Почему младшая сестра Тимати Анна Юнусова не идет в шоу-бизнес, а предпочитает заниматься самообразованием

Детство и юность

Сестра Тимура Юнусова появилась на свет 3 июля 2003 года в Женеве. Брак, в котором появилась Аня был вторым для ее отца, от первого брака с Симоной Червоморской у него росли еще два сына Тимур и Артем.

Старшие братья Анны посвятили себя музыке, но Тимур стал более знаменитым, попав на «Фабрику звезд», где взял псевдоним Тимати. С тех пор он дорос до руководителя собственного музыкального лейбла.

В 1996 году Юнусов развелся с Симоной, но к тому времени у него уже был роман с Ириной Андреевой. Она еще до свадьбы родила ему дочь Настю. А через 8 лет в браке родилась еще одна девочка Аня.

Семья обосновалась в Швейцарии. Там Анастасия выучилась в Лозаннской школе отельеров, выучила японский и стала преподавать.