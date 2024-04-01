Анастасия Волочкова о новом ухажере: «Подарил спонсорские стекляшки»

По словам Анастасии, очень многие мужчины хотят быть рядом с состоявшейся личностью и красивой женщиной. А легенды и инсинуации вокруг ее имени постоянны. И вместо того, чтобы распространять сплетни, балерина посоветовала всем выдумщикам прийти на ее шоу «Одержимость» с букетами цветов. Ближайший спектакль состоится уже 30 марта в Торговом центре «Астахово».

«Все приглашены бесплатно. Я буду счастлива танцевать для них. И вот после можно выражать свои восторги и восхищения! И поклонения», - отметила балерина в комментариях нашему изданию.

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- Анастасия, а что вы все-таки скажете по поводу господина Иващенко?

- Человек по имени Георгий, о котором написали небылицы, якобы о том, что он мой поклонник и собирается на мне жениться, не имеет ко мне никакого отношения. Недавно я поддержала своим присутствием одно из его мероприятий и пригласила в гости с его помощницей обсудить какой-то проект, который оказался вовсе не интересным и постным. И всё!

Сейчас же у меня серьезные проекты, которые мы осуществляем с моей командой и реализовываем масштабные и грандиозные цели во славу России.

Поэтому, когда не имеющий ко мне отношения человек занимается самопиаром, - это просто смешно. Вот я и улыбаюсь свысока. Высоко стою, далеко гляжу!

А когда в моей жизни встретится настоящий, добропорядочный, благородный и достойный меня мужчина, которого я захочу вам представить, сообщу вам незамедлительно! И погуляем на нашей роскошной свадьбе!