Как Дана Соколова стала лысой, и почему певица не любит выходить на улицу: талантливый автор имеет свои странности

Дана Соколова отличается сильным характером и голосом, который нельзя перепутать ни с чьим. Иногда трудно поверить, что эти звуки издаются из столь хрупкого создания. Звезда уверенно идет к своей мечте, покоряя все большие пространства и рубежи.
Детство и юность
Несмотря на русское имя Дана Соколова родом из Латвии, родилась певица в столице этой страны, в Риге. Практически с пеленок ее интересовала музыка. И родители артистки не противились ее увлечению, напротив, всячески способствовали ей на этом пути.
С 6 лет Дана Соколова посещала музыкальную школу, где обучалась вокалу и игре на пианино. После завершения обучения в школе Дана поступила в колледж на отделение эстрадно-джазового вокала. Также она получила образование в латвийском университете ISMA на факультете «Управление предпринимательской деятельностью».
С ранних пор Дана Соколова не боялась конкуренции и старалась участвовать во всех музыкальных конкурсах, которые попадались ей на жизненном пути.
В 9 лет публика смогла по достоинству оценить ее неподражаемый вокал на конкурсе Владимира Хвойницкого под названием «Открываем таланты». А в 2009 году Соколова показала свой певческий талант на музыкальном состязании международного уровня Baltic Talents, порадовав зрителей композицией Sway Дина Мартина.
Дана Соколова в детстве. Фото: соцсети Д. Соколовой
Совсем юной Дана Соколова стала выступать в развлекательных клубах с каверами на популярную музыку, хотя в то время уже начинала сама писать стихи, в том числе к авторским песням. Ее первый сборник поэзии назывался «Зукус». Название имеет второе дно. Дело в том, что при наборе на компьютерной клавиатуре этого слова, на английской раскладке выходит peper, то есть намек на «перец». Поэтесса уверена, что ее поэзия очень острая.
Книгу Дана Соколова представила публике в 2015 году. Вначале она обрела популярность с ней в Латвии, а потом поэтессу стали приглашать на чтения в Россию. Встречи с ней были организованы в столице нашей страны, а также в Санкт-Петербурге.
Дана Соколова. Фото: vk.com/danasokolova_official
Музыка
2015 год стал знаковым для творческого развития Даны Соколовой еще и тем, что именно в данный период на СТС стал транслироваться телевизионный проект «Молодая кровь», где во главу угла создатели шоу поставили поиск одаренных молодых людей.
Программа создавалась при непосредственном участии Тимати, а также лейбла Black Star. Именно участие в этом шоу принесло Дане Соколовой всероссийскую известность. В итоге музыкальных состязаний к финишу пришла Дана Соколова, а также Скруджи и Клава Кока.
С финалистами Black Star подписал контракт о сотрудничестве и спустя год Дана Соколова вышла на сцену в команде артистов Black Star на совместном концерте Big Love Show певица исполнила композицию «Щепки», после чего записала видеоклип на нее.
2017 год ознаменовался для Даны Соколовой новым успехом — ее песня «Стрела» стала главным саундтреком для популярного шоу «Пацанки» телеканала «Пятница!» Артистка искренне верит, что ее композиция способна вдохновить участниц проекта на более счастливое будущее, стать их своеобразным гимном.
Соколова побывала на шоу и лично познакомилась с девушками, которые решились добавить женственности и успеха в свои линии жизни. Артистка призналась, что ей тоже долгое время, как и им, приходилось вставать на путь воина и обороняться от нападок сверстников. Во время беседы, участницы попросили Дану что-нибудь спеть, и она тут же с легкостью исполнила их просьбу, спев композицию «Индиго». Ее исполнение произвело сильнейшее впечатление на участниц проекта, некоторые из них не смогли сдержать эмоций и расплакались.
В этом же году Дана Соколова смогла выпустить сразу три музыкальных альбома: «Стрела», «Мыслепад», «Индиго».
