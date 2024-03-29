Как сейчас живет 71-летняя Понаровская: почему больше не родила детей, какими растут ее внуки и зачем она голодает неделями

По ее словам, потом пришлось снова возвращаться в форму и ставить голос. Артистка обратилась за помощью к молодой преподавательнице, поэтому теперь она даже умеет петь в современной манере.

Ирина Витальевна ездит на гастроли. Но она отметила, что у нее простой райдер, в котором есть хорошая машина, отель с небольшим, но уютным и чистым номером, а также фрукты и бутерброды. С ней всегда ездят парикмахер и визажист. А вот одевается она сама.

Многие удивляются тому, как молодо певица выглядит в 71 года. Но она призналась, что уже в 13 лет весила 78 килограммов. Тогда артистка начала худеть. Понаровская призналась, что сначала все делала неправильно, использовала диеты и даже лекарства, поэтому навредила здоровью.

«На весы встало: жить или не жить. Отказали почки», – сказала она.

Тогда ей было около 24 лет. По словам певицы, диетологов в то время не было, поэтому только потом она узнала, как нужно следить за фигурой. Теперь артистка даже практикует голодание. Но она предупредила, что этот метод подходит не всем. Также звезда отказалась от мяса и рыбы, поэтому в ее холодильнике нет даже сосисок.

«Я голодаю очень круто. Обыкновенная вода и 30 суток. Мой самый большой срок – 32 дня. Ничего, никакой еды. 28 было последний раз в сентябре того года. Я много лет не ем мясо», – пояснила она.

Также звезда отметила, что сложнее всего выходить из голодовки. Она призналась, что после этого организм понимает, что ему действительно надо. Певица подчеркнула, что это делает с 25 лет, но такой метод подходит не всем.