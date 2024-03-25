Как Елена Поздеева стала духовным наставником миллионов женщин и пережила потерю личного счастья

Детство и юность

Елена Поздеева родилась 12 марта 1984 года в небольшом сибирском поселке Новобирилюссы Красноярского края.

Получив аттестат о среднем образовании, девушка не знала, чем заняться дальше. Ей были близки танцы, но в то же время она всерьез увлекалась йогой. Все же выбор пал на хореографию, и Елена на протяжении трех лет училась в колледже культуры и искусства.

Перевернула все поездка в Индию. Елена провела там долгое время, изучала искусство медитации. Когда Поздеева стала целительницей, начала также изучать славянские ритуалы и лечебные практики древних времен.