Как Петр Тодоровский влюбился в красивую танцовщицу, и она стала его продюсером и женой: жизненный путь кинорежиссера от а до я

Фильмы режиссера Петра Тодоровского трудно перепутать с какими-либо иными. Они всегда наполнены чувствами, сердечными переживаниями и особенным лиризмом. А потому любимы российской публикой. Сам Петр Ефимович прожил непростой жизненный путь с голодным детством, годами войны, разочарованием в первом браке. Однако даже в зрелом возрасте он не утратил веры в людей и доброты в сердце.

Детство и юность

Петр Тодоровский родился на Украине в городе Бобринце в семье Ефима Гельевича Тодоровского и Розалии Цалевны Островской 26 августа 1925 года. По национальности они евреи. Там он отучился 9 классов.

Когда началась война, семья переехала в Сталинград, где Петр вместе с отцом устроился работать на местную электростанцию разгружать уголь. Здесь они прожили недолго и из-за приближения врага им вновь пришлось переехать. На сей раз они устроились на хуторе Песчаный Мар в Саратовской области.

В 1943 году Петр Тодоровский вступил в ряды Красной армии, став курсантом Саратовского военного училища. В 1944 году он уже дослужился до командира минометного взвода в Беларуси.

В период ВОВ Тодоровский участвовал в освобождении Варшавы, Быдгоща, Щецина, также он брал Берлин и смог дойти до реки Эльба в Швейцарии, но получил контузию в марте 1945-го, после чего отправился в тыл.

После победы над фашистской Германией Петр Тодоровский непродолжительное время служил в военном гарнизоне Песочное, который располагался под Костромой. Потом уволился в запас и устроился работать на завод стеклотары. Одновременно будущий режиссер закончил обучение в школе и обучился рисованию, взяв уроки.

В 1949 году Петр Тодоровский решил связать свое будущее с кинематографом и отправился учиться во ВГИК на операторский курс. В 1954 году он получил соответствующий диплом, устроился на Кишиневскую киностудию хроникальных и документальных фильмов, а через год на Одесскую киностудию, где отработал 10 лет. Потом ушел на «Мосфильм».