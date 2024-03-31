Начинающие звезды со знаменитыми фамилиями - как они покоряют экраны

У девятилетней Нади Песковой - дочери олимпийской чемпионки Татьяны Навки и пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова - график посерьезнее, чем у мамы с папой: школа, дополнительные занятия, тренировки по фигурному катанию и теперь еще... съемки в полнометражном кино. Девочка дебютирует в комедии «Исполняющий обязанности» режиссера Михаила Малинина вместе с серьезными актерами: Игорем Жижикиным, Михаилом Евлановым, Романом Поповым, Дмитрием Хрусталевым, Антоном Батыревым, Еленой Север и многими другими.

- Наде предложили попробовать себя в небольшой роли, и мы сразу же согласились, несмотря на плотный график дочери, - рассказала Татьяна Навка. - У нее сложное спортивное расписание, одни тренировки. Но я заметила, что она раскованно себя чувствует перед камерами. Быстро запоминает слова и не стесняется. Почему бы нет?

Сюжет закручивается вокруг детского дома, который хотят снести алчные девелоперы. Начальник учреждения дядя Саша (Антон Батырев) вступает в неравный бой с предпринимателями, которые подсылают к интернату отморозков Быка (Михаил Евланов) и Фонаря (Игорь Жижикин), пытающихся «решить вопрос» силовым путем. Но дети и дядя Саша выступают на стороне добра, а значит, победят. Эстетика «Исполняющего обязанности» максимально приближена к голливудским хитам «Один дома» (0+) и «101 далматинец» (0+). Надя Пескова сыграла одну из девочек, которая выступает на празднике в детском доме, показывает номер на льду и еще ведет благотворительный аукцион, как взрослая ведущая. На большие экраны комедия выходит в 2025 году.

Мария Михалкова-Кончаловская