Начинающие звезды со знаменитыми фамилиями - как они покоряют экраны

И зачастую молодые артисты носят весьма известные фамилии. В обзоре «Телепрограммы» - несколько примеров яркого киностарта детей знаменитостей.
Надежда Пескова
Фото: Глеб Широков/кинокомпания «Восток»
У девятилетней Нади Песковой - дочери олимпийской чемпионки Татьяны Навки и пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова - график посерьезнее, чем у мамы с папой: школа, дополнительные занятия, тренировки по фигурному катанию и теперь еще... съемки в полнометражном кино. Девочка дебютирует в комедии «Исполняющий обязанности» режиссера Михаила Малинина вместе с серьезными актерами: Игорем Жижикиным, Михаилом Евлановым, Романом Поповым, Дмитрием Хрусталевым, Антоном Батыревым, Еленой Север и многими другими.
- Наде предложили попробовать себя в небольшой роли, и мы сразу же согласились, несмотря на плотный график дочери, - рассказала Татьяна Навка. - У нее сложное спортивное расписание, одни тренировки. Но я заметила, что она раскованно себя чувствует перед камерами. Быстро запоминает слова и не стесняется. Почему бы нет?
Сюжет закручивается вокруг детского дома, который хотят снести алчные девелоперы. Начальник учреждения дядя Саша (Антон Батырев) вступает в неравный бой с предпринимателями, которые подсылают к интернату отморозков Быка (Михаил Евланов) и Фонаря (Игорь Жижикин), пытающихся «решить вопрос» силовым путем. Но дети и дядя Саша выступают на стороне добра, а значит, победят. Эстетика «Исполняющего обязанности» максимально приближена к голливудским хитам «Один дома» (0+) и «101 далматинец» (0+). Надя Пескова сыграла одну из девочек, которая выступает на празднике в детском доме, показывает номер на льду и еще ведет благотворительный аукцион, как взрослая ведущая. На большие экраны комедия выходит в 2025 году.
Мария Михалкова-Кончаловская
Фото: KION
Представительница еще одной актерской династии Мария Михалкова-Кончаловская - дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной - отучилась на графического дизайнера, пробовала себя в качестве художника-орнаменталиста, но кровь-то не обманешь. В 2020 году девушка попробовала себя в эпизоде фэнтези «Ключ времени». Потом папа снял дочь в сериале «Большой дом». И вот четвертый проект - и уже главная роль: в упомянутом выше проекте «Обоюдное согласие» вместе с Глебом Пускепалисом артистка исполнила ключевую роль Жени Венишевой из абьюзивной семейки, ради которой даже пришлось подстричься.
- Мне нравится создавать, - признавалась ранее Мария. - Актриса - тот человек, который работает вместе с режиссером. И режиссер на площадке - главный. А я сама люблю быть главной.
Лео Канделаки
Фото: кадр из фильма
Карьера парня, мама которого - директор ТНТ Тина Канделаки, пошла в гору. Все началось с проекта «Постучись в мою дверь в Москве» (16+) - российской адаптации турецкого телехита. Поначалу, когда информацию про сериал выдавали по крупице, Лео (парня зовут Леонтий Кондрахин) метили аж на главную роль. Но потом выяснилось, что Канделаки сыграл второстепенного персонажа - менеджера капризной артистки Ланы (Марина Кравец). Большую часть времени Лео пока посвящает музыке, но вкус славы после дебюта в сериале, очевидно, не даст ему спать спокойно.
- У меня были моменты, когда люди просто уходили с концерта, и, наоборот, были полные залы, но благодаря всему этому я понял, что интересно именно мне, - признал он. - Я хочу нести свой творческий потенциал в массы. Какой артист не хочет внимания? Другой вопрос, что это не является самоцелью.
Александр Самойленко-младший
Фото: кадр из фильма
После ошеломительного успеха сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) все обсуждают дебют Леона Кемстача - пасынка Антона Богданова, актера «Реальных пацанов» (16+). А «Телепрограмма» подсветит другого героя проекта - Александра Самойленко-младшего, сына звезды «Олигарха» (18+) Александра Самойленко. Фактурный кучерявый брюнет сыграл в криминальной саге Жоры Крыжовникова комсомольского вожака Коневича в школе, где учились главные герои. Интересно, что парень учился на артиста, но потом в итоге забросил это дело.
- Сашка Щукинское училище так и не окончил, только четыре курса отучился, - рассказал отец актера. - Он иллюзионист, выступает с фокусами. Но и в кино параллельно снимается. В юности я был категорически против протекции, во время учебы в Щуке даже пару раз скандалил на эту тему. А теперь думаю: почему нет, если человек талантлив?
Глеб Пускепалис
Фото: KION
Обаятельный Глеб, сын погибшего во время перевозки бронемашины в Донбасс Сергея Пускепалиса, в кино уже не новичок: за плечами парня, который все больше становится похожим на отца, под 30 работ - и это не считая театральных. Дебютировал артист 20 лет назад в «Коктебеле» (18+) Бориса Хлебникова. Помимо качественных «Угрюм-реки» (18+)
и «Чернобыля» (16+), сейчас у Глеба выходит главная роль в продолжении сериала «Обоюдное согласие» (18+) (KION, с 1 апреля)
Валерии Гай Германики о домашнем насилии.
Кстати, на этом он не останавливается - Глеб пошел учиться на режиссера во ВГИК, хочет экранизировать «Москву - Петушки», «Таню Гроттер»
и другие известные произведения.
- Хочется делать хорошее кино для детей, - признается Пускепалис. - Ну и рассказывать людям о русской культуре, потому что сейчас, как мне кажется, есть разные высказывания о том, кто мы и где находимся, но мало положительного.