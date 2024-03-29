Легко утомляется, видит опору в принце Уильяме: что сейчас происходит с Кейт Миддлтон, у которой нашли рак

Кейт Миддлтон не стала скрывать от общественности свою болезнь. После операции на брюшной полости у герцогини Кембриджской обнаружили онкологическое заболевание. Жена принца Уильяма дала понять, что в тот момент, когда соглашалась на хириругическое вмешательство, ни она сама, ни доктора не знали о том, каким окажется точный диагноз. Общественность удивило то, что после операции герцогиня Кембриджская так долго оставалась в больнице.
Появились слухи, что лечение оказалось куда серьезнее. Ведь после обычной операции пациентов выписывают достаточно быстро. А тут потребовались недели. Сама Кейт Миддлтон дала понять, что ей было нужно дополнительное время, чтобы прийти в себя, побыть с семьей, объяснить все детям. А их у герцогини Кембриджской трое - принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи. По словам Миддлтон, она понимала, что нужно найти правильные слова, чтобы успокоить детей.
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Кейт Миддлтон с принцем Уильямом и детьми: принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи. Фото: Global Look Press
Затем она приступила к лечению, которое ей было предложено на фоне такого заболевания, как рак. На фоне всего случившегося, королевская семья взяла на себя обязанность обеспечить покой Кейт Миддлтон. Так, вся забота о детях легла на плечи принца Уильяма. Карл III также стал более внимателен к невестке. Источники близкие к монаршей семье сообщили, что в день, когда они узнали о болезни герцогини Кембриджской, ее муж принц Уильям отменил посещение мемориала крестного отца, короля Греции Константина.
А вот что говорят инсайдеры о состоянии Кейт Миддлтон на фоне болезни и лечения. «Она легко утомляется. Она опирается на Уильяма больше, чем когда-либо. А Уильям старается быть рядом с Кейт и помогает всем, чем может», — поведали они.
Разумеется, больше всего герцогиня Кембриджская беспокоилась о детях, как они отнесутся к тому, что их матери нужно будет пройти долгое лечение и реабилитацию. Общественность была уверена в том, что супруги скрывали эту информацию от детей. Однако в окружении семьи дали понять, что принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи обо всем осведомлены.
С пожеланиями здоровья и скорейшего выздоровления к Кейт Миддлтон обратились принц Гарри и Меган Маркл. И это при том, что герцоги Сассекские остаются в стороне от монаршей семьи. Они надеются, что жена принца Уильяма будет окружена заботой и при этом ее не коснется лишнее внимание. Ведь самое главное сейчас, это спокойствие. Посочувствовала Кейт и бывшая жена принца Эндрю. Она дала понять, что ее мысли и молитвы с принцессой Уэльской.
По материалам «СтарХит»