Как живет звезда «Молодежки» Илья Коробко сейчас: примерный семьянин и папа милой дочки

Илья Коробко обрел всероссийскую популярность после выхода сериала «Молодежка», в котором он сыграл Михаила Пономарева. Дальнейшие роли подтвердили, что зритель выбрал его своим кумиром не случайно.
Детство и юность
Илья Коробко родился в Москве 14 января 1992 года в простой русской семье. Мама его продавала швейцарские часы в магазине, а папа работал завскладом ресторана.
И хотя никто из родителей актера не имел никакого отношения к творчеству, своим детям они привили любовь к искусству. Брат Ильи — профессиональный хореограф, в 16 лет стал чемпионом мира по танцам, работает в ансамбле Игоря Моисеева. Сестра всю жизнь увлекалась художественным творчеством и стала дизайнером.
Илья тоже учился в художественной школе, но не стал связывать свою жизнь с этим видом творчества, ведь судьба ему уготовала иной путь.
Будучи первоклассником, он пришел в театр с бабушкой, где его случайно увидела агент, подбирающая актеров в рекламу. Ее привлекли выразительные глаза будущего актера, она пригласила его на пробы.
Илья Коробко в детстве. Фото: соцсети И. Коробко
С этого момента и начался актерский путь Ильи. Реклама с его участием получилась удачной, его стали охотно приглашать на съемки в другие ролики, а потом и в другие работы.
В частности, еще в детстве он снялся в телевизионном спектакле «Город миллионеров» в роли сына главного героя, которого, в свою очередь, сыграл Николай Караченцов.
Не удивительно, что после школы Илья Коробко, не раздумывая, отправился в ГИТИС, поступив в институт с первого раза. Обучалась будущая звезда в мастерской народного артиста СССР Владимира Андреева. Вместе с ним на одном курсе получал знания Иван Янковский.
Известно, что Илья был довольно пухлым мальчишкой, но он прекрасно понимал, что для успешной карьеры ему нужна хорошая физическая форма. Поэтому юный артист взялся за себя и смог прийти в норму, похудев до 70 кг при росте 176 см.
Илья Коробко в подростковом возрасте. Фото: соцсети И. Коробко
Театр
Кроме детской роли в «Ленкоме» в послужном списке Ильи Коробко также есть роль в студенческом театре — в спектакле «Пеппи Длинныйчулок».
С «Ленкомом» после института актер не стал дальше сотрудничать, потому что в заведении молодые актеры подолгу ждали главных ролей. Его пригласили в Театр Ермоловой, однако после назначения худруком Олега Меньшикова Илья Коробко покинул заведение.
Далее Коробко появлялся только в антрепризах. Спектакль с его участием «Билокси Блюз» собирает полные залы.
Кино
Илья Коробко в кино уже 20 лет, его дебютом стал сразу популярный сериал «Моя прекрасная няня», когда в 12 лет (2004 год) он сыграл одноклассника Дениса Шаталина.
Илья Коробко. Стоп-кадр: сериал «Моя прекрасная няня» / 2004 год
А взрослым он впервые появился на экранах в 2011 году, сыграв в эпизоде сериала «Последняя минута». Потом было еще несколько небольших ролей, которые мало отразились на его карьере.
Настоящей удачей для Ильи Коробко стало приглашение на кастинг детектива «МосГаз», который он прошел успешно. В картине он предстает в роли лейтенанта госбезопасности.
Потом российский зритель увидел актера в комедийном сериале «Спасти босса», а также приключенческого детектива «Роковое наследство».
Однако настоящая слава сумела настигнуть артиста лишь в 2013 году, когда он вошел в актерский состав сериала «Молодежка». Образ, который он смог создать, хоккеиста, защитника молодежной команды «Медведи» Миши Пономарева, зашел в самое сердечко зрительской аудитории.
В детстве Илья занимался футболом и тайским боксом, но на коньках он не стоял. А в ленте ему нужно было изобразить профессионального хоккеиста! Актеру пришлось брать уроки, к тому же наращивать мышечную массу, чтобы соответствовать образу. И у него это, бесспорно, появилось. Даже профи-спортсмены признали его игру в этом фильме весьма убедительной.
