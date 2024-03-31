«На Аллу совсем не похожа! Смуглая и вовсе не рыжая»: в Сети обсуждают свежее фото единственной внучки Пугачевой

Дочка Кристины Орбакайте часто гостила у своей бабушки Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Грязь - там у певицы с мужем шоуменом Максимом Галкиным* есть замок. Клавдия очень дружна с двойняшками Гарри и Лизой. Они вместе придумывают игры и даже устраивают домашние спектакли. Прошлым летом Клавдия приезжала в Латвию, там Алла Пугачева обосновалась с семьей после нескольких месяцев пребывания в Израиле.

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В своем микроблоге Кристина Орбакайте поделилась свежим фото, показав, как сейчас выглядит их с Михаилом Земцовым дочка. Поклонники обратили внимание, что Клавдия внешне больше похожа на отца - у нее темные волосы, она смугленькая. А от именитой бабушки, как говорит ее мама, Клавдия унаследовала характер. Не зря Пугачева называет внучкой своей капелькой, намекая, что та очень похожа на нее по темпераменту.