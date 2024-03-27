Судьба Артема Осипова: знакомство с Константином Райкиным, приемный сын и любимая жена

Судьбу актера Артема Осипова в корне поменял приезд в его родной город театра «Сатирикон». Благодаря появлению этого коллектива он выбрал актерскую профессию и остался в театре под руководством Константина Райкина на 20 лет. Впрочем, артист верен не только своему театру, но и любимой женщине.

Детство

Артем Осипов родился 29 января 1983 года в Саратове. Его мама — преподаватель, а папа профессионально занимался музыкой. Также у актера есть старшая сестра Светлана, которая сейчас преподает английский язык в Щукинском училище, и брат Илья, ставший артистом балета.

Актерские способности проявились у Артема еще в детстве. Он посещал театральный кружок и организовывал домашние спектакли. Кроме того, в школьные годы Осипов занимался музыкой в Саратовской консерватории.

Так, он владеет игрой на гитаре, саксофоне и кларнете. Одно время Артем Осипов колебался между музыкой и актерством. Но все решил случай, когда в Саратов с гастролями приехал театр «Сатирикон» под руководством знаменитого актера и режиссера Константина Райкина.