Позор семьи и бездельник: как выглядел и чем занимался сын Иннокентия Смоктуновского

У гениального актера СССР Иннокентия Смоктуновского был единственный сын Филипп, который унаследовал от своего отца актерский талант. Мэтр советского театра и кино возлагал на своего отпрыска большие надежды. Однако он предпочел иную жизнь, влача жалкое существование бездельника, человека с сильной зависимостью.

Детство и юность

Филипп Смоктуновский появился на свет 30 июля 1957 года в Москве в семье прославленного любимца советской публики Иннокентия Смоктуновского и его супруги Суламифи. Через восемь лет у мальчика появилась родная сестричка Маша.

Их отец жаждал, чтобы его наследники пошли по его стопам и вкусили сладкий вкус сцены и наслаждение зрительской любовью. Чтобы привить интерес к актерскому искусству, Смоктуновский-старший приводил сына и дочь на съемки в кино, в монтажку, показывал театральное закулисье. С ранних лет приучал к классической литературе.

Филипп не возражал, поскольку никакого другого будущего, кроме артистического, он не мог себе представить. После школы он подал документы в Театральное училище имени Щукина и поступил. Однако учиться юному актеру совсем не понравилось, и он бросил вуз, решив работать актером без диплома.