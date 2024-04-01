Семейное счастье, дуэт с Еленой Ваенгой и цыганские страсти Раисы Отрадной

Судьба певицы Раисы Отрадной – яркое подтверждение знаменитой фразы, что в 40 лет жизнь только начинается. Всю свою молодость она потратила на семейные хлопоты, а потом пришло время заявить о своем таланте на всю страну. А помог ей в этом брат Иван Матвиенко, протянувший когда-то руку помощи своей возлюбленной – ныне знаменитой певице Елене Ваенге.

Детство и первые успехи

Раиса Матвиенко (девичья фамилия Раисы Отрадной) родилась 25 января 1962 года в Санкт-Петербурге в семье, имеющей цыганские корни. Талант начал проявляться у нее еще с детства. Уже с 10 лет Раиса играла на фортепиано, пела в детском хоре. И конечно, мечтала выступать на сцене.

Но мечту пришлось отложить больше чем на 20 лет. Раиса рано вышла замуж, родила троих детей и полностью погрузилась в быт. Конечно, она пела в кругу близких и друзей, но о выступлениях на широкую публику не шло и речи.

Проявить себя ей помог брат – Иван Матвиенко, кстати, бывший гражданский муж и продюсер Елены Ваенги. Тот самый, которого называли цыганским бароном.