Как сейчас живет 71-летняя Понаровская: почему больше не родила детей, какими растут ее внуки и зачем она голодает неделями

Ирина Понаровская недавно отметила 71-летие. Она живет в Санкт-Петербурге, где и родилась. Певица дала интервью Светлане Бондарчук. Она вспомнила, как отправилась за границу и покорила там публику, а также, что ее тепло потом встретили в Советском Союзе. Артистка была очень востребована, но ушла со сцены на пике. 12 лет она находилась в тени.
По словам звезды, тогда она позволяла себе любые слабости и проводила время с внуками. Но в 2018 году Понаровская вернулась на сцену. Она заявила, что это случилось благодаря ее директору Валерии Тувиной и телеведущему Андрею Малахову.
«Ее вина и Андрюши Малахова вина, что я вернулась. Андрюша говорил: «Ну давайте хоть одно интервью». Я выставила условия. Я сказала, только один на один, лицо в лицо. И все, и пошло и поехало.
Я просто отдохнула, у меня появились силы, появились мысли, видения, которые меня сопровождали раньше», – заявила певица.
Ирина Понаровская заявила, что ее голос 12 лет лежал на полке. Фото: кадр из YouTube-канала «Света вокруг света»
По ее словам, потом пришлось снова возвращаться в форму и ставить голос. Артистка обратилась за помощью к молодой преподавательнице, поэтому теперь она даже умеет петь в современной манере.
Ирина Витальевна ездит на гастроли. Но она отметила, что у нее простой райдер, в котором есть хорошая машина, отель с небольшим, но уютным и чистым номером, а также фрукты и бутерброды. С ней всегда ездят парикмахер и визажист. А вот одевается она сама.
Многие удивляются тому, как молодо певица выглядит в 71 года. Но она призналась, что уже в 13 лет весила 78 килограммов. Тогда артистка начала худеть. Понаровская призналась, что сначала все делала неправильно, использовала диеты и даже лекарства, поэтому навредила здоровью.
«На весы встало: жить или не жить. Отказали почки», – сказала она.
Тогда ей было около 24 лет. По словам певицы, диетологов в то время не было, поэтому только потом она узнала, как нужно следить за фигурой. Теперь артистка даже практикует голодание. Но она предупредила, что этот метод подходит не всем. Также звезда отказалась от мяса и рыбы, поэтому в ее холодильнике нет даже сосисок.
«Я голодаю очень круто. Обыкновенная вода и 30 суток. Мой самый большой срок – 32 дня. Ничего, никакой еды. 28 было последний раз в сентябре того года. Я много лет не ем мясо», – пояснила она.
Также звезда отметила, что сложнее всего выходить из голодовки. Она призналась, что после этого организм понимает, что ему действительно надо. Певица подчеркнула, что это делает с 25 лет, но такой метод подходит не всем.
Светлана Бондарчук выпросила у Ирины Понаровской секрет красоты. Фото: кадр из YouTube-канала «Света вокруг света»
Главной отрадой Понаровской являются внуки. У нее есть сын Энтони, который появился в ее втором браке с джазовым певцом Вейландом Роддом. Он построил семью с избранницей Анной. У пары растут наследники: шестилетняя Шарлотта и десятилетний Эрик. Артистка призналась, что два года жила с сыном, чтобы быть ближе к внукам.
Теперь она с радостью с ними играет. Ирина Витальевна отметила, что Эрик очень галантный, может подать ей пальто. А вот внучка растет кокеткой и демонстрирует артистизм, интерес к моде. Когда Бондарчук спросила ее, хотела бы певца, чтобы Шарлотта пошла по ее стопам, то ответ был эмоциональным.
«Не дай Бог! я понимаю, что она может перерастет. Сейчас мы ей даем возможность кокетничать, перелдеваться, модерировать одежду. Она это делает просто феерически» – произнесла она.
По словам Ирины, ее сын в 2022 году остался без работы, так как профессия дизайнера ювелирных украшений оказалась не восстребована. Но теперь Энтони занимается детьми. По ее словам, у него прекрасно получается это.
Внуки Ирины Понаровской. Фото: кадр из YouTube-канала «Света вокруг света»
По словам Ирины, Шарлотта очень артистичная и во многим пошла в нее. У малышки в садике уже была первая влюбленность. Певица призналась, что у нее с внуками есть свои секреты.
Когда Бондарчук спросила, почему у нее больше не было детей, но Понаровская честно призналась, что не смогла по здоровью. Более того, в браке артистка была три раза, но она заявила, что любила по-настоящему только один раз.
«По прошествии стольких лет моей жизни, я понимаю, что наверное я любила всего один раз. Не скажу кого. Зачем мне портить жизнь людям. Пускай все думают. Пускай все, кого коснулась я, думают, что они единственные. Я предпочитаю говорить о своих влюбленностях ни хорошо и ни плохо. У них продолжается жизнь, у них есть свои партнеры, свои семьи, свои дети», – высказалась певица.
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Напомним, что Ирина Витальевна была в браке с музыкальным руководителем ВИА «Поющие гитары» Григорием Клеймицем. Последним ее избранником был Дмитрий Пушкарь, работающий хирургом. Они были вместе до 1997 года.
Сын Понаровской с женой и детьми. Фото: кадр из YouTube-канала «Света вокруг света»
Понаровская не стала утаивать, что ей тяжело после смерти Юлии Началовой. Она знала ее с малых лет, когда певица участвовала в «Утренней звезде». Артистка многому у нее научилась. Теперь она признается, что Началова продолжает ей сниться. И хоть их пути разошлись, о ней она никогда не забывала и тихо горевала, когда молодой исполнительницы не стало. Об этом она сказала в YouTube-канале «Света вокруг света».