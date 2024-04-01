Семейное счастье, дуэт с Еленой Ваенгой и цыганские страсти Раисы Отрадной

Судьба певицы Раисы Отрадной – яркое подтверждение знаменитой фразы, что в 40 лет жизнь только начинается. Всю свою молодость она потратила на семейные хлопоты, а потом пришло время заявить о своем таланте на всю страну. А помог ей в этом брат Иван Матвиенко, протянувший когда-то руку помощи своей возлюбленной – ныне знаменитой певице Елене Ваенге.
Детство и первые успехи
Раиса Матвиенко (девичья фамилия Раисы Отрадной) родилась 25 января 1962 года в Санкт-Петербурге в семье, имеющей цыганские корни. Талант начал проявляться у нее еще с детства. Уже с 10 лет Раиса играла на фортепиано, пела в детском хоре. И конечно, мечтала выступать на сцене.
Но мечту пришлось отложить больше чем на 20 лет. Раиса рано вышла замуж, родила троих детей и полностью погрузилась в быт. Конечно, она пела в кругу близких и друзей, но о выступлениях на широкую публику не шло и речи.
Проявить себя ей помог брат – Иван Матвиенко, кстати, бывший гражданский муж и продюсер Елены Ваенги. Тот самый, которого называли цыганским бароном.
Раиса Отрадная в молодости. Фото: из открытых источников
Благодаря поддержке Ивана в 2009 году Раиса записала дебютную песню «Роза», которую неоднократно исполняла на семейных застольях. Композиция была обрамлена новой аранжировкой и действительно зазвучала по-новому.
Впоследствии песню услышали радиослушатели, и она стала народным хитом. За эту композицию в 2010 году Раиса Отрадная получила премию Питер FM и выступила перед своими слушателями в Ледовом дворце.
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Музыка
В 2011 году артистка записала песню «Облака», а чуть позже и альбом под названием «Роза», куда вошли 12 композиций. Тогда же она выступила и в питерском Театре эстрады.
В 2013 году на фестивале «Славянский базар» в Витебске Раиса Отрадная исполнила пронзительную песню «Где же ты будешь», которую очень тепло приняли зрители.
Артистка неоднократно записывала дуэты и с другими исполнителями, например, с певицей Екатериной Голицыной (Песня «Подруга»), Вилли Токаревым (Композиция «Деревенька»), со своей бывшей родственницей Еленой Ваенгой (Песня «Солнышко»).
Раиса Отрадная и Елена Ваенга. Фото: YouTube.com
В 2016 году вышел альбом Раисы Отрадной «Мужики», на котором была записана одноименная песня. Слова из этой песни «Мужиков надо любить, мужиков надо ценить» ушли в народ. Но клип на эту композицию артистка выпустила только спустя два года после появления своего альбома. Потом Отрадная начала гастролировать с программой «Мужиков надо любить» по всей России.
В 2022 году был выпущен новый альбом Раисы Отрадной «Победила», куда вошли песни «Жена», «Старики», «Ах, любовь» в дуэте с Иваном Пряновым. Всего же на диске 13 композиций.
Раиса Отрадная с Андреем Малаховым в программе «Привет, Андрей!». Фото: телеканал «Россия»
Артистка – частая гостья фестивалей «Ээхх, Разгуляй!» и «Славянский базар». А еще она неоднократно радовала зрителей своим появлением в программах Андрея Малахова «Привет, Андрей!» и «Песни от всей души». В творчестве Раисы Отрадной органично сочетаются элементы шансона, цыганских романсов и народной песни.
В ее композициях есть цыганские страсти и русская широта души, отчасти именно поэтому они и так любимы слушателями. Раиса сама пишет свои песни, также в свободное время она сочиняет стихи.
«В 19 лет я была вся в мыле. Не до пения. А в 48 лет я запела. Меня тогда пробило конкретно. Я выступаю везде: на сцене, на гастролях и, конечно, в кругу своей семьи», - отметила артистка в эфире программы «Привет, Андрей!».
Семья
Именно семью Раиса считает своей самой большой удачей. Вместе с супругом они вырастили троих детей: Ивана, Кристину и Александру и сейчас занимаются воспитанием внуков.
Раиса Отрадная с братом и сыном. Фото: соцсети Раисы Отрадной
Кстати, старший сын артистки был назван Иваном – в честь любимого брата Раисы, который и помог ей найти свое предназначение – так же, как и помог когда-то реализоваться в полной мере своей бывшей жене Елене Ваенге. Помимо «зажигания звезд» Иван Матвиенко также занимается живописью и скульптурой, проводит выставки в России и других странах.
Раиса Отрадная на гастролях в Калининграде. Фото: соцсети Раисы Отрадной
Раиса Отрадная сейчас
Раиса Отрадная же продолжает гастролировать по Родине. Анонсами предстоящих выступлений и кадрами со своих концертов она делится с подписчиками в своем Telegram-канале.
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