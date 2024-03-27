Судьба Артема Осипова: знакомство с Константином Райкиным, приемный сын и любимая жена

Судьбу актера Артема Осипова в корне поменял приезд в его родной город театра «Сатирикон». Благодаря появлению этого коллектива он выбрал актерскую профессию и остался в театре под руководством Константина Райкина на 20 лет. Впрочем, артист верен не только своему театру, но и любимой женщине.
Детство
Артем Осипов родился 29 января 1983 года в Саратове. Его мама — преподаватель, а папа профессионально занимался музыкой. Также у актера есть старшая сестра Светлана, которая сейчас преподает английский язык в Щукинском училище, и брат Илья, ставший артистом балета.
Актерские способности проявились у Артема еще в детстве. Он посещал театральный кружок и организовывал домашние спектакли. Кроме того, в школьные годы Осипов занимался музыкой в Саратовской консерватории.
Так, он владеет игрой на гитаре, саксофоне и кларнете. Одно время Артем Осипов колебался между музыкой и актерством. Но все решил случай, когда в Саратов с гастролями приехал театр «Сатирикон» под руководством знаменитого актера и режиссера Константина Райкина.
Артем Осипов в детстве. Фото: из открытых источников
Увиденный спектакль произвел большое впечатление на юношу, и он решил связать свою жизнь с актерской профессией.
Театр
После школы Артем поступил в школу-студию МХАТ, в мастерскую Константина Аркадьевича. На сцене театра «Сатирикон» Артем дебютировал еще на втором курсе. Так, он сыграл в спектакле «Макбет» по произведению Уильяма Шекспира, поставленном режиссером Юрием Бутусовым. А в дипломном спектакле своего курса «Страна любви» по произведению Островского «Снегурочка» Артем воплотил образ Мизгиря.
За роль в постановке «Ай да Пушкин» артист стал лауреатом премии «Московские дебюты», а за работу в постановке «Король Лир» получил национальную премию «Золотая маска». Можно также отметить роли Артема Осипова в спектаклях «Лондон Шоу» и «Чайка», где Осипов сыграл сразу две роли — Константина Треплева и Евгения Дорна.
Кроме того, на сцене «Сатирикона» Артему Осипову довелось сыграть в спектаклях «Азбука артиста», «Синее чудовище», «Оглянись во гневе», «Укрощение» и многих других постановках.
Артем Осипов на сцене театра «Сатирикон». Фото: Global Look Press
Одна из недавних работ Артема Осипова — в спектаклях «Р» (по пьесе Николая Гоголя «Ревизор») и «Плутни Скапена», где он исполнил заглавную роль.
Всего же артист служит «Сатирикону» уже свыше 20 лет. А на вопрос журналистов, не возникало ли у него чувства, что он уже перерос этот коллектив и нужно двигаться дальше, ответил, что подобные ощущения время от времени появляются у многих. Ведь никто не отменял кризис шестилетнего периода — в течении этого времени специалисты рекомендуют менять место работы.
«Надо сказать, что наш театр сильно отличается от других: он необыкновенно творческий и в целом дружный. Точнее — с более здоровой атмосферой среди коллег. Не секрет, что токсичные отношения в театре не редкость, и, в принципе, совсем их не избежать, но весь вопрос в степени. И у нас она, к счастью, минимальная», — рассказал Артем Осипов в интервью WomanHit.
А на вопрос о феномене своего мастера Константина Райкина, артист ответил, что он «невероятно одарен и при этом еще колоссально трудоспособен», а еще в любых ситуациях сохраняет подвижность ума.
Кино
Артем Осипов дебютировал в кино в 2005 году, в эпизодической роли популярного сериала «Адвокат-2». Затем в его фильмографии появилась мелодрама «Любовь как любовь», в которой партнерами Осипова по съемочной площадке стали Сергей Никоненко, Борис Щербаков и Лариса Лужина.
В сериале «Ликвидация», завоевавшем премии ТЭФИ и «Золотой орел», Артем Осипов сыграл с целой плеядой талантливых известных актеров: Владимиром Машковым, Михаилом Пореченковым, Константином Лавроненко, Сергеем Маковецким, Оксаной Фандерой, Александром Семчевым, Максимом Дроздом и другими артистами, но до собственной популярности еще было далеко.
Узнаваемость Артем Осипов обрел после появления в мелодрамах «Сашка, любовь моя», где он снялся на пару с Александрой Урсуляк, и «Одна ночь любви», где он сыграл графа Игнатьева, питавшего нежные чувства к главной героине Александре Забелине (Светлана Иванова).
