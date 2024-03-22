«Живот нужно прятать!»: беременную Мусульбес отчитали в Сети после истории с курьером, пытавшимся ее поцеловать

Бывшую участницу «Дома-2» Татьяну Мусульбес довольно часто подвергают критике в Сети. Таню считают разлучницей, разбившей пару Ромы Капаклы и Марины Африкантовой. Но на этот раз поводом для хейта стала история, которую рассказала Мусульбес в микроблоге.

«У меня шок»

Таня Мусульбес рассказала, что ее очень сильно напугал курьер, взрослый мужчина, доставивший ей коробки из одного из магазинов. Ромы Капаклы в этот момент дома не было, он тренировался в спортзале.

Курьер пытался поцеловать живот беременной Тани Мусульбес, чем поверг ее в шок. Сбивчиво и непрерывно оговариваясь, Таня Мусульбес поведала историю встречи с мужчиной.