Как живет звезда «Молодежки» Илья Коробко сейчас: примерный семьянин и папа милой дочки

Илья Коробко обрел всероссийскую популярность после выхода сериала «Молодежка», в котором он сыграл Михаила Пономарева. Дальнейшие роли подтвердили, что зритель выбрал его своим кумиром не случайно.

Детство и юность

Илья Коробко родился в Москве 14 января 1992 года в простой русской семье. Мама его продавала швейцарские часы в магазине, а папа работал завскладом ресторана.

И хотя никто из родителей актера не имел никакого отношения к творчеству, своим детям они привили любовь к искусству. Брат Ильи — профессиональный хореограф, в 16 лет стал чемпионом мира по танцам, работает в ансамбле Игоря Моисеева. Сестра всю жизнь увлекалась художественным творчеством и стала дизайнером.

Илья тоже учился в художественной школе, но не стал связывать свою жизнь с этим видом творчества, ведь судьба ему уготовала иной путь.

Будучи первоклассником, он пришел в театр с бабушкой, где его случайно увидела агент, подбирающая актеров в рекламу. Ее привлекли выразительные глаза будущего актера, она пригласила его на пробы.