Адвокат о проблемах Киркорова с налоговой: «Все будет урегулировано довольно быстро»

Что случилось

Накануне в СМИ появилась информация, что у короля эстрады Филиппа Киркорова возникли проблемы с налогами. ФНС заблокировала счета магазина и творческого центра Киркорова. Кроме того, из-за неуплаты штрафа, суд зарегистрировал административное дело в отношении певца.

После этих новостей Филипп Киркоров спешно покинул Россию и отправился в Азербайджан. При этом в этой стране не планировалось никаких концертов поп-короля отечественной эстрады.

Бренд одежды Phill 4 you и «Филипп Киркоров корпорейшн» оказались заблокированными еще 21 марта. Первая фирма имеет бутик в ТРК Vegas и к ней имеются претензии в связи с просроченной задолженностью по налогам. Сумма неуплаты составляет 4,2 тысячи рублей. Вторая компания не сдает декларации и сведения о доходах с 2022 года. ФНС по итогу решила ее ликвидировать из-за недостоверности сведений.

Кроме того, недавно мировой суд в Центральном округе Москвы зарегистрировал административное дело в отношении Филиппа Киркорова, которое предусматривает ответственность за неуплату назначенного ранее административного штрафа.

Что по итогу ждет артиста и на сколько серьезными могут быть последствия, Teleprogramma.pro выяснила у адвоката Александра Бенхина.

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