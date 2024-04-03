Как Валерий Дидюля приручил гитару, два раза женился и работал с Алексеем Балабановым

Композитор и гитарист Валерий Дидюля считает, что его музыку будут слушать и через 50 лет. По словам артиста, он не гонится за модой, а действует по зову сердца. А с гитарой учится познавать жизнь.
Он вообще уверен, что музыка – это созидающее и исцеляющее чудо, загадка, тайна, которая воздействует на нас. И мы даже не догадываемся, насколько сильно это воздействие.
Детство
Валерий Дидюля родился 24 января 1969 года в белорусском городе Гродно. Когда мальчику было пять лет, мама подарила ему гитару, что и способствовало развитию его любви к творчеству и этому инструменту.
«Мама любила музыку и ставила пластинки со сказками, которые сопровождались качественными мелодиями. Первую гитару купила мама, когда мне было пять лет, - рассказывал Валерий Дидюля.
- Мама следила за мной цепко и увидела, к чему я тянулся. Интерес к инструменту был необычайный - во дворе постоянно кто-то бренчал на гитаре. С первой гитарой пришли первые эксперименты со звуком. Пошел на курсы гитаристов».
Эксперименты заключались в том, что для получения нового звучания, юный Валерий использовал специальные датчики и подключал их к гитаре.
Первые успехи
Специального музыкального образования у Дидюли нет. Музыку он изучал «в полях». В юности артист вошел в состав ВИА «Алые зори», которая выступала перед жителями города и колхозов.
Валерий Дидюля. Фото: Global Look Press
Когда коллектив распался, Валерий стал звукорежиссером в группе «Белые росы». По словам музыканта, это был очень авторитетный коллектив в Гродно, имевший невероятный гастрольный успех.
«Игралась, пелась и танцевалась разная музыка, собирали по деревням фольклор. Фольклор - фундамент культуры. Из фолка выросла моя музыка. С «Белыми Росами» я побывал в Испании, Италии, Польше, Швейцарии, Франции, Германии... В Испании произошло мое знакомство с фламенко, с испанской народной традицией», - рассказывал Дидюля в интервью «Российской газете».
По словам Валерия Дидюли, он был поражен господством ритма, импровизационностью, свободой, присущих испанской музыке. Услышанное произвело на Валерия настолько сильное впечатление, что он сделал ставку на данное направление, «нашел в нем свои интонации и музыкальный язык».
После этого события по приглашению пианиста Игоря Брускина он переехал в Минск, где стал работать продавцом в музыкальном салоне и параллельно ездить в Москву – знакомиться с владельцами студий звукозаписи и концертных залов.
Затем Дидюля принял участие в фестивале «Славянский базар» в Витебске, что ознаменовало новый период в его творчестве. Музыкант решил переехать в Москву, где перед ним расстилались новые горизонты.
В столице не без помощи Сергея Кулишенко Валерий записал свои первые восемь песен. Вместе они основали домашнюю студию.
Гитарные эксперименты
Затем благодаря саунд-продюсеру Сергея Мигачева гитарист записал свой первый альбом и презентовал клип «Айседора». Но пока крупный успех не приходил. Не пришел он и после подписания контракта Валерия Дидюли с Global Music.
Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Музыкант не опустил руки и создал свою группу «ДиДюЛя», куда вошли гитаристы, перкуссионисты, барабанщики. В 2006 году гитарист записал сразу два альбома «Пещерный город Инкерман» и «Цветные сны». Через год вышел диск «Музыка неснятого кино».
Потом Валерий Дидюля начал сотрудничество с продюсером Тимуром Салиховым и компанией «Nox Music». В этот период был снят клип не без участия балета «Тодес», записан альбом «Дорога в Багдад». Также музыкант записал дуэт с Дмитрием Маликовым на песню «Сатиновые берега».
В 2011 году Валерий Дидюля выступил с сольным концертом в Кремле, в 2013-м – с программой «Время лечит» в Юрмале. В 2017 году вышел альбом «Аквамарин». В этот же период музыкант выступил на одной сцене с певцом и шаманом Тюргэном Камом, воспевающим в своем творчестве алтайское искусство.
Валерий Дидюля на своем сольном концерте. Фото: Global Look Press
В 2018 году Валерий Дидюля дал сольный концерт «Дорогой шести струн», который показали на телеканале ОТР.
В 2019 году состоялась презентация альбома «Седьмое чувство». Команда ДиДюЛи гастролировала по России, СНГ и Америки. В 2021 году у артиста вышел новый альбом, который так и называется, - «2021».
Кино
У гитариста есть и опыт работы в кино. Так, в 2010 году он создал саундтрек к фильму Алексея Балабанова «Кочегар».
Кадр из фильма «Кочегар»
«Алексей Балабанов в своей картине взял жесткую картинку и положил под нее мою мягкую музыку, - сказал Валерий в интервью WomanHit. - Сочетание получилось неожиданным, это было резкое художественное решение, потому что соединение жестокой, кровавой действительности девяностых годов с лирической музыкой сильно ударило по нервам зрителей… Неожиданный ход, во всяком случае, мне так показалось, я был не против».
Также гитарист написал музыку к сериалу о фигуристах «Жаркий лед».
