Чувство прекрасного у нее в крови: жизнь и творчество художницы и телеведущей Александры Вертинской

Детство и юность

Александра Ильинична Вертинская появилась на свет 9 апреля 1969 года в Москве. Она произошла из знаменитой династии Вертинских. Дедушка дизайнера Александр в первой половине ХХ века слыл звездой сцены, бабушка Лидия известна как актриса и художница

Мама Александры Марианна была замужем за архитектором и педагогом Ильей Былинкиным, о которого и родила дочь. Но затем последовал развод, и женщина сочеталась вторым браком с актером Борисом Хмельницким. Когда Вертинской было 9 лет, у нее родилась сестра Дарья Хмельницкая.

Внучка знаменитого Вертинского просто обязана была связать свою жизнь с искусством.

Александра училась в художественной школе при институте имени Василия Сурикова. После школы поступила в этот институт, чтобы получить высшее образование. Получив диплом, выпускница отправилась в Париж, где 2 года проходила стажировку в Национальной академии художеств у живописца Юрия Купера.