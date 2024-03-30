Какую женщину Александр Ширвиндт любил больше всего на свете

После смерти 89-летнего народного артиста РСФСР близкие переживают за его жену Наталью Белоусову. Они были вместе почти всю жизнь. 88-летней Наталье Николаевне сейчас очень тяжело - она потеряла верного мужа и лучшего друга.
Как все началось
Александр Ширвиндт и Наталья Белоусова прожили 67 лет в браке. А познакомились они за 7 лет до свадьбы - летом 1951 года в подмосковном поселке НИЛ (Наука Искусство Литература), дома в котором проектировал главный архитектор Москвы, дед Натальи. Ширвиндты там гостили, а Белоусова отдыхала на семейной даче. Дружба продолжилась в Москве и заключалась в том, что Саша провожал каждый день Наташу из школы домой и в это время они много разговаривали, не могли наговориться. После школы Белоусова поступила в архитектурный, Ширвиндт - в театральный.
Наталья говорила, что им всегда было интересно друг с другом - часами без устали говорили на самые разные темы. Через полгода после окончания институтов Ширвиндт зимой пришел к Наташе домой с завернутой в бумагу веткой белой сирени (очаровал смотрительницу в Ботаническом саду) и сказал: «Идем в загс!»
Шура и Тата. Дружба, ставшая любовью, началась за 7 лет до загса.Шура и Тата. Дружба, ставшая любовью, началась за 7 лет до загса. Фото: личный архив Александра Ширвиндта в социальной сети
Расписались они в 1957 году, а через год родился их единственный сын Михаил. Семья Ширвиндта жила в Арбатском переулке в коммуналке, где кроме них было еще 18 человек. В эту коммунальную квартиру Александр Ширвиндт и привел молодую жену, которая до замужества жила с родителями в центре Москвы в собственной пятикомнатной квартире трехэтажного особняка, который спроектировал ее дед. Но и в коммуналке молодые супруги были счастливы - бытовых сложностей не замечали. Только спустя 10 лет Ширвиндт с женой и сыном переехали в отдельную квартиру - в высотку на Котельнической набережной.
Лебединая верность
С годами популярность актера Ширвиндта росла. Удивительно, но факт - популярный актер в отличие от многих коллег от жены не гулял, был верным мужем. Ширвиндт шутил, что «испортил жизнь» только одной женщине - жене: «Раньше народная молва приписывала мне многочисленные любовные истории на стороне. Это вполне объяснимо - мужчина в полном расцвете сил, интеллигентный, остроумный, галантный. Разве перед таким устоит женское сердце? Но, к сожалению, я однолюб…» Знакомые семьи секретами их крепкого брака, помимо безграничной любви, называли множество общих интересов (от книг до кулинарии) и то, что каждый был востребован в своей профессии: пока Александр работал в театре и снимался в кино, Наталья построила блестящую карьеру архитектора. Наталья Николаевна говорила: «В нашей семье все построено на любви».
А еще они постоянно дарили друг другу подарочки: самый первый презент Шура своей Тате сделал в 1953 году: это были маленькие золотые часики на ленточке, как потом оказалось, выпросил их у бабушки. К примеру, на 45-ю годовщину свадьбы Александр Анатольевич сам нарисовал эскиз для ювелира и подарил жене кольцо, символизирующее переплетение их судеб. Наталья Белоусова на похоронах своего Шуры была с этим кольцом…