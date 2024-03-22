Звезды рассказали, какие ТВ-передачи смотрят и в каких с удовольствием сами приняли бы участие

За последнее время наше телевидение пестрит различными проектами и реалити-шоу. Переключая с одного канала на другой, зритель может выбрать то, что нравится именно ему. Выбор действительно впечатляет: от интеллектуально-познавательных шоу до экстремальных.
Но несмотря на огромную альтернативу, особенно разборчивый человек может посетовать на то, что смотреть нечего. Не то, что раньше.
А что было раньше и есть ли сейчас достойные шоу, Teleprogramma.pro решила выяснить у наших звезд.
Звездная семья принимает участие во всех шоу, которых ей хочется. Фото: Global Look Press
Иосиф Пригожин и Валерия
Продюсер Иосиф Пригожин со своей супругой певицей Валерией частые гости различных телепередач. Они назвали те шоу, которые на сегодняшний день стоит посмотреть.
«Шоу «Маска», «Ну-ка, все вместе», «Конфетка — шикарный проект», «Шоу Воли».
Звездная семья принимает участие во всех шоу, которых ей хочется. Что касается тех передач, которые стоит возродить, Пригожин отдает предпочтение проекту «КВН».
«КВН» - это программа, которая была есть и остается, бессменная передача. «Музыкальный киоск», я думаю, был бы неплох».
По мнению Пригожина, стоит немного разнообразить и добавить культурный слой в нынешнее телевидение.
Среди совсем новых юмористических программ продюсер выделил шоу НТВ «Звезды».
Анастасия Волочкова недавно была гостем шоу «Алена, Блин!». Фото: личный архив Анастасии Волочковой
Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова не хочет принимать участие ни в каких шоу. Некоторые журналисты могут перевернуть речь балерины так, что от истины не останется и следа, поэтому она предпочитает общаться с ними дозировано.
Знаменитость нашла решение. Теперь у нее есть собственное авторское шоу на собственном телеканале АВТВ, которое снимается на третьем этаже ее собственного дома.
«Я решила забить на это телевидение и просто сделать свою авторскую программу. Она называется «Исповедь балерины».
Первой гостьей Волочковой стала Лена Голицына - ее фотограф, который успешно останавливает самые важные мгновения в жизни Анастасии.
«Автор самых лучших моих программ, клипов и самых лучших моих жизненных событий».
Балерина недавно была на своей заключительной съемке с Аленой Жигаловой, ведущей шоу «Алена, Блин!».
Несмотря на конфликт, который произошел между журналисткой и Волочковой год назад, Анастасия человек миролюбивый и смогла зарыть топор войны.
«Вы теперь будете все слышать от первого лица, потому что Teleprogramma.pro всегда транслирует настоящую правду, только то, что реально существует».
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Прохор Шаляпин мечтает стать ведущим «Поле чудес». Фото: Global Look Press
Прохор Шаляпин
По мнению певца Прохора Шаляпина, удачный или неудачный проект показывает рейтинг.
«То, что имеет рейтинг, значит, это удачно, потому что я телевизор, как таковой вообще не смотрю».
Исполнитель уверен, что телевидение существует для развлечения людей. Новый проект «Фабрика звезд» тоже пока никак не проявил себя и станет ли он удачным, неизвестно.
Артист не выбирает, в каких шоу ему участвовать. Он воспринимает это, как свою работу.
«Куда пригласят, где пригодится мой талант,как творческого артиста, то я с удовольствием приму участие, чтобы опять же это как монетизировать».
Прохор считает себя ярким человеком, харизматичным, он не лезет за словом в карман, поэтому в качестве работы рассмотрит любые варианты. Но программ, где он очень хотел б принять участие сам, пока не российском телевидении нет.
«Раньше мне конечно, хотелось там участвовать во всех музыкальных программах Первого канала».
Все же Прохор признался, что больше ему нравится сниматься в развлекательных программах, где много юмора. Это ему по душе.
«Моя мечта ввести программу типа что-то «Поле чудес». Мне нравится формат программы — развлекательный, добрый. Я очень люблю пенсионеров, потому что они хорошие песни слушают, у нас совпадает вкус. Я бы там крутил барабан, раздавал призы, пел народные песни и любил бы искренне людей».
Артист считает, что незаменимых людей на телевидении нет. Но, по мнению Шаляпина, надо убирать с телевидения тех людей, кто устал от своей профессии и уже не любит людей.
«Когда ты устал, уйди. Дай возможность тем, кто как говорится, не устал».
«Утреннюю звезду» Прохор бы вернул на экраны. Он вообще выступает за то, чтобы на телевидении показывали побольше молодежи, народников. А еще, чтобы после шоу каналы продолжали поддерживать новичков на сцене.