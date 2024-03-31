Роман Костомаров: «Лед был очень скользкий. Я не мог выйти сам»

9 марта на большие экраны вышла тяжелая, но жизнеутверждающая документалка «Роман Костомаров: Рожденный дважды» (12+) про то, как возвращался с того света, а потом и в спортивное настоящее - без кистей и ступней - олимпийский чемпион Роман Костомаров. Съемки ленты велись дома у семьи Костомаровых, в «Коммунарке», где спортсмен провел 175 дней между жизнью и смертью, и даже в Большом театре. «Телепрограмма» тезисно передает, что мы узнали из этой эпичной истории.

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Супруга Костомарова, бронзовый призер Олимпиады Оксана Домнина, которая давала добро авторам «Спорт-Экспресса» на съемки, рассматривала этот проект как хороший способ отвлечь мужа от сложившейся внезапно драмы (в январе 2023 года попал в больницу после купания в проруби и бани, чтобы «сделать укольчик», а в итоге погрузился в кому на несколько месяцев и остался без конечностей - хирурги давали меньше процента шансов на выживание) и помочь адаптироваться к новой реальности. Поначалу и мысли не было, что это фильм для больших экранов. Планировалось некое домашнее видео для архива или узкой профессиональной аудитории. В итоге только одних интервью для проекта было снято на 30 часов.

- Когда я выходил из больницы, конечно, не думал, что приму участие в съемках, - признавался после Роман. - Мне было абсолютно не до этого. Мне было больно, тревожно, волнительно, потому что жизнь действительно перевернулась, стала другой. Уже потом мне позвонили ребята и предложили делать документальный фильм. Никогда до этого в моей жизни не было такого кино, и когда я пообщался с женой, то мы оба подумали: «А почему нет?» Ведь это станет каким-то примером силы духа, характера, преодоления жестоких условий жизни. В первую очередь хотелось быть примером для самого себя. Если ты сам будешь доволен тем, что ты делаешь, то и люди будут чувствовать это.

Фильм показывает не только как Костомаров восстанавливался и возвращался к жизни, но и почему это вышло - что, возможно, даже важнее всего. Это исповедь не только и не столько Романа, сколько его жены Оксаны, детей Насти и Ильи, мамы Валентины Николаевны. И гимн врачам-героям (завотделением реанимации «Коммунарки» Никите Матюшкову и другим), вытащившим спортсмена с того света. Поражение легких с 75% при поступлении резко выросло до 90%. Знаменитый доктор Проценко сказал, что все зависит от сердца Романа.

- Врач говорил: вот сейчас мы пытаемся остановить его пике, он просто летит вниз, - воспроизвела тот страшный день Домнина. - У него показатели по всем анализам, я не знаю, если норма 15, у него 300, если норма 300, у него 7000. Лейкоцитов 0, то есть вообще его нет, 10-го числа он просто умер. Ни один врач не давал шанс, ни один. Один процент, дай бог, выживает. Наверное, его сильное тренированное сердце, желание бороться… На вторые сутки нам сказали, что мы остановили пике.

«Полиция настроения»