Как Елена Поздеева стала духовным наставником миллионов женщин и пережила потерю личного счастья

Детство и юность
Елена Поздеева родилась 12 марта 1984 года в небольшом сибирском поселке Новобирилюссы Красноярского края.
Получив аттестат о среднем образовании, девушка не знала, чем заняться дальше. Ей были близки танцы, но в то же время она всерьез увлекалась йогой. Все же выбор пал на хореографию, и Елена на протяжении трех лет училась в колледже культуры и искусства.
Перевернула все поездка в Индию. Елена провела там долгое время, изучала искусство медитации. Когда Поздеева стала целительницей, начала также изучать славянские ритуалы и лечебные практики древних времен.
Елена Поздеева практикует также расклады на картах. Фото: страница Елены Поздеевой во «ВКонтакте»
Деятельность
На острове Бали Елена начала применять свои методики. Она публиковала в соцсетях курсы и тренинги, а также делала расклады на картах, проводила медитации.
Особенно интересовались блогом Поздеевой женщины. Важными для них темами стали: создание архетипа любовницы и программирование своих мужчин на богатство.
Елена Поздеева рассказывает своим последовательницам, как обрести духовное единство, стать счастливыми и обрести желаемое. Фото: страница Елены Поздеевой во «ВКонтакте»
Личная жизнь
Когда Елена познакомилась с будущим мужем, он был уже 7 лет женат на косметологе Алене Плесовских и наслаждался появлением новорожденного сына Леонида. Сначала между Поздеевой и Редькиным были исключительно дружеские отношения. Но вскоре Александр расстался с женой.
Оформив развод официально, Редькин предложил Елене обвенчаться. Что они и сделали на острове, в присутствии своих родных принесли клятвы верности.
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Обряд венчания Елены и Александра. Фото: страница Елены Поздеевой во «ВКонтакте»
Тогда уже в паре была дочь Милана. Молодожены делились счастливыми снимками в соцсетях и строили планы на будущее.
Елена Поздеева одна воспитывает дочь. Фото: страница Елены Поздеевой во «ВКонтакте»
Но жестокая судьба внесла свои коррективы. В 2021 году блогер заболел коронавирусом, который после приема холодной «ванны молодости» был осложнен. Таким образом, в 36 лет супруг Елены ушел из жизни.
Елена Поздеева потеряла супруга, когда ему было всего 36 лет. Фото: страница Елены Поздеевой во «ВКонтакте»
Елена Поздеева сейчас
Поздеева продолжает заниматься тренингами. Она также взаимодействует с женской аудиторией, делится с ними советами, как вести себя на первом свидании, но кроме того поднимает необычные темы, например, возможность контакта инопланетными цивилизациями.
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