Южнокорейская звезда дорам Ли Тхэ Ри долго не мог определиться с профессией, а теперь покоряет сердца миллионов поклонниц

Фильмы и дорамы

До 16 лет Ли снимался в основном в комедийных и детских шоу, позже появились работы посерьезнее. Актер снялся в драматическом ужастике Be With Me, а затем добавил в свою фильмографию роль в исторической драме «Скандал в Сонгюнгване».

Эта картина стала обладателем больше десятка наград и премий. А зрительницы вмиг полюбили очаровательного красавца-актера. После участия в дораме «Солнце в объятиях Луны» Тхэ Ри обзавелся целой армией преданных фанатов. В результате молодого актера номинировали на премию в категории «Лучший молодой актер».