Илья Коробко. Стоп-кадр: фильм «Молодежка» / 2013 год
2015 год стал для Ильи Коробко знаковым, он впервые снялся в полнометражном фильме и сразу в главной роли. Артист сыграл младшего лейтенанта Егорова в военной драме Кирилла Белевича «Единичка».
Картина повествовала о действиях военных войск на территории Польши в 1944 году. В основу сюжета была заложена повесть Александра Николаева «Мы все, не считая детей».
Кирилл Белевич хотел показать картину происходящее максимально приближенно к реальности. Поэтому немцев играли немецкие актеры, а поляков — польские. А для ролей детей с инвалидностью пригласили обездоленных ребятишек из детских домов.
Илья Коробко давно мечтал поработать над военным фильмом, и его мечта осуществилась. Также этот фильм запомнился артисту благодаря партнерству с Андреем Мерзликиным. По признанию Ильи, у мэтра российского кинематографа он многому научился в плане профессионального развития.
В 2016 году Илье Коробко удалось важный психологический барьер благодаря участию в детективном фильме «Секретарша». Он с детства боялся высоты, а здесь, на съемках, изображая отважного сына героини Ксении Лавровой-Глинки, ему пришлось исполнять трюки, некоторые из которых были на высоте. Страховка и каскадеры в этих сценах не предполагались.
В 2021 году актеру достались сразу две главные роли. В драме «Музыка крыш» он перевоплотился в радиодиджея, который спасает человеческие жизни. Фильм хорошо был воспринят зрителями и кинокритиками, а саундтрек к нему, который записал коллектив Dabro, попал на все музыкальные площадки.
Илья Коробко. Стоп-кадр: фильм «Единичка» / 2015 год
И вторая значимая роль для Ильи Коробко — Денис Лагунов в сериале «Пищеблок». Этот фильм побил все рейтинги своим выходом в свет. Актер в социальных сетях высказался о своем персонаже, найдя его очень интересным и уникальным внешне.
В 2022 году в паре с Дарьей Мельниковой артист предстал в фильме ужасов «Синдром». Он изобразил поисковика, который расследует загадочные исчезновения людей.
В 2023 году Илью Коробко пригласили на главную роль детективного исторического фильма Егора Кончаловского «Большой дом» про готовящийся саботаж в Ленинграде. Он играет подполковника КГБ Михаила Широкова в молодости.
Для съемок этого исторического детектива создателям картины позволили рассекретить архивы криминальных дел 1940–1960 годов.
В 2024 году Егор Кончаловский вновь приглашает Илью Коробко в свою ленту «Авиатор» по одноименному бестселлеру Евгения Водолазкина.
Личная жизнь
Илья Коробко слывет примерным семьянином, человеком, для которого его близкие являются главными ценностями в этой жизни.
Некоторое время у него были отношения с актрисой Елизаветой Климовой, с которой он жил в гражданских отношениях. Широкому кругу зрителей она известная по фильмам «Княжна из хрущевки», «Маша в законе», «Легенда об Ольге», «Движение вверх», «Склифосовский».
После разлуки с Ильей Коробко актриса не оставалась долго в одиночестве и вышла замуж за Дмитрия Чеботарева.
Елизавета Климова. Фото: Global Look Press
Во время показа зрителям сериала «Молодежка» упорно ходили слухи о том, что Илью Коробко и его коллегу по площадке Марию Иващенко связывает нечто большее, чем просто дружба. Однако актриса ответила на эти разговоры в социальных сетях, заверив, что это неправда. Она сказала, что у них сугубо партнерские отношения, но не более того.
Также Илья Коробко пытался построить отношения с агентом пиар-службы СТС Марией Мориловой. Отношения в паре были довольно серьезными. Они вместе завели бигля Терри и познакомились с родителями, но на этом союз распался. Питомец остался жить с Коробко.
Долгое время о личной жизни Ильи Коробко мало что было известно. Но в 2020 году выяснилось, что актер стал папой чудесной девочки Софии, которую ему подарила звездный визажист Алина Фисянова. Возлюбленная актера решила оставить карьеру ради семьи и ребенка и сейчас полностью отдает себя ребенку и мужу. Дочку они дома трогательно называют Курочкой.
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Жена и дочь Ильи Коробко. Фото: соцсети И. Коробко