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«Евровидение»
В 2014 году Валерий совместно с певцом Максом Лоренсом подали заявку на участие в музыкальном конкурсе «Евровидение». Текст к песне, которую они презентовали, принадлежит бывшему солисту Deep Purple и Rainbow Джо Линн Тернер.
Представив в ходе национального отборочного тура на суд публики яркий номер, дуэт завоевал 20 очков: 12 – от зрителей и 8 – от жюри. Столько же получил и певец Тео, только 12 баллов дала ему судейская коллегия. В итоге было решено, что этот исполнитель и поедет на «Евровидение».
Валерий Дидюля и Максим Лоренс решили опротестовать такое решение и даже отправили возмущенное письмо президенту Беларуси Александру Лукашенко.
В частности, вот что они там писали:
«Члены жюри открыто пренебрегли мнением народа, который посчитал именно наш дуэт достойным представлять Беларусь на европейском конкурсе в Дании. Мнение тысяч голосовавших людей просто не было учтено — 8 человек приняли решение за всю страну.
Кроме того, организаторами отбора были допущены следующие грубейшие нарушения: жюри конкурса работало в неполном составе (отсутствовал председатель); само голосование жюри и обработка протоколов проходили уже после объявления мнения телезрителей, что создавало возможность «подтасовки» результатов отбора. Результат конкурса оказался таким, как если бы люди не голосовали вовсе».
Однако в итоге никакие письма на результат финала Национального отборочного тура «Евровидение – 2014» не повлияли.
Валерий Дидюля в программе «Вечерний Ургант». Фото: Первый канал
Телепроекты
Валерий Дидюля неоднократно принимал участие в разных телепроектах. Он становился участником программ «Квартирник у Маргулиса» на НТВ, «Когда все дома» и «Вечерний Ургант». Так, гитарист рассказал Ивану Урганту, как впервые приехал в Москву на отцовском запорожце.
Личная жизнь
В первый раз музыкант женился на девушке по имени Лайла. В этом браке родился сын. Также артист взял на воспитание дочь избранницы от первого брака. Спустя несколько лет пара развелась, а эта история погасшей любви получила скандальное продолжение.
Так, в эфире передачи «Говорим и показываем» на НТВ Лайла рассказала, что артист долго не платил детям алименты. И якобы сумма задолженностей доросла до двух миллионов рублей. Положение было настолько отчаянным, что сын Дидюли даже вышел на улицу с плакатом «Папа, заплати алименты».
Сам Валерий Дидюля опроверг эту информацию, заявив, что регулярно переводил детям деньги и готов принимать участие в их воспитании, но при условии, если ему позволят видеться с ними.
Второй женой артиста стала девушка по имени Евгения, работавшая в музыкальном коллективе «ДиДюЛя». В этом браке родилась дочь Алина. К сожалению, когда девочка подросла она заболела тяжелым заболеванием – рахитом. С двух лет этим недугом страдал и сам Валерий Дидюля, что в итоге привело к проблемам с опорно-двигательным аппаратом и его хромоте.
Валерий Дидюля и Евгения. Фото: личная страница артиста во «ВКонтакте»
В 2020 году стало известно о разрыве пары. Евгения пожаловалась на то, что Валерий ведет себя странно, если не сказать неадекватно – угрожает жене, что выгонит ее из дома и заберет ребенка. Также не без участия Евгения выяснилось, что у гитариста была любовница Елена, рассказавшая в эфире программы «Пусть говорят», что забеременела от Дидюли практически одновременно с его женой, но в итоге потеряла ребенка.
Рост и вес
Рост Валерия Дидюли - 160 сантиметров, вес - 58 килограммов.
Валерий Дидюля сейчас
В декабре 2023 года гитарист представил новый зажигательный сингл «Ярмарка», который можно послушать на всех стримингах и сервисах. В этой композиции Валерий Дидюля впервые в своем творчестве использовал шведскую волынку. «Сочетание яркого и узнаваемого тембра этого духового инструмента и зажигательный, энергичный бит, в тандеме с гитарой ДиДюЛи помогает передать атмосферу праздника, веселья и задора», - говорится на официальном сайте артиста.
Валерий Дидюля продолжает и гастролировать по России. Так, недавно он уже побывал с концертами в Тобольске, Тюмени, Магнитогорске, и многих других городах. Впереди – Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск.
О последних новостях в своем творчестве Валерий рассказал в интервью подкасту «Музыкальное ремесло».
Валерий Дидюля на своем сольном концерте. Фото: личная страница музыканта во «ВКонтакте»
Валерий Дидюля признается, что в его коллекции более 35 гитар. А на открытии «Славянского базара» в Витебске в 2022 году он выступал с «канадкой», сформировавшей его репертуар. Этот инструмент – неизменный спутник Валерия на концертах, гастролях и в студии. По словам артиста, его гитары не музейные экспонаты, а активно участвуют в его творчестве. Также Дидюля дарит инструменты музыкантам и рассказывает о них на YouTube.
«Люблю приходить в музыкальный магазин, скромненько сесть в уголке, взять какую-нибудь гитару и начать на ней перебирать струны, - признается Валерий Дидюля «Российской газете». - Если она меня поразит в самое сердце, то я могу ее тут же и приобрести. Прийти в студию и записать на ней только одно произведение, но это будет стоить того. Когда я покупаю гитару, я нежно ее обнимаю».
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