Поклонники Никиты Кологривого разочарованы его поведением: «А так все хорошо начиналось»

Молодой актер Никита Кологривый после выхода сериала «Слово пацана» попадает из скандала в скандал. Многие коллеги по цеху не поддерживают артиста, считая, что он зазвездился. Но последняя выходка Кологривого возмутила не только других актеров, но и общественность.
Выходка актера возмутила общественность. Фото: Global Look Press
Что случилось
Никита Кологривый перебрал со спиртным и устроил дебош в одном из ресторанов Новосибирска. По словам очевидцев актер начал приставать к официантке, вел себя неприлично, бросался на охранников. Звезду не могли успокоить на протяжении получаса. После чего были вызваны правоохранительные органы, которые задержали знаменитость.
В команде актера заявили, что все недопонимания улажены, однако, МВД региона сообщило, что на Кологривого поступило заявление о нарушении общественного порядка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Позже стало известно, что ему дали 7 суток ареста за его неприличное поведение.
Актер сообщил, что расстроен, но обжаловать решение не будет, ради своей дочери.
«Расстроен... Но дочка должна знать, что ее отец ответственный за свои поступки. Это тоже важно. Поэтому пойду сидеть на киче, писать стихи», — сказал Никита Кологривый.
Никита Кологривый 7 дней проведет за решеткой. Фото: Global Look Press
Мнение в Сети
Если после предыдущих скандалов и конфликтов общественность разделилось четко на две половины: одна поддерживала актера, хвалила за смелость и восхищалось мудростью, то сейчас этих людей становится все меньше.
Фанаты нашли сходство Кологривого с Паниным, вспомнили, что тот начинал свою карьеру также, но ничего хорошего из этого не вышло.
Nataliya Konovalova: «Если он даже со своими коллегами-актерами начал общаться пренебрежительно и хамски после первой роли ,вам это нормально? Да он по манере говорить и своему поведению напоминает Панина».
Игорь Медведев: «Может под Панина косит?»
Наталья Тимофеева: «Он слишком часто на экране стал появляться и словил звездочку с неба. Эпатажное поведение в духе Панина».
Никиту Кологривого осудили даже вчерашние поклонники. Фото: Global Look Press
Поклонники расстроены, что Никита так сильно оказался подвержен звездной болезни и жалеют, что актер сам губит свою репутацию.
Алла Гончарова: «Он уже не первый раз срывается. Очень плохо переносит звездную болезнь. Он, судя по многочисленным видео из органов МВД, ни чего не осознал, а пиарится и кичится».
Алена Шишкина: «Звезда в голову ударила!»
Людмила Морозова: «Корону нацепил, что и лопатой уже с первого раза не собьешь. Возомнил из себя великого актера, до чего же мерзкий тип».
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Galina Lesovskaya: «Не все проходят испытание медными трубами».
Лариса Лепилина: «А так все хорошо начиналось. И заканчивается как обычно! Очередной звездун»».
Olga Olga: «Уже зазвездился что ли. Рановато».
Кeti: «Его лечить надо, дальше будет хуже!»
Поклонники переживают, что Никита не справится со звездной болезнью. Фото: Global Look Press
Многие считают, что актер просто не может вырваться из образа Кощея из сериала «Слово пацана».
Евгений Киреев: «Завис в образе».
Людмила Прокофьевна: «Теперь понятно, что не играл, а жил в «Слове пацана». Был сам собой».
Сергей Митронин: «Вжился в роль Кощея».
Александр: «Какой пример подает своим поклонникам, только за это стоит наказать. И он должен публично обратиться к своим поклонникам, что это не пример для подражания и извиниться, а не нести чушь. Актер одной роли, корона слетит - и не заметишь».