Поклонники возмущены сменой имиджа Зепюр Брутян: «Ведь Павел полюбил тебя другой. Зачем это все?»

Актриса и супруга Павла Прилучного Зепюр Брутян сменила имидж и поделилась своим новым фото в соцсети. Поклонники оказались немало удивлены ее преображением: девушка выпрямила свои кудри и немного осветлила пряди.
После такой перемены поклонники решили, что Брутян стала очень похожа на бывшую жену Прилучного Агату Муцениеце, хотя новый образ, несомненно, ей идет.
Зепюр Брутян сменила имидж. Фото: соцсети Зепюр Брутян
Копия Агаты
Brezhnevakarina: «То чувство, когда захотела напомнить мужу о бывшей».
Lusia_dudal: «Это ты, Агата?»
S_fera7: «А зачем она и правда так подражает бывшей? Я просто увидела фото в интернете, подумала, что Агата. Ведь Павел полюбил тебя другой, непохожей на Агату. Зачем это все?»
Firme_1212: «У них с Агатой один парикмахер».
Marisha_for_business: «Копия Агаты, не зря Павел женился на копии своей бывшей жены!»
Кузнецова Ирина: «Ну как же она хочет быть похожа на Агатку! Не скроешь от наших глаз, но ей до бывшей расти и расти!»
Петрова_Ольга: «Не знаю, сама не вижу, но все пишут, что один в один Агата! Зачем так унижаться или это троллинг за кудри, которые крутила Муцениеце?»
Петрос_знакович: «Не завидуйте, обе красавицы! Как сестры, похожи!»
Ленсамойлова: «Ой, ну прям насмешила! Агата только волосы перекрасила и эта туда же. Когда же вы обе успокоитесь?»
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Агата Муцениеце недавно тоже осветила волосы. Фото: соцсети Агаты Муцениеце
Совсем не похожи
Diana_Efimenko: «Какая же вы красивая и прекрасная жена и мама! приятно смотреть, счастья вам!»
Makoveeva_dina: «Пытаюсь увидеть сходство, про которое говорят. Его абсолютно нет. Очень милая, красивая, достойная девушка».
My name is your memory: «Очень красивая. И ни капли не похожа на Агату, у той черты лица злые».
Ean94: «Очень красивая Зиппи. С Агатой даже сравнивать не надо, Агата отдыхает».
Milana54: «Зепюр намного красивее и моложе Агаты выглядит, не нужно их сравнивать!»
Лара Шутова: «Да просто захотелось девушке перемен, любят везде у нас подвох искать…»
Hutomd: «Почему все людям нужно обязательно сравнивать двух женщин. Это абсолютно разные люди, они не похожи, просто типаж один. Такой типаж и нравится Паше. А Брутян на Агату совсем не похожа. Она намного красивее и интереснее выглядит и нет этого носа крючком».
Зепюр Брутян и Павел Прилучный счастливы в браке. Фото: Global Look Press
Сам Павел под этой публикацией оставил лаконичную подпись: «Люблю».
В последнее время имена двух актрис все чаще упоминаются вместе, и причина этому - дети Прилучного от первого брака. Брутян прекрасно поладила с ребятами, он легко нашли общий язык. Но недавно Муцениеце заявила, будто отец ее детей не позволяет им забирать подарки домой. Зепюр сняла и выложила в Сеть видео, где спрашивала отпрысков мужа, что они делают с подарками.
Тогда поклонники тоже разделились на два лагеря. Одни обвиняли Брутян в том, что она построила весь свой контент на чужих детях. Другие поддерживали актрису, утверждая, что Агата специально цепляется к сопернице.
Напомним, Прилучный познакомился с Брутян в 2019 году на съемках первого сезона сериала «В клетке», когда еще был женат на Агате Муцениеце.
Роман начался уже после развода с женой. Звезды отпраздновали пышную свадьбу в Армении 25 августа 2022 года, обвенчались, а в конце апреля 2023-го Зепюр родила сына Микаэля.