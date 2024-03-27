Позор семьи и бездельник: как выглядел и чем занимался сын Иннокентия Смоктуновского

У гениального актера СССР Иннокентия Смоктуновского был единственный сын Филипп, который унаследовал от своего отца актерский талант. Мэтр советского театра и кино возлагал на своего отпрыска большие надежды. Однако он предпочел иную жизнь, влача жалкое существование бездельника, человека с сильной зависимостью.
Детство и юность
Филипп Смоктуновский появился на свет 30 июля 1957 года в Москве в семье прославленного любимца советской публики Иннокентия Смоктуновского и его супруги Суламифи. Через восемь лет у мальчика появилась родная сестричка Маша.
Их отец жаждал, чтобы его наследники пошли по его стопам и вкусили сладкий вкус сцены и наслаждение зрительской любовью. Чтобы привить интерес к актерскому искусству, Смоктуновский-старший приводил сына и дочь на съемки в кино, в монтажку, показывал театральное закулисье. С ранних лет приучал к классической литературе.
Филипп не возражал, поскольку никакого другого будущего, кроме артистического, он не мог себе представить. После школы он подал документы в Театральное училище имени Щукина и поступил. Однако учиться юному актеру совсем не понравилось, и он бросил вуз, решив работать актером без диплома.
Филипп Смоктуновский в детстве с отцом Иннокентием Смоктуновским. Фото: livejournal.com/383125.html
Творчество
Иннокентий Смоктуновский продолжал верить, что его наследник возьмется за ум и станет успешным артистом. Старался его пристроить в театры, просил за него режиссеров кино.
В 1979 году Филипп Смоктуновский появился в одном фильме со своим отцом — трехсерийной экранизации Александра Пушкина «Маленькие трагедии», сыграв герцога. Его отец предстал как Сальери.
Потом Филипп Смоктуновский вновь мелькнул на экранах, появившись в фильме-спектакле «Цезарь и Клеопатра» по пьесе Бернарда Шоу. И опять его отцу досталась главная роль, а Смоктуновскому-младшему роль второго плана (перса).
1983 год принес в фильмографию Филиппа Смоктуновского еще одну эпизодическую роль в музыкальном фильме «Двое под одним зонтом», где Иннокентий Смоктуновский опять блистал как исполнитель одной из ведущих ролей.
Через год Филиппа Смоктуновского зрители узнали в едва заметном персонаже многосерийного фильма по Николаю Гоголю «Мертвые души». Естественно, отпрыска Иннокентия Смоктуновского взяли в «довесок» к великому отцу.
А потом терпение Иннокентия Смоктуновского лопнуло, он устал продвигать своего сына, который ни к чему особенно и не стремился. Народный артист попросил Филиппа самому искать свой путь и больше не прикрываться знаменитой фамилией.
Последним фильмом в кинокарьере Филиппа Смоктуновского стала лента «На исходе ночи» 1987 года выпуска. Этот фильм был создан при совместном творчестве СССР и ГДР. И опять это был незначительный эпизод.
Так и не снискав славы в кино, Филипп Смоктуновский переключился на работу переводчика с английского. Он трудился над научно-фантастической литературой, став переводчиком с английского языка. Кроме того, мечтал написать о своем отце книгу и делал биографические заметки о знаменитом актере.
Филипп Смоктуновский. Фото: кадр из фильма «Маленькие трагедии»
Личная жизнь
Филипп Смоктуновский с ранних лет пристрастился к запрещенным препаратам и алкоголю. А попытки отца вывести его в люди были просто бессмысленными. Он хотел получать удовольствие от жизни просто так, ничего не вкладывая в это, не тратя силы и свою энергию.
Год от года отношения между известным отцом и непутевым сыном только ухудшались. А когда в начале 1980-х годов Филипп Смоктуновский решил жениться на Ольге Буцковой, конфликт между отцом и сыном перешел в стадию обострения.
Иннокентий Смоктуновский считал, прежде чем создавать семью, необходимо встать на ноги, а его сын и слышать об этом не хотел. Молодые расписались. В 1982 году у них родилась дочь Анастасия. Впрочем, эта история, увы, не оказалась счастливой. Ольга вскоре устала от вечно измененного состояния сознания мужа и разошлась с ним.
Дочь Филиппа, Анастасия Смоктуновская, к счастью, не унаследовала болезни своего отца, но взяла кое-что от таланта своего деда. Она прошла обучение в Школе-студии МХАТ, работает актрисой театра и кино. В частности, засветилась в популярном сериале «Шифр».
Филипп Смоктуновский с бывшей женой и дочерью Анастасией. Фото: соцсети А. Смоктуновской
Долгое время Филипп Смоктуновский жил на деньги своего отца, который хоть и конфликтовал с ним, продолжал обеспечивать его существование. Переживания за сына подкосили его, и в 1994 году он не смог перенести очередной сердечный приступ, скончавшись в специализированном санатории, где лечился после инфаркта.
Когда Иннокентий Смоктуновский умер, его сын переехал жить к матери, однако свой образ жизни менять не стал. В 2007 году на улице он привлек внимание полицейских странным видом и поведением. При обыске при нем обнаружили наркотики, из-за чего против него возбудили уголовное дело. И вновь очередной родственник пришел Филиппу на помощь. На этот раз его сестра Мария договорилась, чтобы ее брата просто оставили под подпиской о невыезде. Эта история наделала много шума в СМИ, но на самом деле это было далеко не первое задержание несостоявшегося артиста.
В 2016 году, в 91 год, умерла мать Филиппа Смоктуновского, вдова Иннокентия Смоктуновского Суламифь. Похоронив мать, сын и дочь великого артиста приступили к многолетней дележке дорогой квартиры родителей.
В 2021 году СМИ вновь напомнили публике о существовании сына Смоктуновского. На сей раз стало известно, что его положили в психиатрическую больницу на лечение. Он отказывался есть, мыться, сознание его было спутанным. Врачи предположили, что проблемы начались у Филиппа Смоктуновского из-за многолетней наркомании и алкоголизма.
Его наследница Анастасия при этом пыталась всячески выгородить отца, заявляя журналистам, что его психическое здоровье пострадало из-за смерти бабушки, а вовсе не из-за вредных привычек.
Умер Филипп Смоктуновский 19 октября 2022 года по неизвестной широкой публике причине, родственники не стали рассказывать о трагедии журналистам. Похоронен он на Новодевичьем кладбище.
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Филипп Смоктуновский. Фото: кадр из программы «Звезды сошлись» / НТВ