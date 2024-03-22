Поклонники Никиты Кологривого разочарованы его поведением: «А так все хорошо начиналось»

Что случилось

Никита Кологривый перебрал со спиртным и устроил дебош в одном из ресторанов Новосибирска. По словам очевидцев актер начал приставать к официантке, вел себя неприлично, бросался на охранников. Звезду не могли успокоить на протяжении получаса. После чего были вызваны правоохранительные органы, которые задержали знаменитость.

В команде актера заявили, что все недопонимания улажены, однако, МВД региона сообщило, что на Кологривого поступило заявление о нарушении общественного порядка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Позже стало известно, что ему дали 7 суток ареста за его неприличное поведение.

Актер сообщил, что расстроен, но обжаловать решение не будет, ради своей дочери.