В этой же картине приняли участие и мэтры кинематографа Ирина Муравьева и Александр Филиппенко. Многосерийная лента «Ночь любви» номинировалась на международную премию Emmy International как лучший сериал в мире.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»!
Артем Осипов в сериале «Ликвидация». Фото: кадр из сериала
В 2010 году Артем Осипов сыграл одну из главных ролей в сериале Сергея Гинзбурга «Банды», рассказывающем о двух друзьях, влюбленных в одну девушку. Один из них — Алексей (Владимир Епифанцев) — случайно оказывается свидетелем ограбления сберкассы, но при попытке задержать преступника сам становится подозреваемым и попадает на зону на целых пять лет.
Девушка Алексея Анна (Светлана Ходченкова) ждет его из тюрьмы, но однажды узнает о том, что у ее возлюбленного якобы случился роман с медсестрой. Назло она выходит замуж за Александра, который давно был влюблен в нее. Но неожиданно Алексей узнает, что его дело пересмотрено, выходит из тюрьмы, возвращается домой и узнает, что его любимая женщина уже родила дочь от лучшего друга. Разочарованный в жизни, он решает присоединиться к одной из бандитских группировок.
Также Артем Осипов сыграл еще в одной яркой работе Сергея Гинзбурга — сериале «Жизнь и приключения Мишки Япончика», рассказывающем об одесском короле налетчиков. Действие сериала происходит в драматичные 1917–1919 годы. Мишку Япончика в Одессе называют «местным Робином Гудом». Он разработал свой кодекс чести: не трогать бедняков, врачей, юристов и артистов. А каждый его налет можно сравнить с мини-спектаклем. В основу сериала легли рассказы Исаака Бабеля.
А самому Артему Осипову в этом сериале довелось поработать с Евгением Ткачуком, сыгравшим Мишку Япончика, Еленой Шамовой, Валентином Гафтом.
Артем Осипов в сериале «Жизнь и приключения Мишки Япончика». Фото: кадр из сериала
Нередко Артему приходилось надевать и медицинский халат или же самому становиться пациентов докторов. Так, врачебная тематика прослеживается в фильмах и сериалах с его участием:: «Челночницы», «Брачные игры», «Склифосовский» и «Доктор Рихтер».
Отвечая на вопрос, какими ролями вы больше всего гордитесь, Артем Осипов назвал роли в сериалах «Ликвидация», «Банды», «Лондонград. Знай наших». По словам актера, он не совершает побег от маленьких ролей, поскольку никогда не знаешь, какое кино может «выстрелить».
«Все идет в копилку. К тому же я так устроен, что стараюсь от любой работы получать удовольствие и выкладываться по максимуму. В принципе, наша профессия дает очень многое, в том числе и путешествия, когда случаются гастроли и экспедиции, — признался артист в интервью изданию WomanHit. — Для меня идеальный вариант, когда куда-то едешь и трудиться, и знакомиться с новым местом одновременно».
Также хобби Артема Осипова можно назвать чтение. Актер старается много читать, а последнее произведение, которое его особенно потрясло, — пьеса Флориана Зеллера «Отец». Она легла в основу одноименного фильма, за участие в котором Энтони Хопкинс удостоился премии «Оскар».
Личная жизнь
Судя по биографии Артема Осипова, он однолюб. Как рассказывал Артем в одном из своих интервью, впервые он заметил свою будущую жену Маргариту возле ресторана накануне Нового года. Но вновь они встретились лишь спустя время. Причем инициативу проявила сама Маргарита, попросив телефон Артема Осипова.
Артем Осипов с женой и детьми. Фото: соцсети актера
К моменту знакомства Маргарита воспитывала сына Тимура от первого брака, и актер усыновил его. Впоследствии в этом браке родилось еще двое сыновей — Матвей и Федор.
По словам Артема Осиова, все трое увлекаются акробатическим рок-н-роллом и нередко принимают участие в соревнованиях по этому виду спорта.
Рост и вес
Рост Артема Осипова — 178 сантиметров, вес — 82 килограмма.
Артем Осипов сейчас
Сейчас жизнь актера наполнена творчеством. Так, он преподает в Высшей школе сценических искусств на кафедре актерского мастерства и режиссуры, рассказывает о том, как правильно использовать кинематографические приемы.
Артем Осипов. Фото: соцсети актера
Что касается новостей театральной жизни, то Артем Осипов принял участие в постановке «Четыре тирана» по пьесе Карло Гольдони «Самодуры».
А если говорить о кинематографе, то артист порадовал поклонниц ролями в мелодрамах «Переворот» и «Я тебя не отпущу».
Если вы заметили неточность в тексте, сообщите об этом на почту tele@teleprogramma.pro.