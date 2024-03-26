Адвокат о проблемах Киркорова с налоговой: «Все будет урегулировано довольно быстро»

Что случилось
Накануне в СМИ появилась информация, что у короля эстрады Филиппа Киркорова возникли проблемы с налогами. ФНС заблокировала счета магазина и творческого центра Киркорова. Кроме того, из-за неуплаты штрафа, суд зарегистрировал административное дело в отношении певца.
После этих новостей Филипп Киркоров спешно покинул Россию и отправился в Азербайджан. При этом в этой стране не планировалось никаких концертов поп-короля отечественной эстрады.
Бренд одежды Phill 4 you и «Филипп Киркоров корпорейшн» оказались заблокированными еще 21 марта. Первая фирма имеет бутик в ТРК Vegas и к ней имеются претензии в связи с просроченной задолженностью по налогам. Сумма неуплаты составляет 4,2 тысячи рублей. Вторая компания не сдает декларации и сведения о доходах с 2022 года. ФНС по итогу решила ее ликвидировать из-за недостоверности сведений.
Кроме того, недавно мировой суд в Центральном округе Москвы зарегистрировал административное дело в отношении Филиппа Киркорова, которое предусматривает ответственность за неуплату назначенного ранее административного штрафа.
Что по итогу ждет артиста и на сколько серьезными могут быть последствия, Teleprogramma.pro выяснила у адвоката Александра Бенхина.
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Филипп Киркоров задолжал налоговой небольшую сумму. Фото: Global Look Press
Мнение юриста
Юрист уверен, что журналисты несколько преувеличивают значимость этой темы. Они просто воспользовались информацией из открытых источников.
«Одно из юрлиц, возможно, сдало отчетность некорректно или не вовремя - соответственно начислен штраф, из общедоступных источников эту информацию почерпнули и раскручивают».
Бенхин считает, что это обычное дело и в нем ничего страшного нет, просто не вовремя подана бухгалтерская отчетность и, скорее всего, речь идет о небольших суммах.
«Киркоров со свойственной ему эмоциональностью сделает выговор своему бухгалтеру, и я думаю, что это все будет решено», - добавил Александр.
Адвокат подчеркнул, что Киркоров давно сжег все мосты и доказал, что верен России, поэтому никуда убегать точно не намерен. А тема с налоговой задолженностью быстро решится.
«Все будет урегулировано довольно быстро».
Адвокат уверен, что Киркоров легко уладит проблемы с налоговой. Фото: Global Look Press
Мнение в Сети
Между тем в Сети обрадовались этой новости. Филиппа Бедросовича до сих пор не могут простить за вечеринку у Ивлеевой и другие эпатажные выходки.
Галина Дмитриевна: «Мелочь, а приятно».
Петрова Ада: «Ой, как же его бьет сейчас со всех сторон за проступки и поведение! Так и надо! Простым людям не прощают, надеюсь, и ему не простят долги».
Кудрин Алекс: «Все, такие же, как Блиновская! Миллионеры, а копейки заплатит жмотят. Позор! Потом вот в таких новостях появляться или за решеткой вообще».
Arina Melnikova: «А где налоговая была раньше? Что она его раньше не трясла?».
В Сети не поддерживают Филиппа Киркорова. Фото: Global Look Press
Светлана Путря: «Ну, хоть, что-то! Миллионами крутит, а 4 тысячи заплатить не может! Позорище! Глядишь, и еще что-то накопают! А то привык народ дурить!»
IsoGly: «А ведь молодой Киркоров был нормальным обычным парнем! И вот маразм посетил мужика на пятом десятке, просто мозги стали набекрень и крыша поехала».
Нина Езенкова: «Прямо обсмеешься, нашли чем наказать. Ему печать некуда ставить? А что нельзя его вообще закрыть? У него много всяких счетов. Этого ждуна и молчуна убрать со всех передач. Продолжают же дальше набивать карманы, эти певчие».
Oleg Penza: «Опять выкрутится, как и всегда, скользкий товарищ».