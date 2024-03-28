Как Даниил Киселев завоевал расположение Виктории Толстогановой, сыграл у Тимура Бекмамбетова и дал «Слово пацана»

В свои 24 года Даниил Киселев уже считается одним из самых перспективных молодых актеров. В числе самых заметных его работ можно назвать фильм Тимура Бекмамбетова «Хочу в игру». А недавно его фильмография пополнилась нашумевшим сериалом «Слово пацана». Подробнее о становлении талантливого артиста – в материале Teleprogramma.pro.

Детство

Даниил Киселев родился 18 февраля 2000 года в Мурманске.

Актерские способности начали проявляться у мальчика еще в детстве. Так, в юном возрасте он играл в молодежном театре «Вдохновение» и детском театральном центре. Кроме того, Даниил неоднократно участвовал в детских литературных конкурсах, где занимал призовые места.

Еще учась в школе, Даниил Киселев дебютировал в кинематографе, снявшись в эпизоде знаменитого сериала «Интерны» и оказавшись в одном кадре с исполнителем главной роли Иваном Охлобыстиным.

Учеба

Окончив среднее учебное заведение, Даниил Киселев поступил в Высшее театральное училище им. Щепкина. Как рассказывал сам артист в интервью телевидению СФУ, в Щепкинское училище его привела сама судьба.