Данко об Алле Пугачевой: «Была великая певица, а сейчас непонятная эмигрантка с «Брайтон-Бич»

После того как Алла Пугачева нарушила молчание о теракте в Crocus City Hall, написав у себя на странице: «Скорбь должна быть в душе, а не в соцсетях», она столкнулась с гневной реакцией россиян. Мол, грубо говоря, «Чья бы корова молчала»…

Но если абстрагироваться от фигуры Аллы Борисовны, разве нет в этих словах рационального зерна? Нередко наши звезды массово скорбят о том или ином ушедшем человеке в соцсетях, а потом не появляются на прощание с ним.

Сколько знаменитостей признавались в любви кутюрье Вячеславу Зайцеву после его ухода, а проститься с ним из селебристис пришли только певица Надежда Бабкина, стилист Сергей Зверев и певец, отец поп-короля Бедрос Киркоров, который с трудом шел, опираясь на свою трость. Эту тему Teleprogramma.pro обсудила с певцами Данко и Юрием Лозой.