Как Михаил Шолохов хотел жениться на молоденькой девчонке, но повел под венец ее старшую сестру: необычная жизнь советского писателя

Михаил Шолохов прожил 78 лет. За это время сумел стать одним из любимых писателей Иосифа Сталина, получить Нобелевскую премию и создать вокруг своей фигуры ареол загадочности и тайны. До сих пор в писательских кругах не утихает спор о том, на самом ли деле именно он в 22 ода создал свой знаменитый «Тихий дон».

Детство и юность

Михаил Шолохов появился на свет 24 мая 1905 года на хуторе Кружилин станицы Вешенской области Войска Донского. Сейчас такого селения вы не найдете, ныне хутор называется Кружилинским и располагается он в Шолоховском районе Ростовской области.

Отец Михаила Шолохова Александр Михайлович Шолохов был родом из купеческих, работал приказчиком и управляющим паровой мельницей. А мама Анастасия Даниловна Черникова произошла из крестьян.

В 12 лет, после смерти отца, ей пришлось пойти служить горничной к помещице Анне Поповой, поскольку мама не могла прокормить семью. Помещица решила помочь юной крестьянской девушке, которая обладала завидной красотой и отдала ее замуж за казака Стефана Кузнецова, который был уже в годах.

Увы, семьи не получилось, хотя у них родилась дочка. Казак оказался жестоким, постоянно избивал и издевался над своей женой. А когда их 6-месячная наследница умерла, Анастасия больше не стала терпеть унижений - ушла вначале к маме в деревню, а потом стала служить в панском доме. Тут она познакомилась со своим вторым мужем, отцом Михаила Шолохова Александром.

Оставаясь на тот момент венчаной на казаке, Анастасия не могла узаконить отношения с возлюбленным. Михаила она родила вне брака, в местных землях таких ребятишек называли нахаленками. Отношение к ним часто было издевательским.

Однако в 1913 году муж-казак Анастасии Кузнецовой умер, и она смогла пойти под венец с отцом своего сына, сменив свою фамилию и фамилию Михаила на Шолоховых.

В 1910 году семья Шолоховых перебирается на хутор Каргин (сейчас Каргинская в Боковском районе Ростовской области). Здесь и вырос Михаил Шолохов.

Родители будущего писателя приветствовали грамоту и образование, поэтому наняли для своего единственного ребенка домашнего учителя Тимофея Мрыхина. Юный Миша отличался пытливостью, остротой ума, но в то же время любил озорничать и слыл непоседой.

В 7 лет он пошел в школу и сразу во 2 класс, поскольку в 1 классе ему делать уже было нечего - программу он прошел полностью дома. В Каргинской министерской начальной школе его учил педагог Михаил Григорьевич Копылов, именно он стал прототипом героя романа «Тихий Дон» Шолохова.

Октябрьская революция пришлась на подростковый период жизни Михаила Шолохова. Непосредственного участия он в ней не принимал, как и в контрреволюционных делах тоже. Но в 17 лет успел засветиться в уголовном деле.

Работая налоговым инспектором его уличили в превышении должностных полномочий и приговорили к расстрелу. Однако родители вовремя предоставили в суд справку о том, что их сын является несовершеннолетним и наказание сменили на год колонии. Впрочем, в места заключения он так и не отправился, но вот по какой причине - до сих пор остается загадкой.

Михаил Шолохов попытался получить высшее образование, но его даже не взяли на подготовительные курсы рабфака, поскольку не было необходимого стажа и направления от комсомольской организации. В итоге будущему писателю приходилось зарабатывать физическим трудом.

В 1930 году Михаил Шолохов получил партбилет и стал большевиком.