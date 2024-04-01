Анастасия Волочкова о новом ухажере: «Подарил спонсорские стекляшки»

Телевещущий и экс-участник «Фабрики звезд» Егор Иващенко подумывает жениться на Анастасии Волочковой. Он уже подарил балерине бриллиантовые сережки за 600 000 рублей и пригласил артистку на свидание.
Позже Егор сообщил, что в ответ на его любезность балерина позвала его в гости. И ведущий пришел в ее роскошный дом не с пустыми руками, а принес артистке лосося. Ведь Анастасия тщательно следит за своим питанием и употребляет в пищу только качественную еду. О своих действиях Егор раструбил уже «Комсомольской правде», а потом новость полетела и по всем СМИ.
Действительно ли намерения молодого человека настолько серьезны? Этот вопрос Teleprogramma.pro адресовала самой Анастасие. И ответ балерины был полон сарказма.
«Дорогие мои! Для меня не новость, что мне постоянно приписывают в ухажеры тех, кто является просто знакомыми или тех, кто к таковым не относится, - пояснила балерина. - И тех, кто за неимением своего имени пытаются пропиариться на моем, дабы привлечь к себе внимание любыми способами. Но мое имя я создавала с детства годами труда!».
По словам Анастасии, очень многие мужчины хотят быть рядом с состоявшейся личностью и красивой женщиной. А легенды и инсинуации вокруг ее имени постоянны. И вместо того, чтобы распространять сплетни, балерина посоветовала всем выдумщикам прийти на ее шоу «Одержимость» с букетами цветов. Ближайший спектакль состоится уже 30 марта в Торговом центре «Астахово».
«Все приглашены бесплатно. Я буду счастлива танцевать для них. И вот после можно выражать свои восторги и восхищения! И поклонения», - отметила балерина в комментариях нашему изданию.
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- Анастасия, а что вы все-таки скажете по поводу господина Иващенко?
- Человек по имени Георгий, о котором написали небылицы, якобы о том, что он мой поклонник и собирается на мне жениться, не имеет ко мне никакого отношения. Недавно я поддержала своим присутствием одно из его мероприятий и пригласила в гости с его помощницей обсудить какой-то проект, который оказался вовсе не интересным и постным. И всё!
Сейчас же у меня серьезные проекты, которые мы осуществляем с моей командой и реализовываем масштабные и грандиозные цели во славу России.
Поэтому, когда не имеющий ко мне отношения человек занимается самопиаром, - это просто смешно. Вот я и улыбаюсь свысока. Высоко стою, далеко гляжу!
А когда в моей жизни встретится настоящий, добропорядочный, благородный и достойный меня мужчина, которого я захочу вам представить, сообщу вам незамедлительно! И погуляем на нашей роскошной свадьбе!
- Но он действительно делал вам такие дорогие подарки и обещал жениться?
- Со стороны Георгия распространение информации без моего ведома о том, что якобы у меня с ним отношения и типа женитьба, - это бред и наглость! Какие сережки за 600 тысяч?!
Подарил на своем мероприятии в ресторане какие-то спонсорские стекляшки, устроив таким образом дешевую клоунаду и прося меня везде его пиарить. Фу! Позорище!
Советую не вестись на вымыслы и сплетни непорядочных людей, сохраняя благоразумие!