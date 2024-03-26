Южнокорейская звезда дорам Ли Тхэ Ри долго не мог определиться с профессией, а теперь покоряет сердца миллионов поклонниц

Детство и юность

Ли Мин Хо (настоящее имя Ли Тхэ Ри) начал свой жизненный путь 28 июня 1993 года в городе Намьянджу провинции Кенгидо. Кроме него родители воспитывали его старшую сестру.

Первой талант маленького Ли заметила бабушка. Она настаивала на том, чтобы мальчик связал свою будущую жизнь с искусством. И благодаря стараниям родственников в пять лет малыш получил роль в медицинском телешоу.

Юного актера не хотели брать в актерское агентство, но через год он показал отличные результаты: появился в картине «Братья Вайкики», а затем еще в двух дорамах.

Но сам Ли стремился построить спортивную карьеру, он был капитаном команды по футболу и даже стал лучшим бомбардиром.

Родные настаивали на актерском будущем, но молодой человек назло всем решил стать футболистом. Однако в 2008 году на корейца хлынула волна популярности, и он все-таки поступил в театральный вуз.

Начинающий актер решил взять себе псевдоним, чтобы его не путали с состоявшимся звездой-тезкой. Но родители уверяли, что и к нему придет слава, если он будет трудиться. Однако в 2018 году молодой человек все же назвал себ Ли Тхэ Ри и с тех пор снимается под этим именем.