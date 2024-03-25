Как Сергей Бодров-старший оставил своих 4 жен и в 5 раз выбрал ту, которая на 21 год его младше

Сергей Бодров в последнее время нечасто радует отечественного зрителя своими картинами. Однако каждая из них практически гарантированно становится популярной. Он является двухкратным номинантом на премию «Оскар» за киноработы «Кавказский пленник» 1996 года и «Монгол» 2007 года.
Также Сергей Бодров написал сценарий к киноленте «Восток-Запад» (1999 год), который тоже был номинирован на премию Американской киноакадемии.
Многие его знают как отца актера и кинорежиссера Сергея Бодрова-младшего без вести пропавшего в горах Осетии.
Сергей Бодров-младший. Фото: Global Look Press
Детство и юность
Сергей Бодров появился на свет 28 июня 1948 года в хабаровской семье врачей. Режиссер имеет восточные корни, его мама была по национальности татарка, а бабушка по отцовской линии являлась буряткой.
В раннем возрасте он жил с бабушкой и дедушкой в Приморском крае в селе на реке Уссури, его мама была вынуждена отдать родителям сына на воспитание, поскольку ей надо было закончить медицинский институт.
Село, в котором Сергей Бодров начинал формироваться как личность, состояло из мужественных мужчин и верных им женщин. Почти все промышляли охотой и рыбалкой. А его ближайший друг был сыном тигролова.
Не удивительно, что примерно об этой области деятельности мечтал и маленький Сергей. Он активно осваивал езду на лошади и даже подумывал о работе жокеем, но высокий рост не позволил ему осуществить мечту.
По завершении обучения в школе Сергей Бодров пошел учиться в Московский энергетический институт на факультет электрооборудования летательных аппаратов. Однако из института его отчислили за игру на деньги в карты.
Отчаявшийся Сергей Бодров решил пойти в армию, обязательно в десантные войска, но туда его не приняли из-за проблем с челюстью.
Чтобы заработать, он устроился осветителем на «Мосфильм». И этот шаг определил весь его дальнейший жизненный путь. Сергей Бодров понял, что хочет заниматься творчеством. Фильмы вдохновили его на написание рассказов, которые он публиковал в «Литературной газете».
Стоит отметить, что наравне с молодым автором в то же время там печатали произведения таких знаменитых писателей, как Григорий Грин, Аркадий Арканов, Леонид Лиходеев, Фридрих Гренштейн.
Именно сотрудники издания посоветовали Бодрову поступить на заочное отделение сценарного факультета ВГИКа. Начинающий писатель обучался на курсе Киры Парамоновой и Натальи Фокиной. Во период обучения Сергей Бодров работал специальным корреспондентом в очень известном тогда юмористическом журнале «Крокодил».
Сергей Бодров-старший с сыном в молодости. Фото: соцсети: О. Бодрова
Кино
По завершении обучения в вузе Бодров стал трудиться над сценариями в Московской киностудии. Вначале он писал сюжеты для киножурнала «Фитиль».
А в 1978 году вышла его художественная работа в полном метре для режиссера Владимира Рогова под названием «Баламут», он создал для фильма сценарий.
В 1979 году жители СССР увидели вторую картину по сценарию Сергея Борова – мелодраму Эдуарда Гаврилова «Моя Анфиса» о чувствах выходца из интеллигентной семьи Никиты и девушки Анфисы, которая трудилась простым маляром.
Трогательный фильм о любви порадовал советского зрителя по сценарию Сергея Бодров и в 1981 году. В картине «Любимая женщина механика Гаврилова» снялся блистательный дуэт Людмилы Гурченко и Сергея Шакурова.
Через год советские экраны продемонстрировали детский фильм «Сладкий сок внутри травы», в котором Сергей Бодров наконец-то предстал уже как режиссер.
Эта работа завоевала специальный приз Всесоюзного кинофестиваля (г. Минск) и получила серебряную награду на конкурсе детских фильмов Московского фестиваля кино.
В 1986 году «Казахфильм» опять выпустил полнометражку по сценарию Сергея Бодрова «Непрофессионалы». Работа была отмечена специальным призом кинофестиваля в Турине.
В это же время в СССР демонстрируют комедийную киноленту по очередному сценарию известного автора «Не ходите, девки, замуж».
В 1988 году имя Сергея Бодрова прогремело на весь Советский союз благодаря режиссерской работе в криминальной драматической ленте «Катала» с Валерием Гаркалиным и Еленой Сафоновой.
В этом же году его социальная драма «СЭР» получает 3 награды фестивалей международного уровня: в Монреале, в Брюсселе и Берлине.
