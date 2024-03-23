Как звезда 90-х Феликс Царикати боялся потерять свободу из-за семьи, но стал многодетным отцом

Феликс Викторович Царикати родился в осетинской семье с фамилией Царикаев 13 сентября 1964 года в Кабардино-Балкарии. Его детство прошло в селе Озрек, мама и папа будущей звезды эстрады не имели отношения к сцене, зато бабушка с дедушкой были талантливыми артистами.
Бабушка всю жизнь выступала в ансамбле «Кабардинка», играла на гармошке, гитаре и балалайке, чему и научила внука. А дедушка талантливо пел, его исполнением заслушивался, по словам артиста, весь Северный Кавказ.
Музыкальная сфера с детства увлекла Феликса, и он даже не сомневался, что пойдет по стопам предков. С 7 лет он играл на гармошке, вдохновился Муслимом Магомаевым и стал петь.
В школьные годы много выступал на конкурсах самодеятельности и неоднократно становился лауреатом. К тому времени он уже освоил игру на аккордеоне и гитаре, а также учился в детском акапельном хоре.
Феликс Царикати в молодости и сегодня. Кадр из шоу "Секрет на миллион"
После 9 класса Феликс уехал в Северную Осетию поступать в музыкальное училище, вокальное отделение которого окончил в 1983 году и уехал в Москву, чтобы продолжить образование – там поступил в ГИТИС, преодолев бешеный конкурс в 120 человек на место.
Начало карьеры
Во время учебы на факультете актеров музыкального театра Царикати принимал участие в фестивале «Юрмала-89». Это стал отличный опыт для начинающего артиста, хоть лауреатом он и не стал.
Феликс Царикати на "Ялте-1991". Скриншот клипа с youtube.com/@FelixTsarikati
Через два года артист выступил на фестивале «Ялта-91» с песней «Непутевый», и это принесло ему небывалый триумф. Помимо победы он стал обладателем приза зрительских симпатий, а его популярность взлетела до небес. Феликс оканчивает вуз, презентует свой дебютный альбом «Непутевый», с которым отправляется на гастроли по родным краям.
Феликс Царикати на шоу "Песня года-1994". Скриншот клипа с youtube.com/@FelixTsarikati
Осетинского гениального исполнителя заметили на телевидении, с ним стали сотрудничать выдающиеся авторы и композиторы современности: Леонид Дербенев, Александр Морозов, Вячеслав Добрынин, Лариса Рубальская и другие легенды творчества. Благодаря этому появились хиты Царикати «Непутевый», «Провинциальная принцесса», «Женщина в голубом», «Ах, эти ножки», которые поклонники любят по сей день.
Карьера сегодня
В годами в творчестве Царикати появляется все больше национальных кавказских мотивов, дуэты с земляками и песни на дигорском диалекте. Это направление обеспечило артисту небывалую любовь и популярность на малой родине. Исполнитель сегодня носит гордые звания Народного артиста таких республик, как Северная Осетия-Алания, Южная Осетия, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Карачаево-Черкессия.
С концертами Царикати выступает по сей день. Как правило, его сопровождает группа «Каприз». Также артист ведет канал на YouTube, выступает на онлайн-концертах.
Другие проекты
Знаменитый осетин - частый гость на телевидении. Он нередко выступает приглашенной звездой передач на Первом канале, а на «России 1» выступал в шоу «Песни от всей души» Андрея Малахова.
В 2023 году в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ артист принял участие с молодой женой Залиной, где пара поведала немало сокровенного.
Личная жизнь
В 2018 году артист женился. Его избранницей стала 30-летняя Залина, которая на 24 года младше него. В 2022 году Залина родила мужу сына Феликса.
Феликс Царикати с сыном ФЕликсом. Кадр из шоу "Секрет на миллион"
Оказывается, путь к материнству у женщины был очень трагический – она трижды пережила выкидыш. Причем, вину на произошедшее брал на себя Царикати – с детства он страдал крипторхизмом.
Залина Царикати, жена ФЕликса Царикати. Кадр из шоу "Секрет на миллион"
Также у певца есть две дочери от первого брака – Альвина (род.1995 г), которая стала журналистом, и рожденная от второй жены Марселина (род.2007 г), которая растет всесторонне развитой личностью. Сам артист признавался, что семейной жизнью с их матерями не жил, а вот дочки всегда были с ним.
«Я боялся потерять свою свободу всегда. Я боялся, что меня заарканят», - признавался в шоу «Секрет на миллион» в 2023 году Царикати.
Кто были первые жены артиста, он не распространяется. И объясняет это тем, что мужчина с Кавказа не имеет права ничего говорить о своей супруге публично.
Феликс Царикати с дочерью Альвиной. Фото:Global Look Press
Сам Царикати всегда пользовался популярностью у противоположного пола. По меткому замечанию композитора Ирины Грибулиной, красотки вешались на него гроздьями.
Карьера сегодня
Свою карьеру Царикати сегодня успешно продолжает. Одна из новых коллабораций артиста была с зарубежным певцом Аланом. Они записали песню Ciao на итальянском языке.
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