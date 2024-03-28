Как Даниил Киселев завоевал расположение Виктории Толстогановой, сыграл у Тимура Бекмамбетова и дал «Слово пацана»

В свои 24 года Даниил Киселев уже считается одним из самых перспективных молодых актеров. В числе самых заметных его работ можно назвать фильм Тимура Бекмамбетова «Хочу в игру». А недавно его фильмография пополнилась нашумевшим сериалом «Слово пацана». Подробнее о становлении талантливого артиста – в материале Teleprogramma.pro.
Детство
Даниил Киселев родился 18 февраля 2000 года в Мурманске.
Актерские способности начали проявляться у мальчика еще в детстве. Так, в юном возрасте он играл в молодежном театре «Вдохновение» и детском театральном центре. Кроме того, Даниил неоднократно участвовал в детских литературных конкурсах, где занимал призовые места.
Еще учась в школе, Даниил Киселев дебютировал в кинематографе, снявшись в эпизоде знаменитого сериала «Интерны» и оказавшись в одном кадре с исполнителем главной роли Иваном Охлобыстиным.
Учеба
Окончив среднее учебное заведение, Даниил Киселев поступил в Высшее театральное училище им. Щепкина. Как рассказывал сам артист в интервью телевидению СФУ, в Щепкинское училище его привела сама судьба.
Даниил Киселев. Фото: личная страница актера во «ВКонтакте»
Как вспоминал парень, придя в «Щепку», он сразу понял, что это именно его место. Особенно будущему студенту понравился внутренний дворик. Воодушевленный, Даниил решил закурить сигарету.
«Ну, и вот я думаю: а покурю я прям здесь, во дворике! Я пошел, втихушку перекурил в сторонке и стою довольный, повторяю программу. И буквально через 15 минут начинает курить другой парень, я думаю: «Ну нормально, не я один додумался, - признался Даниил в интервью.
- Еще спустя две минуты к нему подходит педагог и уводит его из училища, снимает с конкурса, потому что тот нарушил правила института, так как во дворике курить категорически нельзя».
Как вспоминал Даниил Киселев, когда у него что-то не получалось с учебой и становилось грустно, он приезжал на Ленинградский вокзал, поднимался на мост, с которого видны перроны, смотрел на людей внизу и вспоминал себя, приехавшего покорять столицу на поезде Мурманск-Москва.
Учеба в Щепкинском училище давала ему большой шанс! Возвращаться обратно студент, конечно, не планировал. Тем более в тот период у него был очень мудрый наставник в лице народного артиста России и звезды ситкома «Воронины» Бориса Клюева, который давал ему немало ценных советов. К сожалению, актер ушел из жизни в 2020 году.
Театр
В «Щепке» Даниил Киселев играл в спектаклях «Иванов» по пьесе Антона Павловича Чехова, «Варвары» по произведению Максима Горького, «Муж и жена снимут квартиру» в комедии Михаила Рощина.
Интересен опыт Даниила Киселева в антрепризном спектакле «Это все она», который идет в театре на Таганке. Туда он пришел уже после окончания Щепкинского училища.
Постановка рассказывает о взаимоотношениях матери и сына, которых разделяет бетонная стена недопонимания и неумения слышать друг друга. Но вечный конфликт «отцов» и «детей» когда-нибудь должен разрешиться! Роль матери исполнила Виктория Толстоганова.
Афиша спектакля «Это все она». Фото: личная страница Даниила Киселева во «ВКонтакте»
«Когда я пришел на первую репетицию, то очень волновался. Но Викторая очень крутая актриса и поддерживала меня на протяжении всего процесса. Она суперпрофессионал в своем деле и легкая, с чувством юмора, потрясающая девушка», - отметил Даниил Киселев в интервью редактору отдела культуры Риа Новости Роману Харрасову.
– Помню, в день премьеры она положила мне руки на плечи и сказала: «Киселев, ничего не бойся» и таким жестом как будто забрала у меня и страх и панику. А оставшееся волнение я уже перевел в нужное русло».
Кино
В кино Киселев дебютировал в триллере Вазгена Каграмяна «#Dетки», где он сыграл Эдика. В мини-сериале «Перелетные птицы» ему довелось исполнить роль сына героя Анны Банщиковой.
Также можно отметить роль Даниила Киселева в мистической драме Карена Оганесяна «Пассажиры». Сериал рассказывает о таксисте, который ездит по Москве на старом мерседесе, а его попутчиками становятся души людей, которые не успели завершить в своей жизни какие-то важные дела. Одну из таких душ и сыграл Даниил Киселев. А роль таксиста исполнил Кирилл Кяро.
На счету молодого артиста также работы в сериалах «Пять минут тишины. Новые горизонты», «Сама дура», «Свои-4».
В нашумевшем сериале «Жена олигарха» Даниил Киселев воплотил образ сына героини Елены Подкаминской. Также в этом проекте приняли участие Игорь Верник, Ольга Бузова, Никита Джигурда.
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Кадр из сериала «Жена олигарха»
Кроме того, Даниил Киселев сыграл главную роль в фильме «Хочу в игру», посвященной теме соцсетей и групп смерти, снятому в формате screenlife, то есть когда действие происходит на экране гаджета. Картина, спродюсированная Тимуром Бекмамбетовым, была презентована на международном фестивале фильмов ужасов Fantasia, прошедшем в Монреале.
Личная жизнь
Личную жизнь Даниил Киселев тщательно скрывает от посторонних глаз. Ходили слухи что он встречался с партнершей по сериалу «Жена олигарха» Маргаритой Дьяченковой, но официально они не подтвердились.
Даниил Киселев и Маргарита Дьяченкова. Фото: личная страница актера во «ВКонтакте»
В соцсетях у Даниила очень много фотографий с девушками, поскольку он пользуется большой популярностью у слабого пола. Но кому из них принадлежит его сердце – вопрос открытый.
«Нужно оставлять загадку. Я не люблю рассказывать про свою личную жизнь», - сказал сам Даниил в интервью Роману Харрасову.
Рост и вес
Рост Даниила Киселева - 180 сантиметров, вес - 70 килограммов.
Даниил Киселев сейчас
В 2023 году Даниил снялся в военно-историческом сериале «Закрытый уровень», сериале «Разрешите обратиться», где он сыграл сына владельца завода Дэна, который возвращается с Бали.
Даниил Киселев на премьере фильма «Елки-10». Фото: Global Look Press
Также в конце ноября прошлого года Даниила можно было увидеть в нашумевшем сериале «Слово пацана», где он сыграл парня по кличке Цыган.
Не осталась без внимания и роль Даниила Киселева во франшизе «Елки». Так, он снялся в десятой части любимого зрителями новогоднего проекта.
Впереди у актера Даниила Киселева очень много творческих побед!
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