«На Аллу совсем не похожа! Смуглая и вовсе не рыжая»: в Сети обсуждают свежее фото единственной внучки Пугачевой

Дочка Кристины Орбакайте часто гостила у своей бабушки Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Грязь - там у певицы с мужем шоуменом Максимом Галкиным* есть замок. Клавдия очень дружна с двойняшками Гарри и Лизой. Они вместе придумывают игры и даже устраивают домашние спектакли. Прошлым летом Клавдия приезжала в Латвию, там Алла Пугачева обосновалась с семьей после нескольких месяцев пребывания в Израиле.
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В своем микроблоге Кристина Орбакайте поделилась свежим фото, показав, как сейчас выглядит их с Михаилом Земцовым дочка. Поклонники обратили внимание, что Клавдия внешне больше похожа на отца - у нее темные волосы, она смугленькая. А от именитой бабушки, как говорит ее мама, Клавдия унаследовала характер. Не зря Пугачева называет внучкой своей капелькой, намекая, что та очень похожа на нее по темпераменту.
Алла Пугачева с Кристиной Орбакайте, двойняшками Гарри и Лизой, а также внучкой Клавдией. Фото: личный архив
Клавдия учится в американской школе. Она бегло говорит на английском, испанском и русском. Учит испанский ей помогает отец, который свободно говорит на этом языке. Также внучка Аллы Пугачевой записала несколько песен.
Кристина Орбакайте с Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией. Фото: личный архив
Вот, что поклонники пишут о том, как повзрослела дочка Кристины Орбакайте.
«На Аллу совсем не похожа! Смуглая и вовсе не рыжая», - пишет plko.998.
«На Кристину так похожа... Красавица», - похвалил f56jkooi.
«Уже такая взрослая», - отметила plrty897gh.
«Мне кажется, что она скромная и милая», - заметила ertyf6.
«На маму похожа», - добавил fabio09.
«А причем тут Алла? Она всего лишь ее бабушка», - думает lilly.opu.
«Кристина тоже на Аллу особо не похожа, с чего вдруг внучка должна??» - удивляется gera.rut.
«Стройная! Тонюсенькая», - подметила olpin.et.
«Лапочка! Взрослая уже такая», - похвалила tatty.
*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.