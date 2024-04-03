Как Валерий Дидюля приручил гитару, два раза женился и работал с Алексеем Балабановым

Композитор и гитарист Валерий Дидюля считает, что его музыку будут слушать и через 50 лет. По словам артиста, он не гонится за модой, а действует по зову сердца. А с гитарой учится познавать жизнь.

Он вообще уверен, что музыка – это созидающее и исцеляющее чудо, загадка, тайна, которая воздействует на нас. И мы даже не догадываемся, насколько сильно это воздействие.

Детство

Валерий Дидюля родился 24 января 1969 года в белорусском городе Гродно. Когда мальчику было пять лет, мама подарила ему гитару, что и способствовало развитию его любви к творчеству и этому инструменту.

«Мама любила музыку и ставила пластинки со сказками, которые сопровождались качественными мелодиями. Первую гитару купила мама, когда мне было пять лет, - рассказывал Валерий Дидюля. - Мама следила за мной цепко и увидела, к чему я тянулся. Интерес к инструменту был необычайный - во дворе постоянно кто-то бренчал на гитаре. С первой гитарой пришли первые эксперименты со звуком. Пошел на курсы гитаристов».

Эксперименты заключались в том, что для получения нового звучания, юный Валерий использовал специальные датчики и подключал их к гитаре.

Первые успехи

Специального музыкального образования у Дидюли нет. Музыку он изучал «в полях». В юности артист вошел в состав ВИА «Алые зори», которая выступала перед жителями города и колхозов.