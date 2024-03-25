Как Сергей Бодров-старший оставил своих 4 жен и в 5 раз выбрал ту, которая на 21 год его младше

Детство и юность

Сергей Бодров появился на свет 28 июня 1948 года в хабаровской семье врачей. Режиссер имеет восточные корни, его мама была по национальности татарка, а бабушка по отцовской линии являлась буряткой.

В раннем возрасте он жил с бабушкой и дедушкой в Приморском крае в селе на реке Уссури, его мама была вынуждена отдать родителям сына на воспитание, поскольку ей надо было закончить медицинский институт.

Село, в котором Сергей Бодров начинал формироваться как личность, состояло из мужественных мужчин и верных им женщин. Почти все промышляли охотой и рыбалкой. А его ближайший друг был сыном тигролова.

Не удивительно, что примерно об этой области деятельности мечтал и маленький Сергей. Он активно осваивал езду на лошади и даже подумывал о работе жокеем, но высокий рост не позволил ему осуществить мечту.

По завершении обучения в школе Сергей Бодров пошел учиться в Московский энергетический институт на факультет электрооборудования летательных аппаратов. Однако из института его отчислили за игру на деньги в карты.

Отчаявшийся Сергей Бодров решил пойти в армию, обязательно в десантные войска, но туда его не приняли из-за проблем с челюстью.

Чтобы заработать, он устроился осветителем на «Мосфильм». И этот шаг определил весь его дальнейший жизненный путь. Сергей Бодров понял, что хочет заниматься творчеством. Фильмы вдохновили его на написание рассказов, которые он публиковал в «Литературной газете».

Стоит отметить, что наравне с молодым автором в то же время там печатали произведения таких знаменитых писателей, как Григорий Грин, Аркадий Арканов, Леонид Лиходеев, Фридрих Гренштейн.

Именно сотрудники издания посоветовали Бодрову поступить на заочное отделение сценарного факультета ВГИКа. Начинающий писатель обучался на курсе Киры Парамоновой и Натальи Фокиной. Во период обучения Сергей Бодров работал специальным корреспондентом в очень известном тогда юмористическом журнале «Крокодил».