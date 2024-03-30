Какую женщину Александр Ширвиндт любил больше всего на свете

После смерти 89-летнего народного артиста РСФСР близкие переживают за его жену Наталью Белоусову. Они были вместе почти всю жизнь. 88-летней Наталье Николаевне сейчас очень тяжело - она потеряла верного мужа и лучшего друга.

Как все началось

Александр Ширвиндт и Наталья Белоусова прожили 67 лет в браке. А познакомились они за 7 лет до свадьбы - летом 1951 года в подмосковном поселке НИЛ (Наука Искусство Литература), дома в котором проектировал главный архитектор Москвы, дед Натальи. Ширвиндты там гостили, а Белоусова отдыхала на семейной даче. Дружба продолжилась в Москве и заключалась в том, что Саша провожал каждый день Наташу из школы домой и в это время они много разговаривали, не могли наговориться. После школы Белоусова поступила в архитектурный, Ширвиндт - в театральный.

Наталья говорила, что им всегда было интересно друг с другом - часами без устали говорили на самые разные темы. Через полгода после окончания институтов Ширвиндт зимой пришел к Наташе домой с завернутой в бумагу веткой белой сирени (очаровал смотрительницу в Ботаническом саду) и сказал: «Идем в загс!»