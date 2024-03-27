Как Михаил Шолохов хотел жениться на молоденькой девчонке, но повел под венец ее старшую сестру: необычная жизнь советского писателя

Михаил Шолохов прожил 78 лет. За это время сумел стать одним из любимых писателей Иосифа Сталина, получить Нобелевскую премию и создать вокруг своей фигуры ареол загадочности и тайны. До сих пор в писательских кругах не утихает спор о том, на самом ли деле именно он в 22 ода создал свой знаменитый «Тихий дон».
Детство и юность
Михаил Шолохов появился на свет 24 мая 1905 года на хуторе Кружилин станицы Вешенской области Войска Донского. Сейчас такого селения вы не найдете, ныне хутор называется Кружилинским и располагается он в Шолоховском районе Ростовской области.
Отец Михаила Шолохова Александр Михайлович Шолохов был родом из купеческих, работал приказчиком и управляющим паровой мельницей. А мама Анастасия Даниловна Черникова произошла из крестьян.
В 12 лет, после смерти отца, ей пришлось пойти служить горничной к помещице Анне Поповой, поскольку мама не могла прокормить семью. Помещица решила помочь юной крестьянской девушке, которая обладала завидной красотой и отдала ее замуж за казака Стефана Кузнецова, который был уже в годах.
Увы, семьи не получилось, хотя у них родилась дочка. Казак оказался жестоким, постоянно избивал и издевался над своей женой. А когда их 6-месячная наследница умерла, Анастасия больше не стала терпеть унижений - ушла вначале к маме в деревню, а потом стала служить в панском доме. Тут она познакомилась со своим вторым мужем, отцом Михаила Шолохова Александром.
Оставаясь на тот момент венчаной на казаке, Анастасия не могла узаконить отношения с возлюбленным. Михаила она родила вне брака, в местных землях таких ребятишек называли нахаленками. Отношение к ним часто было издевательским.
Однако в 1913 году муж-казак Анастасии Кузнецовой умер, и она смогла пойти под венец с отцом своего сына, сменив свою фамилию и фамилию Михаила на Шолоховых.
В 1910 году семья Шолоховых перебирается на хутор Каргин (сейчас Каргинская в Боковском районе Ростовской области). Здесь и вырос Михаил Шолохов.
Родители будущего писателя приветствовали грамоту и образование, поэтому наняли для своего единственного ребенка домашнего учителя Тимофея Мрыхина. Юный Миша отличался пытливостью, остротой ума, но в то же время любил озорничать и слыл непоседой.
В 7 лет он пошел в школу и сразу во 2 класс, поскольку в 1 классе ему делать уже было нечего - программу он прошел полностью дома. В Каргинской министерской начальной школе его учил педагог Михаил Григорьевич Копылов, именно он стал прототипом героя романа «Тихий Дон» Шолохова.
Октябрьская революция пришлась на подростковый период жизни Михаила Шолохова. Непосредственного участия он в ней не принимал, как и в контрреволюционных делах тоже. Но в 17 лет успел засветиться в уголовном деле.
Работая налоговым инспектором его уличили в превышении должностных полномочий и приговорили к расстрелу. Однако родители вовремя предоставили в суд справку о том, что их сын является несовершеннолетним и наказание сменили на год колонии. Впрочем, в места заключения он так и не отправился, но вот по какой причине - до сих пор остается загадкой.
Михаил Шолохов попытался получить высшее образование, но его даже не взяли на подготовительные курсы рабфака, поскольку не было необходимого стажа и направления от комсомольской организации. В итоге будущему писателю приходилось зарабатывать физическим трудом.
В 1930 году Михаил Шолохов получил партбилет и стал большевиком.
Михаил Шолохов в детстве. Стоп-кадр: youtube.com/@kratko-biography
Литература
Первым опубликованным художественным произведением Михаила Шолохова стал рассказ «Родинка», его опубликовали в 1942 году в газете «Молодой ленинец». После этого молодой писатель почувствовал вкус к творчеству и стал часто публиковать свои произведения в советских газетах. Чаще всего в основе его сюжетов лежали отношения между близкими людьми и родственниками.
