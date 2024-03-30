Кто больше зарабатывает - Евгений Петросян или Азамат Мусагалиев

Народный артист Евгений Петросян регулярно выступает с юмористическими концертами - залы собирает и большие, и малые. Публика на концертах преимущественно 50+, но есть зрители и моложе. В новой программе Евгения Вагановича никаких «шуток с бородой» - только новые миниатюры и актуальный юмор. Петросян постоянно ищет новых авторов и добросовестно выплачивает им гонорары. Средний сбор за массовый концерт (зависит от вместимости и стоимости аренды зала) от 1 млн до 1,5 млн руб. Гонорар за выступление на частном мероприятии стартует от 1,5 млн руб., но в последние годы такие предложения бывают нечасто.

У Петросяна существовала своя творческая организация - Театр эстрадных миниатюр, но она была ликвидирована. Раньше юморист регулярно с артистами снимал концерты «Петросян-шоу» и «Смехопанораму Евгения Петросяна», которые показывали по выходным. Сейчас этих программ в эфире нет - телезрителей старшего поколения в выходной на канале «Россия» развлекают концертом «Юмор! Юмор!! Юмор!!!». Телеканал покупал готовые программы у Петросяна, а снимала их продакшн-компания по заказу Евгения Вагановича. За каждую программу Евгений Петросян получал в среднем 200 тыс. руб. Однако теперь изобилия юмора от Петросяна в телеэфире нет. Во всяком случае, пока. Поэтому основной заработок мэтра юмора - концертный. Можно предположить, что за месяц при наличии концертов артист зарабатывает более 2 млн руб.

Раньше Петросян попадал в рейтинги Forbes (50 самых богатых знаменитостей России) - последний раз 18 лет назад с годовым заработком $1,5 млн (по курсу тех лет это было 40,5 млн руб.). Наверняка за 60 лет на эстраде Евгений Ваганович смог нажить приличные сбережения. Многие мэтры с удовольствием тратят проценты, которые получают благодаря миллионным счетам в банках.

Азамат Мусагалиев