Кто больше зарабатывает - Евгений Петросян или Азамат Мусагалиев

1апреля - День смеха. Юмор - лекарство, которое назначают для хорошего настроения в разном возрасте. Вот только часто молодежи кажутся несмешными шутки старшего поколения и наоборот. Но есть два артиста, чей авторитет признают разные поколения - над их шутками смеялся хоть раз в жизни каждый. Можно по-разному относиться к шуточкам 78-летнего Евгения Вагановича Петросяна и 39-летнего Азамата Мусагалиева, но сейчас они самые популярные юмористы страны. Сравниваем ветерана «шуточного цеха» и его достойную смену.
АКТИВНОСТЬ
Евгений Петросян
Михаил Фролов/КП
Юбилейные концерты в период зима и весна 2024 года - 7 сольных выступлений.
Проекты на ТВ («Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 16+) -
один эфир в неделю на телеканале «Россия».
Количество подписчиков в социальных сетях - 350 тыс.
Количество подписчиков на YouTube - 745 тыс.
Азамат Мусагалиев
Евгения Новоженина/РИА Новости
Концерты в период зима и весна 2024 года (в составе шоу «Однажды в России», команды КВН «Камызяки») - 10 выступлений.
Проекты на ТВ («Однажды в России» 16+, «Звезды» 16+) - ежедневно в эфире на ТНТ и один эфир в неделю на НТВ.
Скоро в эфире «Музыкальная интуиция» 16+ - один эфир в неделю на ТНТ.
Проекты на онлайн-площадках («Кстати» 18+, «Большое шоу» 18+) - два постоянных шоу и еще несколько появляются периодически.
Рекламная кампания - один крупный контракт.
Количество подписчиков в социальных сетях - 3 млн 976 тыс.
Количество подписчиков на YouTube - 2 млн 17 тыс.
ЗАРАБОТКИ
Евгений Петросян
Народный артист Евгений Петросян регулярно выступает с юмористическими концертами - залы собирает и большие, и малые. Публика на концертах преимущественно 50+, но есть зрители и моложе. В новой программе Евгения Вагановича никаких «шуток с бородой» - только новые миниатюры и актуальный юмор. Петросян постоянно ищет новых авторов и добросовестно выплачивает им гонорары. Средний сбор за массовый концерт (зависит от вместимости и стоимости аренды зала) от 1 млн до 1,5 млн руб. Гонорар за выступление на частном мероприятии стартует от 1,5 млн руб., но в последние годы такие предложения бывают нечасто.
У Петросяна существовала своя творческая организация - Театр эстрадных миниатюр, но она была ликвидирована. Раньше юморист регулярно с артистами снимал концерты «Петросян-шоу» и «Смехопанораму Евгения Петросяна», которые показывали по выходным. Сейчас этих программ в эфире нет - телезрителей старшего поколения в выходной на канале «Россия» развлекают концертом «Юмор! Юмор!! Юмор!!!». Телеканал покупал готовые программы у Петросяна, а снимала их продакшн-компания по заказу Евгения Вагановича. За каждую программу Евгений Петросян получал в среднем 200 тыс. руб. Однако теперь изобилия юмора от Петросяна в телеэфире нет. Во всяком случае, пока. Поэтому основной заработок мэтра юмора - концертный. Можно предположить, что за месяц при наличии концертов артист зарабатывает более 2 млн руб.
Раньше Петросян попадал в рейтинги Forbes (50 самых богатых знаменитостей России) - последний раз 18 лет назад с годовым заработком $1,5 млн (по курсу тех лет это было 40,5 млн руб.). Наверняка за 60 лет на эстраде Евгений Ваганович смог нажить приличные сбережения. Многие мэтры с удовольствием тратят проценты, которые получают благодаря миллионным счетам в банках.
Азамат Мусагалиев
Чаще всего мы видим Азамата Мусагалиева в рекламных паузах - он лицо одного из операторов сотовой связи. Можно предположить, что столь частое мелькание в рекламе приносит ему не меньше 40 млн руб. в год. Начинал карьеру Мусагалиев в КВН. Азамат был капитаном команды КВН «Сборная Камызякского края» - они стали чемпионами Высшей лиги в 2015 году. И сейчас он гастролирует с ветеранами команды - шоу называется «Камызяки».
С 2014 года Азамат Мусагалиев стал постоянным участником шоу «Однажды в России», которое принесло ему всероссийскую популярность. Он периодически ведет на ТНТ шоу «Где логика?», «Музыкальная интуиция». Можно предположить, что только на ТВ Азамат Мусагалиев получает не менее 5 млн руб. Плюс проекты на онлайн-платформах - в среднем 1 млн руб. в месяц при активной работе. В прошлом году Азамат Мусагалиев и Гарик Харламов создали свою музыкальную группу «Купание обезьяны в теплой воде» - пока выпускают треки, но и концерты не за горами. Азамат Мусагалиев востребован как ведущий на частных мероприятиях - с гонораром от 3 млн руб.
Можно предположить, что за месяц артист зарабатывает около 7 млн руб., а при наличии частных мероприятий и больше. У артистов каждый месяц заработки меняются в зависимости от нагрузки.
*СЕМЬЯ
Евгений Петросян
С пятой женой Татьяной Брухуновой сатирик воспитывает сына Вагана. А недавно у супругов родилась дочь Матильда. Фото: личная страница Евгения Петросяна в социальной сети
Народный артист женат в пятый раз. Его жена (и по совместительству концертный директор) 35-летняя Татьяна Брухунова родила Петросяну сына и дочь: Вагану 4 года, Матильде 5 месяцев. Брухунова ведет все дела мужа, а также считает себя блогером - освещает свою жизнь в сети. У Евгения Петросяна есть старшая дочь от первого брака: 56-летняя Викторина давно живет в США, как и ее двое сыновей и внук.
Азамат Мусагалиев
Виктория Мусагалиева подарила мужу дочек Милану и Лейсан и маленького сына. Фото: личная страница Азамата Мусагалиева в социальной сети
Комик счастливо женат - со своей Викторией он знаком с детства, а поженились они в студенческие годы в Астрахани. Азамат супругу обожает: «Я иногда ловлю себя на мысли, что меньше в силу занятости даю Вике, чем она мне». Виктория воспитывает их с Азаматом детей: 15-летнюю Милану, 11-летнюю Лейсан и сына, которому в мае будет год. Семья старается не афишировать личную жизнь, поэтому имя мальчика пока неизвестно.
P. S. Евгений Петросян охотно общается с молодыми юмористами. И подыгрывает им, импровизируя. Недавно Азамат Мусагалиев, Гарик Харламов и Денис Дорохов в рамках шоу «Кстати» позвонили Евгению Вагановичу и поздравили с рождением дочери. Азамат не постеснялся уточнить: «Евгений Ваганович, поделитесь, пожалуйста, секретом. Между нами, мужиками: как оставаться вот в таком здравии?» Петросян отшутился: «Как сказал один из моих авторов, мой возраст для армянина - как слону дробина».
*Заработки рассчитаны по открытым источникам, цифры являются средними.