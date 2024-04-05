«Хоронили Либерж, три баяна разорвали»: что говорят пользователи соцсетей о поведении участников «Дома-2» на прощании с Либерж Кпадону

В подмосковном Королеве прошла траурная церемония прощания с Либерж Кпадону. Сказать последнее «прощай» участнице проекта «Дом-2» приехали ее коллеги по шоу: Мария Кохно, Дмитрий Дмитренко, Егор Халявин, Элина Камирен, Алиана Устиненко, Джозеф Мунголле и другие.
Однако мероприятие обернулось скандалом из-за странного поведения ряда звездных гостей, которые, как считают многие, откровенно пиарились на чужом горе.
Так, Надя Ермакова, Егор Халявин и Элина Камирен записали видео, где они едут в машине и размышляют о том, что грустное событие стало поводом для встречи. Потом некоторые участники телестройки еще раз сфотографировались на память группой в несколько человек.
Особую «изобретательность» проявил Дмитрий Дмитренко, который сделал селфи в катафалке и опубликовал его в социальных сетях. В отражении его очков можно увидеть белый гроб. Также он вместе с Джозефом Мунголле сфотографировался с родителями ушедшей Либерж.
Конечно, поведение «домочадцев» вызвало шквал критики со стороны пользователей Интернета. Teleprogramma.pro публикует, что люди пишут в соцсетях после прощания с Либерж. Среди шквала комментариев, кишащих негодованием, находятся и лояльные. Но негатив, конечно, преобладает.
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Дмитрий Дмитренко и Джозеф Мунголле. Фото: соцсети Дмитрия Дмитренко
Ольга Страхова: «15 человек пришло попрощаться, вот и вся народная любовь!!!»
Гость Инопланетный: «Хватит уже осуждать. Они блогеры, им вроде как надо. Но это не значит, что не жалеют, не помогают или не плачут. Достали некоторые комменты, типа, правильные. Будьте лояльными или хотя бы не такими инфантильными».
Анжелика Бурнашева: «Таких друзей за одно место — и в музей. Не верю ни одному слову».
Людмила Кузьмина: «Вот не понимаю, в каком уме надо было быть, чтобы предложить фотографироваться родителям. Видно, что они настолько «опрокинутые», настолько раздавлены своим горем, что даже не понимают происходящего, и как они будут с этим жить завтра.
Это как же надо было любить Либи, чтобы быть такими жестокими с ее родителями. Даже очень глупый человек понял бы, насколько это бессердечно».
Ираида Тогузова: «Кохно, а что ж вы такие веселые на фотках, аж рот у тебя до ушей, лицемерки»
Вероника Колянова: «Хайпанули даже на похоронах... На проекте гавкались вечно, а умерла, так, оказывается, они закадычными друзьями были... Если вы скорбите, какого черта на фото рожи такие довольные? Нахватались лайков на чужом горе и радуетесь... Так и просится высказывание: «Хоронили Либерж, три баяна разорвали…»
Galina Borisowa: «А Камирен с мужиком, не могу узнать, еще в катафалке улыбается. Видно, довольны, что едут на кладбище».
Татьяна Ивановна: «Лицемерные вы, чужие люди и то больше переживают, вся ваша жизнь — это кривляние на камеру»
Liubov Novichikhina: «Одним словом — кощунство!»
Либерж Кпадону. Фото: соцсети Либерж Кпадону
Напомним, о кончине 36-летней Либерж Кпадону стало известно 31 марта. Бывшую участницу «Дома-2» нашли мертвой на съемной квартире, где она могла пролежать до сорока дней.
В прошлом году в легких Либерж была обнаружена опухоль. 14 февраля она последний раз выходила на связь с подписчиками, сообщив, что готовится к операции. Больше молодую женщину никто не видел.