Как Елена Поздеева стала духовным наставником миллионов женщин и пережила потерю личного счастья

Елена Поздеева занимается духовными практиками. Фото: страница Елены Поздеевой во «ВКонтакте»

Елена Поздеева - супруга рано ушедшего блогера Александра Редькина. Их пара была примером не только здорового образа жизни, но и любви, взаимопонимания.

Детство и юность

Елена Поздеева родилась 12 марта 1984 года в небольшом сибирском поселке Новобирилюссы Красноярского края.

Получив аттестат о среднем образовании, девушка не знала, чем заняться дальше. Ей были близки танцы, но в то же время она всерьез увлекалась йогой. Все же выбор пал на хореографию, и Елена на протяжении трех лет училась в колледже культуры и искусства.

Перевернула все поездка в Индию. Елена провела там долгое время, изучала искусство медитации. Когда Поздеева стала целительницей, начала также изучать славянские ритуалы и лечебные практики древних времен.

Елена Поздеева практикует также расклады на картах. Фото: страница Елены Поздеевой во «ВКонтакте»

Деятельность

На острове Бали Елена начала применять свои методики. Она публиковала в соцсетях курсы и тренинги, а также делала расклады на картах, проводила медитации.

Особенно интересовались блогом Поздеевой женщины. Важными для них темами стали: создание архетипа любовницы и программирование своих мужчин на богатство.

Елена Поздеева рассказывает своим последовательницам, как обрести духовное единство, стать счастливыми и обрести желаемое. Фото: страница Елены Поздеевой во «ВКонтакте»

Личная жизнь

Когда Елена познакомилась с будущим мужем, он был уже 7 лет женат на косметологе Алене Плесовских и наслаждался появлением новорожденного сына Леонида. Сначала между Поздеевой и Редькиным были исключительно дружеские отношения. Но вскоре Александр расстался с женой.

Оформив развод официально, Редькин предложил Елене обвенчаться. Что они и сделали на острове, в присутствии своих родных принесли клятвы верности.

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Обряд венчания Елены и Александра. Фото: страница Елены Поздеевой во «ВКонтакте»

Тогда уже в паре была дочь Милана. Молодожены делились счастливыми снимками в соцсетях и строили планы на будущее.

Елена Поздеева одна воспитывает дочь. Фото: страница Елены Поздеевой во «ВКонтакте»

Но жестокая судьба внесла свои коррективы. В 2021 году блогер заболел коронавирусом, который после приема холодной «ванны молодости» был осложнен. Таким образом, в 36 лет супруг Елены ушел из жизни.

Елена Поздеева потеряла супруга, когда ему было всего 36 лет. Фото: страница Елены Поздеевой во «ВКонтакте»

Елена Поздеева сейчас

Поздеева продолжает заниматься тренингами. Она также взаимодействует с женской аудиторией, делится с ними советами, как вести себя на первом свидании, но кроме того поднимает необычные темы, например, возможность контакта инопланетными цивилизациями.

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