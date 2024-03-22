Почему Татьяну Калинину называют белорусской Вангой: какие предсказания астролога сбылись

Детство и юность
О Татьяне Калининой известно немного. Она родилась 12 апреля 1985 года. Где появилась на свет будущая знаменитость, доподлинно не известно, но на ее рабочей странице во «ВКонтакте» понятно, что многое в ее жизни связано со столицей Россией — она здесь выросла и получила профессию.
В детстве Таня была творческим ребенком, она сочиняла поэмы о дружбе, мечтая о славе литератора. Для достижения своей цели девушка даже начала посещать кружок журналистики, где постигала азы профессии.
Девочка подрабатывала в газете и именно там заработала свои первые деньги за статью о современной молодежи. После школы Татьяна решила продолжить выбранный путь и поступила на факультет филологии МГУ.
Татьяна Калинина окончила филологический факультет МГУ и работала в «Российской газете». Фото: ТГ-канал «Книга прогнозов Альфа»
Астрология
Интерес к астрологии возник у Калининой еще в школе, но лишь в студенчестве она стала развиваться в этом направлении. Татьяна собирала сведения о мире звезд и зодиаков и пробовала составлять натальные карты своим друзьям.
Немного позже Калинина смогла учиться науке у опытных астрологов. Она изучала десятки книг, просматривала видео с мастер-классов, набираясь опыта.
Кроме того, девушка не рассталась и с журналистикой, после университета ее пригласили работать в «Российскую газету».
Но любовь к астрологии немного отодвинула мечту о карьере журналистки на задний план. В 2016 году Татьяна приняла решение уехать в Беларусь. Она стала вплотную заниматься астрологией и занялась развитием соцсетей, где сначала публиковала прогнозы о замужестве, рождении детей, гороскопы для всех знаков зодиака.
Татьяна основала школу, где преподает астрологию всем желающим. Фото: ТГ-канал «Книга прогнозов Альфа»
Также Калинина вела свой блог о ведической астрологии Womansuccess, который всего за несколько лет стал полноценной специализированной школой с собственным сайтом. Сейчас она носит название «Альфа», но 2020 года ее знали как «Ашвини».
Для расширения аудитории необходимо было стать знаменитой, чем и занялась Татьяна. Она стала появляться на телевидении как эксперт-астролог.
Ее популярность постепенно росла. Калинину знали как астролога, дающего точные предсказания, особенно ее стали уважать, когда стали сбываться ее прогнозы в политической и экономической сферах. Она предвидела победу Байдена на выборах за полгода до этого события.
Благодаря своему литературному таланту Калинина смогла написать книги «Астрология беременности. Предсказание беременности по гороскопу женщины» и «Болезни и смерть в натальной карте».
Калинина стала автором нескольких книг по астрологии. Фото: ТГ-канал «Книга прогнозов Альфа»
Личная жизнь
Личная жизнь медийного астролога складывалась не очень удачно. Она один раз вышла замуж, в конце 2017 года появился на свет ее сын Платон.
Что происходило дальше с личной жизнью Татьяны, неизвестно, потому как она не афиширует ее. Сына она тоже оберегает от внимания прессы и редко показывает публике.
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Татьяна Калинина воспитывает сына Платона. Фото: ТГ-канал «Книга прогнозов Альфа»
Татьяна Калинина сейчас
В 2022 году Татьяна Калинина стала еще более популярной личностью, не только в Беларуси, но и во всем мире. Причиной тому стали ее громкие предсказания, касающиеся мировой политики. Когда ее прогнозы сбылись, просмотры в соцсетях начал набирать сотни тысяч просмотров.
В октябре астролог появилась на шоу «Малахов». В выпуске об афганском предсказателе Седике Афгане Татьяна призналась, что очень хотела бы познакомиться со знаменитым коллегой.
Прогнозы Калининой часто сбываются. Фото: ТГ-канал «Книга прогнозов Альфа»
Затем она сделала свои прогнозы на 2023 год, который назвала знаковым для всего мирового пространства.
Что касается 2024 года, то Калинина предсказала, что именно в это время начнется переход к новой социальной и экономической формации.
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