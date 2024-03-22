Звезды рассказали, какие ТВ-передачи смотрят и в каких с удовольствием сами приняли бы участие

За последнее время наше телевидение пестрит различными проектами и реалити-шоу. Переключая с одного канала на другой, зритель может выбрать то, что нравится именно ему. Выбор действительно впечатляет: от интеллектуально-познавательных шоу до экстремальных.

Но несмотря на огромную альтернативу, особенно разборчивый человек может посетовать на то, что смотреть нечего. Не то, что раньше.

А что было раньше и есть ли сейчас достойные шоу, Teleprogramma.pro решила выяснить у наших звезд.