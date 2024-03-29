Легко утомляется, видит опору в принце Уильяме: что сейчас происходит с Кейт Миддлтон, у которой нашли рак

Затем она приступила к лечению, которое ей было предложено на фоне такого заболевания, как рак. На фоне всего случившегося, королевская семья взяла на себя обязанность обеспечить покой Кейт Миддлтон. Так, вся забота о детях легла на плечи принца Уильяма. Карл III также стал более внимателен к невестке. Источники близкие к монаршей семье сообщили, что в день, когда они узнали о болезни герцогини Кембриджской, ее муж принц Уильям отменил посещение мемориала крестного отца, короля Греции Константина.

А вот что говорят инсайдеры о состоянии Кейт Миддлтон на фоне болезни и лечения. «Она легко утомляется. Она опирается на Уильяма больше, чем когда-либо. А Уильям старается быть рядом с Кейт и помогает всем, чем может», — поведали они.

Разумеется, больше всего герцогиня Кембриджская беспокоилась о детях, как они отнесутся к тому, что их матери нужно будет пройти долгое лечение и реабилитацию. Общественность была уверена в том, что супруги скрывали эту информацию от детей. Однако в окружении семьи дали понять, что принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи обо всем осведомлены.

С пожеланиями здоровья и скорейшего выздоровления к Кейт Миддлтон обратились принц Гарри и Меган Маркл. И это при том, что герцоги Сассекские остаются в стороне от монаршей семьи. Они надеются, что жена принца Уильяма будет окружена заботой и при этом ее не коснется лишнее внимание. Ведь самое главное сейчас, это спокойствие. Посочувствовала Кейт и бывшая жена принца Эндрю. Она дала понять, что ее мысли и молитвы с принцессой Уэльской.

По материалам «СтарХит»