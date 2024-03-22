«Живот нужно прятать!»: беременную Мусульбес отчитали в Сети после истории с курьером, пытавшимся ее поцеловать

Бывшую участницу «Дома-2» Татьяну Мусульбес довольно часто подвергают критике в Сети. Таню считают разлучницей, разбившей пару Ромы Капаклы и Марины Африкантовой. Но на этот раз поводом для хейта стала история, которую рассказала Мусульбес в микроблоге.
«У меня шок»
Таня Мусульбес рассказала, что ее очень сильно напугал курьер, взрослый мужчина, доставивший ей коробки из одного из магазинов. Ромы Капаклы в этот момент дома не было, он тренировался в спортзале.
Курьер пытался поцеловать живот беременной Тани Мусульбес, чем поверг ее в шок. Сбивчиво и непрерывно оговариваясь, Таня Мусульбес поведала историю встречи с мужчиной.
Рома Капаклы и Таня Мусульбес. Фото: соцсети Тани Мусульбес
«Я в костюме. У меня живот торчит. А он говорит: «Хороший живот, красивый. Сколько месяцев?» Я отвечаю: «Пять». И он наклоняется целовать мой живот. У меня шок, я говорю, что не надо. А он лезет меня в лицо уже целовать. Я испугалась. Думала, он маньяк», - поделилась Таня Мусульбес.
«Не надо ходить полуголой»
Реакция в Сети на историю не заставила себя ждать. Часть подписчиков безапелляционно обвинили Татьяну Мусульбес в том, что, оголив живот, она просто спровоцировала мужчину.
«Не надо ходить полуголыми, не раз вам говорят. Не надо всяких маньяков провоцировать. В исламе не зря женщин призывают носить хиджаб. Скромная одежда - это защита для женщины», - уверен shhshsishjs.
«Таня, а вы не пробовали открывать двери незнакомым людям с прикрытыми частями тела? Тут вам не подиум, тут реальная жизнь, и мужчины не знают, что, если женщина оголилась, то это просто такая мода», - отметила netobid_77.
Рома Капаклы целует живот Тани Мусульбес. Фото: соцсети Тани Мусульбес
«Может, нужно живот прятать и не выставлять на всеобщее обозрение», - указала Мусульбес kuksova8233.
«Если у беременной живот оголен, это не значит, что надо его облизывать. У мужика с головой беда и надо лечиться», - поспорила с ней lina.fesenko.
«Из серии всегда виновата жертва, а не насильник? В своем уме вообще?» - поддержала а__priincess__a.
«Долго сочиняла?»
Часть пользователей решили, что Таня Мусульбес историю с курьером выдумала от и до. Ну или, как минимум, сильно гиперболизировала.
«У меня сложилось впечатление, что она преувеличила, просто, что б было, что рассказать. Возможно, мужчина и хотел послушать животик, потом просто поднял голову, когда она с ним в этот момент заговорила, а ей показалось, что он к ней лезет. Ну а поцеловал ручку - это просто галантный жест. И да большинство «нерусских» мужчин, действительно, искренне любят детей, причем, всех», - высказала свою версию severnay_katerinka.
Капаклы заставил извиниться обидчика Мусульбес. Фото: соцсети Тани Мусульбес
«Долго сочиняла? Актриса погорелого театра», - обругала Мусульбес pershina20102871.
«Слова не может связать, уровень торговки картофеля!» - вынесла вердикт mikasa14781.
«Его Марина подослала!» - выдвинула версию dlya.vas.rzaeva.
Чем дело кончилось
Роман Капаклы нашел обидчика своей беременной возлюбленной и заставил его извиниться перед Таней Мусульбес. В микроблоге он рассказал, что курьер и водитель уволены. Но пользователи не поверили и этой информации. Они считают странным, что Мусульбеси Капаклы, которые на видео снимают вообще все, не запечатлели момент принесения извинений.
«А если она наговорила для контента, а работникам попало», - предположила s_onya2000.
«Тоже так подумала, что-то сомнительная история. Даже на видео не сняли, как извиняется. То снимают каждый шаг, а тут что-то все сомнительно», - не доверила t_v0991.
«Да, сказочница она еще та», - pershina20102871.