведения ряда звездных гостей, которые, как считают многие, откровенно пиарились на чужом горе.

Так, Надя Ермакова, Егор Халявин и Элина Камирен записали видео, где они едут в машине и размышляют о том, что грустное событие стало поводом для встречи. Потом некоторые участники телестройки еще раз сфотографировались на память группой в несколько человек.

Особую «изобретательность» проявил Дмитрий Дмитренко, который сделал селфи в катафалке и опубликовал его в социальных сетях. В отражении его очков можно увидеть белый гроб. Также он вместе с Джозефом Мунголле сфотографировался с родителями ушедшей Либерж.

Конечно, поведение «домочадцев» вызвало шквал критики со стороны пользователей Интернета. Teleprogramma.pro публикует, что люди пишут в соцсетях после прощания с Либерж. Среди шквала комментариев, кишащих негодованием, находятся и лояльные. Но негатив, конечно, преобладает.

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