Почему младшая сестра Тимати Анна Юнусова не идет в шоу-бизнес, а предпочитает заниматься самообразованием

Детство и юность
Сестра Тимура Юнусова появилась на свет 3 июля 2003 года в Женеве. Брак, в котором появилась Аня был вторым для ее отца, от первого брака с Симоной Червоморской у него росли еще два сына Тимур и Артем.
Старшие братья Анны посвятили себя музыке, но Тимур стал более знаменитым, попав на «Фабрику звезд», где взял псевдоним Тимати. С тех пор он дорос до руководителя собственного музыкального лейбла.
В 1996 году Юнусов развелся с Симоной, но к тому времени у него уже был роман с Ириной Андреевой. Она еще до свадьбы родила ему дочь Настю. А через 8 лет в браке родилась еще одна девочка Аня.
Семья обосновалась в Швейцарии. Там Анастасия выучилась в Лозаннской школе отельеров, выучила японский и стала преподавать.
Анна Юнусова очень любит своих родителей. Фото: соцсети Анны Юнусовой
Настя уверена, что нет ничего лучше моря, гор и близких людей рядом - в этом заключается ее личное счастье. Юнусова - хорошая дочь, она любит и уважает своих родителей. Мама стала ей лучшей подругой. Ирина многосторонняя и активная личность, она сочетает в себе языковеда, стилиста, фотографа и дизайнера. Она собственноручно обустроила семейный дом на Лазурном Берегу, и смогла превратить его в дизайнерский объект, наполненный особой энергетикой.
Анна неоднократно называла своего отца в интервью «любимым мужчиной ее жизни». Он умный, начитанный, обладает отличным чувством юмора, великодушием. Ильдар Вахитович в шутку называет дочь матерью, потому что когда жены нет рядом, Аня дарит ему бесконечную заботой. Семья путешествует и отдыхает вместе.
Несмотря на то что в Швейцарии у них осталась значимая часть жизни, Юнусовы приняли решение переехать в Москву. Столица сразу же стала для Анны любимым городом.
Девушка учится в Московской экономической школе, хотя ей проще даются гуманитарные науки. Иностранные языки не вызывают у девушки никаких проблем, и она даже помогает с домашним заданием своим подругам.
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Анна Юнусова много путешествует, но Москву считает любимым городом. Фото: соцсети Анны Юнусовой
Личная жизнь
Юнусова ведет очень активный образ жизни, ее дни очень разнообразны. В свободное от учебы время девушка занимается верховой ездой. Конным спортом она увлеклась с 6-летнего возраста.
В Египте Аня начала заниматься в Египте, где со временем получила сертификат PADI Junior Open Water Diver. Сестра Тимати хочет стать профессионалом и погружаться на большие глубины без инструктора.
Кроме того, девушка очень хорошо готовит, особенно десерты и блюда азиатской кухни. Отец высоко ценит ее блюда.
Анна пока не задумывается о своей личной жизни. Глава семьи мечтает, чтобы дочь нашла самого лучшего мужчину на свете и договорился, что обязательно познакомится первым с избранником своей принцессы.
Анна Юнусова не хочет идти по стопам старших братьев и связывать свою жизнь с музыкой. Фото: соцсети Анны Юнусовой
Анна Юнусова сейчас
После окончания школы Юнусова планирует получать высшее образование за границей. Пока в ее планах Центральный колледж искусства и дизайна имени Святого Мартина в Лондоне. Анна мечтает заниматься продвижением искусства и культуры азиатских стран. Работать и строить карьеру девушка хочет в России.
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