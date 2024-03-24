«Выздоравливай, Катя!»: как русскоязычные подписчики поддержали Кейт Миддлтон, раскрывшую свой диагноз

«Выздоравливай, Катя!», - пожелал danielleelf.

«Скорейшего выздоровления, принцесса», - написала nurgazyeva__a.

«Скорейшего вам выздоровления и восстановления», - отозвалась tatyana.babaeva83.

«Скорейшего выздоровления! Все будет хорошо. Сердцем и душой с вами, дорогая принцесса Уэльская!» - пообещала vika.wetrova.

«Дорогая и любимая Кейт, вы сильная, мудрая и прекрасная женщина. Вас любят миллионы людей, пусть эта любовь помогает вам справиться. Рядом с вами ваши любимые, ваша замечательная семья, супруг и дети. Вы обязательно справитесь и все будет хорошо. Посылаю вам лучики добра и любви», - призвала верить в лучшее acecoach_yanko.

«Желаю выздороветь и в дальнейшем быть примером красоты, душевности и мужества», - написал pedenkol.

«Дай, Бог, скорейшего выздоровления», - сопереживает chubarovao.

«Печальная новость, я заплакала, услышав ее. Я сейчас не про принцессу, я про жизнь. Красивая, молодая, интересная женщина с тремя детками и мужем и экономически все стабильно, но такая болезнь. Здоровья тебе, счастья и долгих лет жизни, Кейт. От всей души просто как женщине», - высказалась elvirus_7_24.

«Дорогая Кетрин, выздоравливай!» - пожелал trush19791979mail.ru.

«Прекрасная Кейт, вы на пути к выздоровлению, настройтесь на это! Скоро вы будете здоровы, и все будет хорошо и даже лучше, чем прежде», - заверила natali_kozhinskaya.