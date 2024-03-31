Роман Костомаров: «Лед был очень скользкий. Я не мог выйти сам»

9 марта на большие экраны вышла тяжелая, но жизнеутверждающая документалка «Роман Костомаров: Рожденный дважды» (12+) про то, как возвращался с того света, а потом и в спортивное настоящее - без кистей и ступней - олимпийский чемпион Роман Костомаров. Съемки ленты велись дома у семьи Костомаровых, в «Коммунарке», где спортсмен провел 175 дней между жизнью и смертью, и даже в Большом театре. «Телепрограмма» тезисно передает, что мы узнали из этой эпичной истории.
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Супруга Костомарова, бронзовый призер Олимпиады Оксана Домнина, которая давала добро авторам «Спорт-Экспресса» на съемки, рассматривала этот проект как хороший способ отвлечь мужа от сложившейся внезапно драмы (в январе 2023 года попал в больницу после купания в проруби и бани, чтобы «сделать укольчик», а в итоге погрузился в кому на несколько месяцев и остался без конечностей - хирурги давали меньше процента шансов на выживание) и помочь адаптироваться к новой реальности. Поначалу и мысли не было, что это фильм для больших экранов. Планировалось некое домашнее видео для архива или узкой профессиональной аудитории. В итоге только одних интервью для проекта было снято на 30 часов.
- Когда я выходил из больницы, конечно, не думал, что приму участие в съемках, - признавался после Роман. - Мне было абсолютно не до этого. Мне было больно, тревожно, волнительно, потому что жизнь действительно перевернулась, стала другой. Уже потом мне позвонили ребята и предложили делать документальный фильм. Никогда до этого в моей жизни не было такого кино, и когда я пообщался с женой, то мы оба подумали: «А почему нет?» Ведь это станет каким-то примером силы духа, характера, преодоления жестоких условий жизни. В первую очередь хотелось быть примером для самого себя. Если ты сам будешь доволен тем, что ты делаешь, то и люди будут чувствовать это.
Фильм показывает не только как Костомаров восстанавливался и возвращался к жизни, но и почему это вышло - что, возможно, даже важнее всего. Это исповедь не только и не столько Романа, сколько его жены Оксаны, детей Насти и Ильи, мамы Валентины Николаевны. И гимн врачам-героям (завотделением реанимации «Коммунарки» Никите Матюшкову и другим), вытащившим спортсмена с того света. Поражение легких с 75% при поступлении резко выросло до 90%. Знаменитый доктор Проценко сказал, что все зависит от сердца Романа.
- Врач говорил: вот сейчас мы пытаемся остановить его пике, он просто летит вниз, - воспроизвела тот страшный день Домнина. - У него показатели по всем анализам, я не знаю, если норма 15, у него 300, если норма 300, у него 7000. Лейкоцитов 0, то есть вообще его нет, 10-го числа он просто умер. Ни один врач не давал шанс, ни один. Один процент, дай бог, выживает. Наверное, его сильное тренированное сердце, желание бороться… На вторые сутки нам сказали, что мы остановили пике.
«Полиция настроения»
Без них никак! Жена Оксана, дочь Настя, сын Илья. Фото: личная страница Романа Костомарова в социальной сети
- Самое страшное, это когда я услышал, что нужна срочная операция прямо сейчас: нужно ампутировать ноги, голеностоп, - признался в фильме Костомаров. - Это было для меня самое страшное, здесь я прямо горько-горько заплакал. Мне бы хотелось, чтоб обратно выросли руки и ноги. Мне бы очень хотелось. Мне было бы гораздо проще.
Во время полугодового лечения спортсмен экстремально похудел до 50 кило (с привычных 75)! Потерял волосы и, как уже все знают, конечности. Костомаров начал бороться с гневом, потом принимать новую реальность и свой облик. Беспомощность и слабость компенсировали близкие - жена Оксана, что билась за здоровье Романа каждый день вместе с врачами, и остроумная дочь Настя окружили фигуриста и теплотой, и спасительной иронией. Находчивые женщины в семье Костомарова ввели порядки «полиции настроения»: штраф за слезы (грустишь - 5 тыс. руб., плачешь - 10 тыс. руб.) и выговор (!) за шутки, потому что они, мол, компенсация грусти. И сработало! Каторжная пахота и поддержка близких дали плоды - Роман начал возвращаться на лед. Разумеется, не без черного юмора.
- Как говорит один мой друг, у меня теперь столько плюсов! - вспомнил спортсмен. - Маникюр и педикюр делать не надо. Парковка бесплатная.
Между нами умер лед
Каково это - выйти на лед, лишившись ног? Фото: кадр из фильма
Самое сложное - представить ощущения Романа после выхода на лед в новом, так сказать, качестве. Каково это - быть рыбой, но лишиться возможности плавать? Что такое быть птицей с обрезанными крыльями?
- Вы представьте себе, что икроножные мышцы, которые отвечают за управление коньком, у него отсутствуют, - напоминает тренер и друг семьи Александр Жулин. - У меня в голове не укладывается, как он понимает, где находится конек и куда надо ехать.
Ощущения Роман описывает как не самые приятные. Конечно, он понимает, что так, как прежде, уже не будет.
- Лед был очень скользкий, - рассказал фигурист о первых ощущениях в любимой стихии на протезах. - Я не мог выйти сам. Максим Ставиский и Илья Авербух поддерживали меня с двух сторон. Я не мог понять, где это чувство, которое было раньше. Это очень тонкое ощущение, которое я не почувствовал, лившись ступней, которыми ты чувствуешь ребра, зубец, пятку. Много лет катался без носков, чтобы ноги были еще чувствительнее.
В ленте показана не только техническая и психологическая, но и социальная адаптация. Представьте себя на минуту звездой, за судьбой которой следит вся страна, вынужденной гулять по улицам... на пластмассовых ногах.
«Вся моя жизнь - путь тореадора. Мне приходится биться с судьбой, как с быком». Фото: личная страница Романа Костомарова в социальной сети
- После выхода из больницы мы поехали с Ильей Авербухом в Сочи, - вспомнил герой картины. - Я сказал, что хочу быть вместе с Оксаной и Ильей, чтобы выходить на публику пускай не на коньках, но хоть в кроссовках. Как принимал народ, встречали стоя - это не могло не вдохновлять.
Друзья тоже не бросили спортсмена. Сейчас Роман участвует в шоу Татьяны Навки, готовится к гастрольному туру с Ильей Авербухом (и появится в «Ледниковом периоде», если шоу вернется), осваивает сноуборд и не закрывает для себя футбольную тему. А что? Даже турниры среди тех, кто лишился ступней, проводятся! Герой Советского Союза, летчик Алексей Маресьев, потерявший ноги, станцевал на протезах «Барыню», а потом вернулся к полетам. Костомаров станцевал «Кармен» на коньках через 5 месяцев после ампутации. Так что нет ничего невозможного для человека с силой духа. И любящей семьей.
Четырехсерийная версия фильма доступна на платформе WINK. Роман оставил только одну рекомендацию всем, кто решится посмотреть: не забудьте носовые платки.