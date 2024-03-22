Как Анатолий Котенев почти 20 лет скрывал от своей минской семьи «московскую жену» и сколько у него детей

Анатолия Котенева можно смело называть лицом российского офицерства, ведь кого он только не сыграл в погонах за время своей актерской карьеры. Одного только Иосифа Сталина — Верховного главнокомандующего — дважды!

Детство и юность

Родился Анатолий Котенев 25 сентября 1958 года в Абхазии, его мама работала воспитательницей, а папа — машинистом. Через год семья перебралась в Ставропольский край, в Невинномысск.

Отец будущего актера мечтал, чтобы его сын стал моряком или военным, сам Анатолий тоже был не против. Отчасти его мечта осуществилась в будущем, но уже в виде актерской игры.

Любовь к сцене у него зародилась еще в 7-м классе, когда он стал приходить во Дворец культуры, в театр миниатюры. Здесь его заметили и стали давать небольшие роли в постановках.

Окончив школу, Анатолий Котенев не сразу поверил в свои актерские силы и пошел по настоянию отца учиться на токаря-расточника, потом отправился работать на завод.

Однако мысли об актерской профессии не покидали Анатолия, и он подал документы в Свердловское театральное училище, куда его приняли. Проучиться ему удалось всего год: забрали в армию. После службы Котенев решил пойти ва-банк и попытался поступить сразу в несколько учебных заведений.

Во ВГИК и Щукинский институт его не приняли, а вот Школа-студия МХАТ была рада новому студенту. Анатолия взяли на курс Михаила Тарханова. Здесь же обучался его ближайший друг Сергей Гармаш, который, по заверениям артиста, обучил его много чему плохому.