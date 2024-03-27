Звезды рассуждают, стоит ли возрождать «Крокус Сити Холл»: «Если снесли памятник, вы не будете его восстанавливать?»

Еще не утихла боль от недавней трагедии в «Крокус Сити Холле». Владельцы концертного зала выразили слова соболезнования родственникам погибших и пообещали, что здание будет восстановлено.
Общественность удивлена этим фактом, многие требуют установить на месте здания мемориал в память о жертвах теракта. Некоторые политики тоже не поддержали такое решение, а что касается звезд, выяснила Teleprogramma.pro.
Иосиф Пригожин считает, что концертный зал необходимо восстановить. Фото: Global Look Press
Иосиф Пригожин
Продюсер Иосиф Пригожин уверен, что концертный зал необходимо восстановить.
«Потрясающий, невероятный мир под названием «Крокус». Огромное количество артистов и зрителей получали невероятное удовольствие от совместной встречи».
Муж Валерии считает, что такого же по масштабу концертного зала в стране нет. К тому же его делает еще более привлекательным транспортная доступность.
«Это якорное место, которое объединяло все направления».
Пригожин знает зал со времен его строительства и подчеркивает удобство и незаменимость здания.
«Считаю, что это большая потеря и для зрителей, и для артистов».
Кроме того, Иосиф заявил, что артисты потеряли второй дом, поэтому вопроса возводить ли разрушенное здание заново даже не стоит, несмотря на многочисленные протесты обычных жителей.
«Весь мир построен на костях. Давайте тогда вообще снесем все города,и мы под каждым участком земли можем найти какие-нибудь останки».
Продюсер заявил, что этот зал был увековечен в память великого Муслима Магомаева и назвал вандализмом произошедшее.
«Если снесли памятник, вы не будете его восстанавливать?»
Пригожин уверен, что зал обязательно нужно восстановить.
«Если хватит сил и возможности у семьи Агаларовых заново выстроить этот зал и сделать там мемориальную доску. Почему нет?»
Данко не видит ничего плохого в концертном зале на месте трагедии. Фото: Global Look Press
Данко
Певец Александр Валерьевич, известный под псевдонимом Данко, согласен со своим коллегой. Он считает, что восстановить зал будет правильно.
«Я думаю, конечно, зал должен быть концертный. Шикарный был зал».
Исполнитель подчеркивает, что владельцы молодцы, нужно будет лишь установить на месте мемориальную доску.
«Не могут такие нехорошие люди омрачить нашу человеческую жизнь. Мы должны им назло сделать это место еще более прекрасным, еще более творческим».
Прохор Шаляпин говорит, что на месте зала должен быть Парк Памяти. Фото: Global Look Press
Прохор Шаляпин
Певец Прохор Шаляпин напротив уверен, что восстанавливать зал кощунственно и лучше установить на этом месте мемориал.
«Я считаю, что на месте, на котором погибло так много людей, делать увеселительные процедуры дальше - это как минимум странно. Мне кажется, там надо сделать Парк Памяти».
Шаляпин считает, что осознает стоимость земли в столице, но учитывая количество погибших, считает, что нужно построить зал в другом месте и с другим названием.
«Ни о каком концертном зале не должна идти речь».
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Владимир Левкин заявил, что пока рано принимать какие-то решения. Фото: Global Look Press
Владимир Левкин
Бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин подошел к этому вопросу наиболее рационально. Пока что, конечно, не стоит восстанавливать концертный зал.
«А дальше надо спросить мнение москвичей, которые живут рядом».
Артист понимает, что время лечит, постепенно все будет забываться, но пока еще сложно принимать такие решения.
«Мне кажется, надо, чтобы прошло время».
Артист считает, что еще рано об этом говорить, поскольку еще даже не сказаны последние слова жертвам трагедии, а владельцы, скорее всего, сделали такое заявление под влиянием эмоций.