Данко об Алле Пугачевой: «Была великая певица, а сейчас непонятная эмигрантка с «Брайтон-Бич»

После того как Алла Пугачева нарушила молчание о теракте в Crocus City Hall, написав у себя на странице: «Скорбь должна быть в душе, а не в соцсетях», она столкнулась с гневной реакцией россиян. Мол, грубо говоря, «Чья бы корова молчала»…
Но если абстрагироваться от фигуры Аллы Борисовны, разве нет в этих словах рационального зерна? Нередко наши звезды массово скорбят о том или ином ушедшем человеке в соцсетях, а потом не появляются на прощание с ним.
Сколько знаменитостей признавались в любви кутюрье Вячеславу Зайцеву после его ухода, а проститься с ним из селебристис пришли только певица Надежда Бабкина, стилист Сергей Зверев и певец, отец поп-короля Бедрос Киркоров, который с трудом шел, опираясь на свою трость. Эту тему Teleprogramma.pro обсудила с певцами Данко и Юрием Лозой.
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press
Данко: «Глупо постоянно везде искать отражение Пугачевой»
В беседе с нашим изданием Данко отметил, что люди разные. И каждый справляется с горем своим способом.
«Во всем нужно найти рациональное зерно. Человек – вообще свое многоплановое существо. Можно и в соцсетях скорбеть, и дома в одиночку плакать, а кто-то склонен перемалывать все в душе. Это очень индивидуальная вещь. И здесь можно бесконечно вступать в полемику, что правильнее. Тут нет верного ответа. Для меня же мерилом всего является искренность, - отметил Данко.
- Если человек молчит искренне – это одно, но и в соцсетях говорить на такие темы можно по-разному.
Каждый выражает свои чувства по-своему. Например, я не остался равнодушным и выложил изображение свечки».
Данко. Фото: Global Look Press
- То есть, может, подписчикам соцсетей и не стоит так рьяно обсуждать слова Аллы Пугачевой?
- Мне кажется, вообще глупо постоянно искать везде отражение Пугачевой. Оставьте ее уже в покое, ей пора уже о Боге подумать. Алла Пугачева была великой певицей, а сейчас непонятная эмигрантка с «Брайтон-Бич». Алла Борисовна – уже сбитый летчик. Я не знаю, почему все апеллируют к ней?
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Юрий Лоза: «Скорбь – это личное дело каждого»
Певец Юрий Лоза в разговоре с Teleprogramma.pro призвал вспомнить библейские истины и не судить людей строго.
«Каждый человек по-разному видит, слышит и чувствует. Это мнение Аллы Пугачевой. У каждого человека есть право на мнение, - отметил Юрий Эдуардович.
- По христианской морали мы можем осуждать какой-то проступок, но осуждать человека мы не имеем права. Почему? Потому что поступок может быть совершен в силу каких-то непреодолимых обстоятельств. Бывает, что человек не мог поступить или сказать иначе. Поэтому осуждать или обсуждать кого-то – это не наше дело. А когда поступка не было и осуждать нечего!».
Юрий Лоза. Фото: Global Look Press
- А если забыть о личности Аллы Пугачевой, правильно ли то, что звезды массово скорбят в соцсетях по человеку, а потом на прощание приходят только единицы? Это же похоже на лицемерие...
- Сложно обсуждать эту тему. Когда к Христу обращается человек и говорит: «Мне надо похоронить своего отца», спаситель отвечает: «Пусть мертвые хоронят своих мертвецов».
Скорбь – это личное дело каждого. Кто-то дома скорбит – взял и напился, а другой поедет на кладбище. Кто-то работал с человеком, а кто-то и работал, но неудачно…
В этом вопросе столько разных нюансов! Мы не можем осуждать людей, которые не пришли на похороны. А вдруг у них действительно не было возможности прийти?
Судить других не наша прерогатива. Пусть Господь судит, а небесная канцелярия разбирается в мотивах самих поступков. А нам не надо этим заниматься!