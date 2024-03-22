Как Анатолий Котенев почти 20 лет скрывал от своей минской семьи «московскую жену» и сколько у него детей

Анатолия Котенева можно смело называть лицом российского офицерства, ведь кого он только не сыграл в погонах за время своей актерской карьеры. Одного только Иосифа Сталина — Верховного главнокомандующего — дважды!
Детство и юность
Родился Анатолий Котенев 25 сентября 1958 года в Абхазии, его мама работала воспитательницей, а папа — машинистом. Через год семья перебралась в Ставропольский край, в Невинномысск.
Отец будущего актера мечтал, чтобы его сын стал моряком или военным, сам Анатолий тоже был не против. Отчасти его мечта осуществилась в будущем, но уже в виде актерской игры.
Любовь к сцене у него зародилась еще в 7-м классе, когда он стал приходить во Дворец культуры, в театр миниатюры. Здесь его заметили и стали давать небольшие роли в постановках.
Окончив школу, Анатолий Котенев не сразу поверил в свои актерские силы и пошел по настоянию отца учиться на токаря-расточника, потом отправился работать на завод.
Однако мысли об актерской профессии не покидали Анатолия, и он подал документы в Свердловское театральное училище, куда его приняли. Проучиться ему удалось всего год: забрали в армию. После службы Котенев решил пойти ва-банк и попытался поступить сразу в несколько учебных заведений.
Во ВГИК и Щукинский институт его не приняли, а вот Школа-студия МХАТ была рада новому студенту. Анатолия взяли на курс Михаила Тарханова. Здесь же обучался его ближайший друг Сергей Гармаш, который, по заверениям артиста, обучил его много чему плохому.
Анатолий Котенев в молодости. Фото: кадр из передачи «Судьба человека»
Начало карьеры в кино
После окончания Школы-студии Котенева в 1984 году пригласили в Минский театр-студию киноактера.
Однако стихией, в которой Котенев себя чувствовал как рыба в воде, все-таки было кино. Еще в студенчестве он засветился в 3-серийной картине «Неизвестный солдат». А сразу после окончания учебы снялся в картине о гражданской войне «Матрос Железняк».
Далее фильмографию актера пополнил фильм «Секретный фарватер» Вадима Костроменко. Котенев произвел настоящий фурор. Зрители были потрясены, насколько убедительно он сыграл офицера. Не удивительно, что с этого момента его стали приглашать в кино именно на роли людей в погонах и героических картинах.
Анатолий Котенев в фильме «Неизвестный солдат». Фото: кадр из фильма
Период застоя
В 90-е годы большинству актеров пришлось несладко: в театр никто не ходил, кино не финансировалось. Как и многим другим служителям Мельпомены, Котеневу пришлось искать дополнительные способы заработка.
И он стал самостоятельно изготавливать ювелирные украшения и продавать их. По словам знаменитости, больших денег этот бизнес не приносил, но прокормить семью он смог.
Анатолий Котенев в картине «Матрос Железняк». Фото: кадр из фильма
Карьера Котенева в новом веке
В 2000-е российский кинематограф стал вставать с колен, и в жизни Анатолия Котенева появилась определенная стабильность.
Очень насыщенным в творческом плане оказался для актера 2006 год. За 12 месяцев вышло 14 кинокартин с его участием. Публика хорошо помнит его по проектам того времени: «Гражданин начальник», «Буровая», «Бешеная», «Код апокалипсиса», «Любовь на асфальте» и многим другим.
Анатолию Котеневу не раз доверяли играть вождей СССР. Например, в 2015 году актер перевоплотился в Леонида Брежнева в картине «Главный» о развитии советской космонавтики.
В 2022 году он сыграл в британском сериале «Корона» Бориса Ельцина, где создатели картины решили не гримировать артиста под первого президента, а оставить его лицо таким, какое есть. Любопытно, что он чуть не лишился этой роли из-за сущей глупости, постирав свои вещи вместе с документами для посольства. Однако бумаги приняли, решив не обращать внимание на их потрепанность.
В набирающем обороты популярности сериале «ГДР» 2024 года он вновь изображает Бориса Ельцина.
В свои 65 лет Анатолий Котенев все еще очень востребованный артист как в России, так и в родной Беларуси, хотя с 2002 года живет в Москве.
Анатолий Котенев в фильме «Время первых». Фото: кадр из фильма
Личная жизнь
Первый раз Анатолий Котенев женился в 31 год в 1989 году, выбрав себе в спутницы жизни красавицу-студентку театрального учебного заведения Светлану Боровскую. Ей тогда было каких-то 19 лет.
По словам Котенева, это была любовь с первого взгляда. Актер трижды предлагал Светлане выйти за него замуж, а она все отказывалась, но в конце концов сдалась.
Светлана родила актеру двоих сыновей — Владимира и Клима, при этом она ни на минуту не забывала про свою карьеру, работая на минском телевидении. И ей удалось добиться в этой области больших успехов, в столице соседней республики она настоящая звезда. Поэтому, когда в начале 2000-х ее муж решил перебраться в Москву, она осталась в Минске вместе с детьми. Брак стал гостевым, а потом и вовсе сошел на нет.
Анатолий Котенев с бывшей женой и сыновьями. Стоп-кадр: youtube.com/@user-qn4cr8kh9h
В столице России в 2003 году во время работы над сериалом «Ундина» Анатолий Котенев познакомился с актрисой Еленой Карпович, у них закрутился роман. Она не настаивала на том, чтобы ее возлюбленный оставил жену и детей, поэтому артист почти 20 лет жил на две семьи.
По словам актера, ему всегда казалось, что супруга обо всем догадывается, и поэтому он не мог спокойно смотреть ей в глаза. Однако любому терпению приходит конец, к тому же жене Котенева рассказали обо всем знакомые прямым текстом. Она подала на развод.
Анатолий Котенев со второй женой Еленой Карпович. Фото: кадр из передачи «Судьба человека»
В 2019 году Елена Карпович родила Анатолию Котеневу дочь Соню, а в 2021 году он узаконил с ней отношения. Актер до сих пор испытывает чувство вины по отношению к первой супруге. По его признанию, он иногда звонит ей и просит прощения, что испортил ее вторую половину жизни постоянной ложью.
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Анатолий Котенев с дочкой Софьей. Фото: кадр из передачи «Судьба человека»