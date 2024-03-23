Как звезда 90-х Феликс Царикати боялся потерять свободу из-за семьи, но стал многодетным отцом

Феликс Викторович Царикати родился в осетинской семье с фамилией Царикаев 13 сентября 1964 года в Кабардино-Балкарии. Его детство прошло в селе Озрек, мама и папа будущей звезды эстрады не имели отношения к сцене, зато бабушка с дедушкой были талантливыми артистами.

Бабушка всю жизнь выступала в ансамбле «Кабардинка», играла на гармошке, гитаре и балалайке, чему и научила внука. А дедушка талантливо пел, его исполнением заслушивался, по словам артиста, весь Северный Кавказ.

Музыкальная сфера с детства увлекла Феликса, и он даже не сомневался, что пойдет по стопам предков. С 7 лет он играл на гармошке, вдохновился Муслимом Магомаевым и стал петь.

В школьные годы много выступал на конкурсах самодеятельности и неоднократно становился лауреатом. К тому времени он уже освоил игру на аккордеоне и гитаре, а также учился в детском акапельном хоре.