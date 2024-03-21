Чувство прекрасного у нее в крови: жизнь и творчество художницы и телеведущей Александры Вертинской

Детство и юность
Александра Ильинична Вертинская появилась на свет 9 апреля 1969 года в Москве. Она произошла из знаменитой династии Вертинских. Дедушка дизайнера Александр в первой половине ХХ века слыл звездой сцены, бабушка Лидия известна как актриса и художница
Мама Александры Марианна была замужем за архитектором и педагогом Ильей Былинкиным, о которого и родила дочь. Но затем последовал развод, и женщина сочеталась вторым браком с актером Борисом Хмельницким. Когда Вертинской было 9 лет, у нее родилась сестра Дарья Хмельницкая.
Внучка знаменитого Вертинского просто обязана была связать свою жизнь с искусством.
Александра училась в художественной школе при институте имени Василия Сурикова. После школы поступила в этот институт, чтобы получить высшее образование. Получив диплом, выпускница отправилась в Париж, где 2 года проходила стажировку в Национальной академии художеств у живописца Юрия Купера.
Александра Вертинская стажировалась в Париже. Фото: сообщество Album во «ВКонтакте»
Творчество
С детства девочка увлекалась рисованием, папа занимался с девочкой, бабушка тоже принимала участие в творческом воспитании наследницы.
Учась в школе, Вертинская занималась при Третьяковской галерее и много практиковалась на московских улочках, перенося изображение старинных домов на бумагу.
Когда выросла, Александра стала выставлять свои работы не только в России, но и Франции, Италии и Чехии.
Александра Вертинская выставляет свои работы не только в России, но и в Европе. Фото: сообщество Album во «ВКонтакте»
В своем творчестве художница использует технику многослойности и часто использует нестандартные материалы: картон, архивные чертежи, золотую бумагу.
В 2004 году стильного дизайнера пригласили соведущей Таши Строгой в программу «Снимите это немедленно!», где Вертинская, прославившаяся своим отличным вкусом на протяжении трех лет переодевала героинь.
Кроме того, Александра трудилась дизайнером в передаче «Квартирный вопрос». Она также работала с частными проектами, иногда совместно с отцом, который научил ее продумывать интерьер до мелочей. Для женщины в каждой работе главное - комфорт и логика.
Как ведущая Александра также выступила в шоу «Дом с мезонином» и «А-ля рюс».
Александра Вертинская неоднократно выступает в роли телеведущей популярных передач. Фото: сообщество Album во «ВКонтакте»
Личная жизнь
В конце 90-х годов Александра познакомилась с Емельяном Захаровым. Они впервые встречали новый год у общих друзей. Но на тот момент молодой человек был женат. Потеряв голову от прекрасной незнакомки, Захаров ушел от жены, а в 1997 году женился на Вертинской. Через год на свет появилась дочь Василиса.
Александра Вертинская с дочерью Василисой. Фото: Global Look Press
Емельян был медиком по образованию, но занимался делом своей семьи - коллекционированием антиквариата и предметов искусства.
В 2000-х года Захаров основал галерею «Триумф», где выставляются современные художники. Дочь тоже росла в атмосфере творчества.
Александра Вертинская с мужем Емельяном Захаровым. Фото: соцсети Александры Вертинской
В 2010 году во время пребывания в Италии, где у семьи есть собственный дом, родилась младшая дочь Лидия.
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Александра с мамой и дочерью Лидией. Фото: соцсети Александры Вертинской
В 2017 году пара стала обладателем недвижимости в центре Москвы квартиру. Дизайнер избавилась сразу от лишних дверей и стен, оставив изолированной только зону дочерей. Потом пришлось строить дополнительные перегородки из-за большого количества антиквариата и других предметов искусства.
Александра Вертинская в московской квартире. Фото: Global Look Press
Александра Вертинская сейчас
Александра не оставляет искусство. Весной 2021 года она организовала персональную выставку картин в одной из московских галерей. Произведения были наполнены цветочными мотивами, тем самым показывая, что человек в силах создать рай на земле.
Работа художницы Александры Вертинской. Фото: сообщество Album во «ВКонтакте»
В 2022 году Александра открыла еще одну выставку, для которой специально из Италии везла бронзовые скульптуры.
О новостях в творчестве дизайнер сообщает на своей личной странице в соцсети.
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