Для лейбла Black Star сотрудничество с Даной Соколовой было экспериментальным. Они никогда не работали с альтернативными направлениями, однако творчество певицы вдохновило их на это.
С этого же периода Дана Соколова стала гастролировать по всей России и странам постсоветского пространства с новой концертной программой под названием «Мыслепад». Певица призналась, что заглавная песня этого тура для нее самая любимая.
В 2021 году Дана Соколова решила покинуть Black Star и начать свой сольный путь. С лейблом звезда отработала 5 лет. Расставание с ним произошло тихо-мирно и со словами благодарности в социальных сетях.
В 2022 году Дана Соколова представила публике минималистичный клип на песню «Убегу», в котором артистка исполняет композицию в черных одеяниях на белом фоне.
Дана Соколова и Скруджи. Фото: соцсети Д. Соколовой
Имидж Даны Соколовой
Какой только Дану Соколову не видела публика! И черноволосой с длинными волосами, и с короткими. И платиновой блондинкой с каре или под мальчика. В какой-то момент певица внезапно выставила фото в Сеть с абсолютно лысой головой. Удивительно, но и в этом виде она выглядела весьма симпатично, о чем поспешили написать в комментариях поклонники артистки.
Лишиться волос Дана Соколова решила не просто так, а из-за веры в потоки энергии. Таким образом она решила попрощаться с прошлым и встать на путь обновления.
Также ее тело почти полностью усыпано различным татуировками, которые тоже имеют для артистки особые смыслы. Ее тело украшают знаки в виде стрелы, перца, сокола. Также на коже есть перманентные надписи с философскими фразами и мудрыми изречениями.
Дана Соколова с длинными волосами. Фото: vk.com/black_star_mafia_13
Дана Соколова выглядит очень смело и эпатажно, однако таким образом она стремится к самопроявлению, а не привлечению к себе внимания публики.
По характеру Дана Соколова является интровертом. И всегда предпочитает шумной компании одиночество и тихое пребывание дома. По словам знаменитости, она отлично проводит время одна, и ей абсолютно никогда не бывает скучно без общения с кем-либо. По ее признанию, все, что для нее действительно важно - это чистота в доме, а не собеседник.
Многие поклонники интересуются, как Дане Соколовой удается поддерживать ее модельную форму. По словам артистки, она просто-напросто не делает из еды фетиша, иногда забывает про питание, когда увлечена творчеством, а иногда просто дома нечего поесть, ведь готовить она терпеть не может.
Звезду не раз хейтеры обвиняли в пластике, однако никаких доказательств этому предоставлено не было. Сама Соколова предпочитает не комментировать такие личные моменты.
Дана Соколова. Фото: vk.com/danasokolova_official
Личная жизнь
Дана Соколова в пору своей работы с лейблом Black Star плотно общалась с Мишей Марвиным и Скруджи, поэтому поклонники и желтая пресса приписывали им роман. Но певица не комментировала эти моменты, поэтому сложно сказать, насколько это выдумка и насколько правда.
В 2018 году Дана Соколова представила широкой публике своего бойфренда, актера и модель Теда Швецова. Именно его люди увидели в клипе артистки «Отпусти меня». Их любовь зародилась во время съемок этого ролика.
Дана Соколова честно рассказала тогда журналистам, что ценит своего мужчину за силу, интеллект, умение шутить, харизму и талант.
Дана Соколова и Тед Швецов. Фото: соцсети Д. Соколовой
Тем не менее до свадьбы дело не дошло, а в 2021 году стало известно, что Дана Соколова встретила новую любовь в лице Владимира Перца, экс-военного, а ныне бизнесмена в сфере недвижимости.
В настоящее время пара обручена. Дана Соколова рассказала о том, что любимый подарил ей колечко в личном блоге, продемонстрировав заветное украшение.
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Дана Соколова и Владимир Перец. Фото: соцсети В. Перца
Владимир Перец подарил Дане Соколовой помолвочное кольцо. Фото: vk.com/danasokolova_official