За роман-эпопею «Тихий Дон» из 4 томов (1928-1940 года) Шолохов получил Нобелевскую премию. Вместе с тем его обвинили в плагиате. До сих пор литературные критики спорят на счет этого произведения о жизни донских казаков.
Существует легенда, что после публикации первых двух томов в 1928-1932 года в журнале «Октябрь», в редакции раздался звонок и некая старушка сообщила, что этот роман на самом деле написал ее убитый сын. Якобы произведение создал некий офицер-белогвардеец, расстрелянный большевиками, а Шолохов нашел его у него в сумке и присвоил себе.
Редактор журнала Александр Серафимович считал, что эти разговоры и звонки были специально созданы конкурентами и завистниками, которым не давал покоя тот факт, что Михаил Шолохов в 22 года смог не просто создать великое произведение, но и стать знаменитым на всю страну.
Нобелевскую премию Михаил Шолохов получил в 1965 году за «Тихий Дон» с десятой попытки. До этого его номинировали 9 раз, но ни разу награду не присуждали. Во время церемонии вручения премии победители по традиции должны кланяться шведскому королю, советский писатель не стал этого делать, показав всему миру, что не собирается склонять голову перед монархом. Впрочем, однажды у писателя спросили об этом факте, и он заверил, что все-таки поклон был сделан согласно протоколу.
Шведские деньги Шолохов впервые потратил на себя и свою семью, свозив родных в Японию, Англию, во Францию и Италию. До этого писателю присуждали также Сталинскую премию в 1941 году, и он ее отдал в Фонд обороны, а также Ленинскую премию в 1960 году, которую он отправил на восстановление Каргинской школы, где некогда учился.
Важной вехой в его творчестве также стал роман о коллективизации «Поднятая целина» (1930–1950 гг). В годы войны Михаил Шолохов работал военным корреспондентом, поэтому у него в послужном списке немало произведений, рассказывающих об этом тяжелом периоде времени. Одни из самых популярных: «Судьба человека» и «Они сражались за Родину».
Михаил Шолохов. Фото: Global Look Press
Личная жизнь Шолохова
Интересна и история любви Михаила Шолохова. Всю жизнь он счастливо прожил с одной женой Марией Громославской, которая была старше него на 3 года. Но, как утверждали близкие, это никак не сказывалось на их взаимоотношениях.
Изначально же влюбился писатель в ее младшую сестру Лидию. Он даже пришел к ее отцу, станичному атаману Петру Громославскому, свататься. Но суровый отец не отдал свою младшенькую за Шолохова. Вместо этого посоветовал ему в жену дочь старшую — Марию. Удивительно, но писатель согласился и ни разу не пожалел о принятом решении.
Мария и Михаил поженились в 1924 году, оставив после себя 4 наследников: дочь Светлану 1926 года рождения, сыновей Александра (1930 года), Михаила (1935 года) и дочку Марию (1938 года рождения).
Михаил Шолохов и его супруга на приеме у короля Швеции. Фото: Ольга Гопало/ КП
Мария Громославская была не просто женой и матерью детей Михаила Шолохова, но и верной его подругой, соратницей, помощницей во всех его, в том числе литературных, делах.
Вначале она редактировала рукописи Михаила Шолохова от руки, а потом перепечатывала на чистовую на машинке. Полностью разделала увлечения своего супруга, отправляясь с ним и на охоту, и на рыбалку. Вместе они прожили 60 лет и лишь смерть разделила этот прочный союз.
Умер Михаил Шолохов в 1984 году от рака горла, похоронен во дворе своего дома в станице Вешенской, где жил в последние год жизни. Рядом с ним нашла вечное упокоение и его жена, которая ушла из жизни в 1992 году.
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