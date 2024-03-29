Как Петр Тодоровский влюбился в красивую танцовщицу, и она стала его продюсером и женой: жизненный путь кинорежиссера от а до я

Фильмы режиссера Петра Тодоровского трудно перепутать с какими-либо иными. Они всегда наполнены чувствами, сердечными переживаниями и особенным лиризмом. А потому любимы российской публикой. Сам Петр Ефимович прожил непростой жизненный путь с голодным детством, годами войны, разочарованием в первом браке. Однако даже в зрелом возрасте он не утратил веры в людей и доброты в сердце.
Детство и юность
Петр Тодоровский родился на Украине в городе Бобринце в семье Ефима Гельевича Тодоровского и Розалии Цалевны Островской 26 августа 1925 года. По национальности они евреи. Там он отучился 9 классов.
Когда началась война, семья переехала в Сталинград, где Петр вместе с отцом устроился работать на местную электростанцию разгружать уголь. Здесь они прожили недолго и из-за приближения врага им вновь пришлось переехать. На сей раз они устроились на хуторе Песчаный Мар в Саратовской области.
В 1943 году Петр Тодоровский вступил в ряды Красной армии, став курсантом Саратовского военного училища. В 1944 году он уже дослужился до командира минометного взвода в Беларуси.
В период ВОВ Тодоровский участвовал в освобождении Варшавы, Быдгоща, Щецина, также он брал Берлин и смог дойти до реки Эльба в Швейцарии, но получил контузию в марте 1945-го, после чего отправился в тыл.
После победы над фашистской Германией Петр Тодоровский непродолжительное время служил в военном гарнизоне Песочное, который располагался под Костромой. Потом уволился в запас и устроился работать на завод стеклотары. Одновременно будущий режиссер закончил обучение в школе и обучился рисованию, взяв уроки.
В 1949 году Петр Тодоровский решил связать свое будущее с кинематографом и отправился учиться во ВГИК на операторский курс. В 1954 году он получил соответствующий диплом, устроился на Кишиневскую киностудию хроникальных и документальных фильмов, а через год на Одесскую киностудию, где отработал 10 лет. Потом ушел на «Мосфильм».
Молодой Петр Тодоровский. Фото: кадр из документального фильма «Легенды кино. Петр Тодоровский»/ телеканал «Звезда»
Фильмы
Петр Тодоровский был талантливым оператором, но постепенно ему стало тесно в рамках этой деятельности, он стал мечтать о режиссуре. И шанс продвинуться в этой профессии судьба ему предоставила в виде картины «Никогда». Режиссер, который работал над этим фильмом, Владимир Дьяченко искал себе помощника и ему порекомендовали Петра Тодоровского. Психологическая драма вышла в свет в 1962 году.
А в 1965 году Петр Тодоровский уже единолично выпускает картину «Верность», написав к нему сценарий в паре с Булатом Окуджавой. Первый опыт сразу оказался успешным, на кинофестивале в Венеции он получил приз «За лучший дебют».
В 1970 году Петр Тодоровский попробовал себя и как актер, его пригласили на одну из ведущих ролей в ленту Марлена Хуциева «Был месяц май». Режиссера привлек сценарий этой картины, который напомнил его жизнь во время Великой Отечественной войны.
В 80-е, 90-е и нулевые годы Петр Тодоровский создает свои самые знаменитые фильмы, наполненные лирикой и запоминающимися сюжетами.
В 1981 году он выпускает картину с Людмилой Гурченко и Сергеем Шакуровым «Любимая женщина механика Гаврилова» о поздней любви двух одиноких сердец, которые не желают верить в предательство.
В 1983 году советские зрители активно обсуждали новый фильм Тодоровского «Военно-полевой роман», который показал войну с позиции человеческих отношений. Эта картина получила многочисленные призы различных престижных кинофестивалей: в Жданове, Берлине, Киеве и Праге. Кроме того, ленту номинировали на «Оскар» как «Лучший иностранный фильм».
Кадр из фильма Петра Тодоровского «Интердевочка». Фото: Global Look Press
Фильм Петра Тодоровского 1989 года «Интердевочка» оказался революционным для того времени. Проблемы того периода создатели картины смогли показать через любовную историю главной героини. Для Елены Яковлевой эта лента стала пропуском в большой мир кинематографа.
Далее последовали популярные фильмы «Анкор, еще анкор!», «Какая чудная игра», «Ретро втроем». Про 90-е годы принято говорить, что кинематограф тогда был на грани выживания и ничего хорошего в данное время практически не снималось. Однако Петру Тодоровскому удавалось создавать шедевры при минимальном вложении средств.
9 мая 2009 года на Первом канале показали последний фильм Петра Тодоровского «Риорита», который в полной мере раскрыл драму Великой Отечественной войны.
Петр Тодоровский на съемках фильма «Анкор, еще анкор!». Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Первый раз Петр Тодоровский женился, когда был еще начинающим и никому неизвестным оператором. При этом выбрал себе в спутницы жизни будущий режиссер Надежду Чередниченко, актрису, которую уже узнавали на улицах. У нее за плечами был один неудачный брак с артистом Иваном Переверзевым, от которого остался сын, а также роман с известным авиаконструктором Александром Микулиным и дочь от него.
Петр Тодоровский на фоне нее выглядел неоперившимся влюбленным юнцом. Брак с ней не задался сразу. Актриса обладала капризным характером и явно была избалована мужским вниманием. У нее была своя квартира на Котельнической набережной, автомобиль и дача в Сухуми.
Мало того, что Тодоровский чувствовал себя неуютно со звездной женой, она все время настаивала на том, чтобы он бросил кинематограф. У Петра же были серьезные планы на покорение звездного Олимпа, и отступать от них он в угоду жене не желал. Брак продлился всего полтора года. Пара рассталась, но сохранила дружеские отношения. Вскоре Чередниченко опять попытала счастья с Переверзевым, но вновь неудачно.
Надежда Чередниченко и Петр Тодоровский. Фото: vk.com/sovetskie_aktrisy_kino_teatr
Уже через год после развода Петр Тодоровский встретил свою настоящую судьбу — милую девушку по имени Мира. Она была студенткой института инженеров морского флота и танцевала в студенческом ансамбле. Будущий прославленный режиссер на тот момент уже успел обрести определенную популярность, написав песню «Где ты, где ты, друг любимый мой?»
Коллектив Миры танцевал как раз под эту композицию, чем и привлек Петра Тодоровского. По воспоминаниям Миры Тодоровской, у ее будущего мужа на тот момент были очень красивые глаза, и многие девушки были бы счастливы, если бы он обратил на них внимание. При этом он был невероятно скромен и сильно преображался только, когда брал в руки гитару. С инструментом он был уверен в себе как никогда.
Тодоровский сделал предложение своей избраннице в тот же год, и она ответила ему согласием, позже став его продюсером и помощницей во всех его делах.
Этот брак был идеальным во всех отношениях, супруги понимали друг друга с полуслова и принимали друг друга такими, какие они есть. Их дом всегда был открыт для творческих людей, а из кухни практически каждый вечер раздавались смех и пение.
В мае 1962 года у них родился сын Валерий Тодоровский, который продолжил дело отца и стал режиссером. Внук Петра Тодоровского, которого назвали в честь него, тоже снимет фильмы.
Петр Тодоровский со второй женой. Фото: Global Look Press
Петр Тодоровский ушел из жизни весной 2013 года в 87 лет от острой сердечной недостаточности. Похоронили его на Новодевичьем кладбище.
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Петр Тодоровский с сыном. Фото: Global Look Press