«Выздоравливай, Катя!»: как русскоязычные подписчики поддержали Кейт Миддлтон, раскрывшую свой диагноз

После нескольких месяцев молчания и исчезновения из публичного пространства принцесса Уэльская Кейт Миддлтон вышла на связь и поделилась новостью, которая повергла в шок поклонников Британского английского семейства по всему миру.
Чистосердечное признание
В минувшую пятницу принцесса Уэльская записала видеообращение на официальной странице в соцсети. В нем она раскрыла причину, по которой несколько недель скрывалась от публики. Кейт рассказала, что во время недавней операции у нее была обнаружена опухоль. Сейчас она и ее семья уже пришли в себя от первого шока.
«Потребовалось время, чтобы оправиться от серьезной операции, чтобы начать дальнейшее лечение. Самое главное, нам потребовалось время, чтобы объяснить все Джорджу, Шарлотте и Луи таким образом, чтобы не травмировать и заверить их, что со мной все будет в порядке. Я становлюсь сильнее с каждым днем», - заверила поклонников Кейт Миддлтон.
Со ссылкой на инсайдеров англоязычные СМИ сообщили, что принц Уильям сейчас находится в сильном напряжении из-за событий в семье. Но он старается на падать духом, много времени уделяет воспитанию детей.
«Сердцем и душой с вами, дорогая принцесса Уэльская!»
Признание Кейт Миддлтон произвело сильное впечатление на поклонников принцессы по всему миру. Под постом Кейт Миддлтон поставили «лайки» около пяти миллионов человек. Порядка трехсот тысяч комментариев оставлены под публикацией. Люди пишут, в основном, на английском языке. Но есть слова поддержки для Кейт на испанском, арабском, французском, немецком и, конечно же, русском языках. Наши соотечественники желают принцессе выздоровления, некоторые называют ее на русский манер Катей.
Кейт Миддлтон во время обращения к поклонникам. Фото: скрин соцсети Кейт Миддлтон
«Выздоравливай, Катя!», - пожелал danielleelf.
«Скорейшего выздоровления, принцесса», - написала nurgazyeva__a.
«Скорейшего вам выздоровления и восстановления», - отозвалась tatyana.babaeva83.
«Скорейшего выздоровления! Все будет хорошо. Сердцем и душой с вами, дорогая принцесса Уэльская!» - пообещала vika.wetrova.
«Дорогая и любимая Кейт, вы сильная, мудрая и прекрасная женщина. Вас любят миллионы людей, пусть эта любовь помогает вам справиться. Рядом с вами ваши любимые, ваша замечательная семья, супруг и дети. Вы обязательно справитесь и все будет хорошо. Посылаю вам лучики добра и любви», - призвала верить в лучшее acecoach_yanko.
«Желаю выздороветь и в дальнейшем быть примером красоты, душевности и мужества», - написал pedenkol.
«Дай, Бог, скорейшего выздоровления», - сопереживает chubarovao.
«Печальная новость, я заплакала, услышав ее. Я сейчас не про принцессу, я про жизнь. Красивая, молодая, интересная женщина с тремя детками и мужем и экономически все стабильно, но такая болезнь. Здоровья тебе, счастья и долгих лет жизни, Кейт. От всей души просто как женщине», - высказалась elvirus_7_24.
«Дорогая Кетрин, выздоравливай!» - пожелал trush19791979mail.ru.
«Прекрасная Кейт, вы на пути к выздоровлению, настройтесь на это! Скоро вы будете здоровы, и все будет хорошо и даже лучше, чем прежде», - заверила natali_kozhinskaya.