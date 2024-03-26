Южнокорейская звезда дорам Ли Тхэ Ри долго не мог определиться с профессией, а теперь покоряет сердца миллионов поклонниц

Детство и юность
Ли Мин Хо (настоящее имя Ли Тхэ Ри) начал свой жизненный путь 28 июня 1993 года в городе Намьянджу провинции Кенгидо. Кроме него родители воспитывали его старшую сестру.
Первой талант маленького Ли заметила бабушка. Она настаивала на том, чтобы мальчик связал свою будущую жизнь с искусством. И благодаря стараниям родственников в пять лет малыш получил роль в медицинском телешоу.
Юного актера не хотели брать в актерское агентство, но через год он показал отличные результаты: появился в картине «Братья Вайкики», а затем еще в двух дорамах.
Но сам Ли стремился построить спортивную карьеру, он был капитаном команды по футболу и даже стал лучшим бомбардиром.
Родные настаивали на актерском будущем, но молодой человек назло всем решил стать футболистом. Однако в 2008 году на корейца хлынула волна популярности, и он все-таки поступил в театральный вуз.
Начинающий актер решил взять себе псевдоним, чтобы его не путали с состоявшимся звездой-тезкой. Но родители уверяли, что и к нему придет слава, если он будет трудиться. Однако в 2018 году молодой человек все же назвал себ Ли Тхэ Ри и с тех пор снимается под этим именем.
Ли Тхэ Ри — это псевдоним актера. Фото: соцсети Ли Тхэ Ри
Фильмы и дорамы
До 16 лет Ли снимался в основном в комедийных и детских шоу, позже появились работы посерьезнее. Актер снялся в драматическом ужастике Be With Me, а затем добавил в свою фильмографию роль в исторической драме «Скандал в Сонгюнгване».
Эта картина стала обладателем больше десятка наград и премий. А зрительницы вмиг полюбили очаровательного красавца-актера. После участия в дораме «Солнце в объятиях Луны» Тхэ Ри обзавелся целой армией преданных фанатов. В результате молодого актера номинировали на премию в категории «Лучший молодой актер».
Ли Тхэ Ри неоднократно снимался в историеских дорамах. Фото: соцсети Ли Тхэ Ри
Тогда же Ли снялся в триллере «Воющий», а затем в романтической комедийной дораме «Принц с чердака». После этого образа не только корейские, но и девушки всего мира оказались влюблены в актера.
В 2014 году звезда дорам исполнил главную роль в комедийном проекте «Школа молодежи. Падение нравов». Это история а о первой любви и конфликте отцов и детей.
В 2020 году актер принял участие в работе над «Историей девятихвостого лиса», где воплотил образ злодея Имуги.
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В фильмографии Ли Тхэ Ри много главных и ярких второстепенных ролей. Фото: соцсети Ли Тхэ Ри
Личная жизнь
Тхэ Ри не афиширует свою личную жизнь в соцсетях, хотя поклонницы приписывают ему многочисленные романы с партнершами по площадке.
На своей странице в соцсети он выкладывает в основном собственные постановочные фото, кадры из фильмов или со съемочной площадки.
Футбол красавчик-актер не забросил, а продолжает играть в свободное время. Кроме того, занимается серфингом, любит смотреть фильмы.
Его красивая фигура, милые черты лица и высокий рост (178 см) покоряют поклонниц с первого взгляда.
Некоторые зрительницы считают, что кумир сделал себе пластику носа, но фанатки от этого не в восторге.
Ли Тхэ Ри легко покоряет сердца представительниц слабого пола. Фото: соцсети Ли Тхэ Ри
Ли Тхэ Ри сейчас
В 2022 году Ли появился в первом сезоне сериала «Кровавое сердце». А в 2023 году зрительницы увидели его в фантастической драме «Суждено быть с тобой».
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