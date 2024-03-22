Почему Татьяну Калинину называют белорусской Вангой: какие предсказания астролога сбылись

Детство и юность

О Татьяне Калининой известно немного. Она родилась 12 апреля 1985 года. Где появилась на свет будущая знаменитость, доподлинно не известно, но на ее рабочей странице во «ВКонтакте» понятно, что многое в ее жизни связано со столицей Россией — она здесь выросла и получила профессию.

В детстве Таня была творческим ребенком, она сочиняла поэмы о дружбе, мечтая о славе литератора. Для достижения своей цели девушка даже начала посещать кружок журналистики, где постигала азы профессии.

Девочка подрабатывала в газете и именно там заработала свои первые деньги за статью о современной молодежи. После школы Татьяна решила продолжить выбранный путь и поступила на факультет филологии МГУ.