Как Дана Соколова стала лысой, и почему певица не любит выходить на улицу: талантливый автор имеет свои странности

Дана Соколова отличается сильным характером и голосом, который нельзя перепутать ни с чьим. Иногда трудно поверить, что эти звуки издаются из столь хрупкого создания. Звезда уверенно идет к своей мечте, покоряя все большие пространства и рубежи.

Детство и юность

Несмотря на русское имя Дана Соколова родом из Латвии, родилась певица в столице этой страны, в Риге. Практически с пеленок ее интересовала музыка. И родители артистки не противились ее увлечению, напротив, всячески способствовали ей на этом пути.

С 6 лет Дана Соколова посещала музыкальную школу, где обучалась вокалу и игре на пианино. После завершения обучения в школе Дана поступила в колледж на отделение эстрадно-джазового вокала. Также она получила образование в латвийском университете ISMA на факультете «Управление предпринимательской деятельностью».

С ранних пор Дана Соколова не боялась конкуренции и старалась участвовать во всех музыкальных конкурсах, которые попадались ей на жизненном пути.

В 9 лет публика смогла по достоинству оценить ее неподражаемый вокал на конкурсе Владимира Хвойницкого под названием «Открываем таланты». А в 2009 году Соколова показала свой певческий талант на музыкальном состязании международного уровня Baltic Talents, порадовав зрителей композицией Sway Дина Мартина.