В 1996 году Сергей Бодров создал фильм «Кавказский пленник», в котором он выступил и как сценарист, и как режиссер, и как продюсер. Картину номинировали на «Оскар». В России лена получила главный приз фестиваля «Кинотавр».
Создавать сценарий к этой картине Сергею Бодрову-старшему помогал его ученик Борис Гиллер. А сын режиссера, Сергей Бодров-младший участвовал в подборе актеров. Благодаря его чуткость была подобрана юная актриса Сусанна Мехралиева на роль девочки Дины. В отечественном прокате фильм собрал 100 тысяч долларов.
Сергей Бодров-младший и Олег Меньшиков. Стоп-кадр: фильм «Кавказский пленник/ 1996 г
В 1990-е годы Сергей Бодров-старший переехал в Америку и занялся написанием сценариев. В соавторстве с режиссером Александром Рокуэллом он создал там драму под названием «Тот, кто влюблен».
В 1999 году мир увидел картину Варнье «Восток-Запад» по его сценарию. Фильм повествовал о жизни белых эмигрантов после завершения Второй мировой войны.
В начале 2000-х Сергей Бодров-старший стал привлекать к созданию своих фильмов европейских актеров, продюсеров и сценаристов. Так при совместном творчестве были созданы такие фильмы режиссера как «Давай сделаем это по-быстрому» (2001 г) и «Медвежий поцелуй» (2002 г). Последний фильм стал последним в актерской карьере сына Сергея Бодрова. В год выхода картины он пропал без вести в печально известном осетинском Кармадонском ущелье во время режиссерской работы над лентой «Связной».
Сергей Бодров-старший с сыном. Фото: Global Look Press
В 2006 году Сергей Бодров-старший вновь обращается к казахской киностудии и создает на ней драму «Кочевник», а спустя год знаменитый блокбастер «Монгол», который повествует о жизни Чингисхана. Ленту представили на «Оскар», в российском прокате она имела успех, собрав 6,5 млн долларов.
В 2014 году Сергей Бодров представил фильм «Седьмой сын», который снял в Голливуде, на судии Warner Bros. В главных ролях в фильме отметились такие американские звезды, как Джефф Бриджес, Джулианна Мур и Бен Барнс.
Далее Сергей Бодров стал практически все свои силы отдавать работе в Америке.
И только в редких случаях соглашался на картины для отечественного зрителя. Так он сделал исключение, написав сценарий для фильма-биографии «Калашников» в 2020 году. Сергей Бодров не смог пройти мимо выдающейся жизни советского конструктора, которому пришлось скрывать некоторые факты из своей биографии, чтобы осуществить мечту своей жизни – сконструировать легендарный автомат.
Жены Сергея Бодрова-старшего
Когда Сергей Бодров переехал в Москву, он встретился со студенткой искусствоведческого факультета Валентиной Николаевной. Молодые люди достаточно быстро создали семью.
В 1971 году у них родился сын Сережа. Бодров-старший несколько раз уходил из семьи и возвращался, окончательно разорвал отношения режиссер с первой женой в 1984 году.
Какое-то непродолжительное время Бодров-старший был женат на режиссере Кларе Михайловне Высоцкой.
Третья жена, казахская художница и владелица галереи Айжан Беккулова родила Сергею Бодрову-старшему дочь Асию (Асю), которая в настоящее время работает художником-дизайнером.
В начале 90-х Сергей Бодров познакомился с гражданкой США Каролин Кавалеро и женился на ней. По началу пара проживала в столице России, но потом перебралась в Америку.
Каолин Кавалеро стала музой Сергея Бодрова и соавтором его сценариев, многие работы они создали вместе. Однако и с четвертой женой российский сценарист и режиссер не нашел общего языка и разошелся.
Дети Сергея Бодрова-старшего были очень дружны. Ася очень переживала кончину своего безвременно ушедшего брата, когда тот пропал в ледниках Северной Осетии.
Сергей Бодров-старший смог оправиться от трагедии только благодаря творчеству, в чем признался в конце 2016 года в телешоу «Наедине со всеми» (Первый канал).
Валентина Бодрова, первая жена Сергея Бодрова-старшего, мама Сергея Бодрова-младшего. Фото: соцсети О. Бодровой
В настоящее время Сергей Бодров-старший проживает в Лос-Анджелесе. Счастлив в пятом баке с казахской артисткой Гульшад Омаровой. С ней режиссер познакомился на съемочной площадке в 36 лет, когда ей было всего 15. Никаких романтических отношений между ними изначально не было.
По прошествии многих лет они вновь встретились, наладили деловое сотрудничество, которое постепенно переросло в любовь.
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Сергей Бодров-старший с пятой женой. Фото: Global Look Press