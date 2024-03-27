Поклонники возмущены сменой имиджа Зепюр Брутян: «Ведь Павел полюбил тебя другой. Зачем это все?»

Актриса и супруга Павла Прилучного Зепюр Брутян сменила имидж и поделилась своим новым фото в соцсети. Поклонники оказались немало удивлены ее преображением: девушка выпрямила свои кудри и немного осветлила пряди.

После такой перемены поклонники решили, что Брутян стала очень похожа на бывшую жену Прилучного Агату Муцениеце, хотя новый образ, несомненно, ей идет.