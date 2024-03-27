Звезды рассуждают, стоит ли возрождать «Крокус Сити Холл»: «Если снесли памятник, вы не будете его восстанавливать?»

Продюсер Иосиф Пригожин уверен, что концертный зал необходимо восстановить.

«Потрясающий, невероятный мир под названием «Крокус». Огромное количество артистов и зрителей получали невероятное удовольствие от совместной встречи».

Муж Валерии считает, что такого же по масштабу концертного зала в стране нет. К тому же его делает еще более привлекательным транспортная доступность.

«Это якорное место, которое объединяло все направления».

Пригожин знает зал со времен его строительства и подчеркивает удобство и незаменимость здания.

«Считаю, что это большая потеря и для зрителей, и для артистов».

Кроме того, Иосиф заявил, что артисты потеряли второй дом, поэтому вопроса возводить ли разрушенное здание заново даже не стоит, несмотря на многочисленные протесты обычных жителей.

«Весь мир построен на костях. Давайте тогда вообще снесем все города,и мы под каждым участком земли можем найти какие-нибудь останки».

Продюсер заявил, что этот зал был увековечен в память великого Муслима Магомаева и назвал вандализмом произошедшее.

«Если снесли памятник, вы не будете его восстанавливать?»

Пригожин уверен, что зал обязательно нужно восстановить.