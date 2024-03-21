Почему Денис Кукояка женился на первой женщине в своей жизни, и как из блогера он стал киноактером

Известный блогер, актер, режиссер, сценарист, музыкант и юморист Денис Кукояка пережил в своей жизни и нищету, и невозможность расплатиться с долгами. Однако смог достичь своей мечты и не планирует останавливаться на достигнутом.
Детство и юность
Денис Кукояка появился на свет 31 января 1986 года в Москве. Его семья была самой обычной, ни актеров, ни музыкантов в его роду не было. Однако будущий артист всегда отличался тягой к творчеству.
Специально для родителей и близких он устраивал домашние концерты. Занимался рисованием в кружке, увлекался авиамоделированием. Но больше всего ему нравилось участвовать в детских театральных постановках.
Денис Кукояка в детстве. Фото: соцсети Д. Кукояки
Денис Кукояка участвовал во всех творческих мероприятиях в школе и ему прочили будущее большого артиста. Но он решил пойти своим путем и подал документы в Московский социально-педагогический институт при МГУ, получив образование на факультете педагогики и психологии.
Юмористические проекты
Еще в студенческие годы Денис загорелся идеей создать собственный юмористический проект. И когда закончил институт начал развиваться именно в этом направлении, по специальности он работать не стал.
В итоге совместно со своими приятелями Александром Шулико и Кириллом Трифоновым он создал Youtube-проект «СтудСовет», а затем и «Что за шоу». Почувствовав успех и увидев хорошие просмотры, ребята создали следом шоу «Мне нравится» и «Рассказать друзьям».
Денис Кукояка впоследствии был признан экспертами как блогер-профессионал, он очень гордится своей наградой от журнала Glamour в номинации «Лучший семейный ТикТок».
Денис Кукояка. Фото: соцсети Д. Кукояки
Музыка
Денис Кукояка не смог остановиться на одном юморе и под псевдонимом Deni Deni создал несколько рэп-композиций. А позже все с теми же друзьями Александром Шулико и Кириллом Трифоновым он организовал рэп-группу с ироничным наполнением «Хлеб». Композиция коллектива «Чай. Сахар» взорвала в свое время Интернет.
Миллионную аудиторию также собрали треки «Камерун», «Рэп, цепи».
После этого на молодых рэперов вышел Илья Мамай, владелец пиар-агентства Booking Machine, и коллектив стал выступать с живыми концертами, собирая аншлаги.
В качестве первого альбома коллектива «Хлеб» музыканты выпустили мини-диск «Черный». А спустя 3 года они выпускают сборник «Белый» с 13 треками. На песню «Спайс» рэперы делают видеоклип.
В 2017 «Хлеб» радует почитателей мини-диском «Хлеб должен быть в каждом доме». В создании диска рэперам помогают такие музыканты, как Cris Taylor и Zest. Вскоре свет увидит и 4 диск под названием «Пушка».
Поклонники высоко оценили синглы «Хлеба» «Курточка Stone Island», «Плачу на техно», а также совместку с «Дискотекой Аварией» - клип «Мохер». Ролики «Спиннер», «Сом» и «Драм-Н-Бейс» тоже оказались на волне популярности.
В 2020 году Денис Кукояка решил немного отойти от коллектива и выпустил 3 сольные композиции: «Кока-кола», «Дель Пьеро» и «Бури».
Денис Кукояка с друзьями Александром Шулико и Кириллом Трифоновым. Стоп-кадр: клип рэп-группы «Хлеб»/ песня «Чай. Сахар»
Актерская карьера
Изначально в кинематограф Денис Кукояка пришел в качестве сценариста. Все в том же составе трио своих друзей он проработал сюжетную линию комедийного сериала «Полицейские будни». Там же он дебютировал и как актер.
Этот фильм стал стартовым в актерской карьере Кукояки, практически сразу же его пригласили в популярный российский сериал «Реальные пацаны» на ТНТ, где он сыграл продавца бытовой техники по имени Алик.
Денис Кукояка в роли продавца-консультанта Алика. Стоп-кадр: сериал «Реальные пацаны»
Далее ТНТ решило продолжить сотрудничество с Денисом и заключило с ним контракт о проработке сценария для новой многосерийной сатирической комедии «ЧОП». Кукояка и в этом фильме появляется как актер эпизода.
С настоящей плеядой звезд посчастливилось Денису Кукояке встретиться в 2016 году на одной съемочной площадке. Вместе с ним в комедийной ленте «Пьяная фирма» появляются знаменитости российского кино: Михаил Ефремов, Елизавета Боярская, Виктория Исакова, Марат Башаров, Иван Макаревич.
В этом же году ТНТ радует актера новым проектом «Гражданский брак», где его ждет уже главная роль. А его партнершей становится Агата Муцениеце. Согласно сюжету, он изображает молодого нерешительного парня, который не может никак сделать своей любимой предложение руки и сердца.
Денис Кукояка и Агата Муцениеце. Стоп-кадр: фильм «Гражданский брак»
Участие в шоу
В 2021 году Денис Кукояка осуществил свою давнюю мечту – стал участником проекта Comment Out. Артисту пришлось сразиться с Эльдаром Джараховым.
Шоу вышло непростым, но запоминающимся. В какие-то моменты Денису Кукояке даже приходилось принять успокоительные лекарства из-за того, что он ощущал приближение панических атак. Его жена была рядом и старалась поддерживать мужа.
Выиграть состязание Кукояке не удалось, но он признался, что это сражение он запомнит навсегда. Шоу оставило у него в памяти приятные ощущения.
Личная жизнь
Денис Кукояка относится к категории однолюбов. Комик утверждает, что его жена Елена Панарина – единственная в его жизни женщина, первая и, он надеется, будет и последней. Свою жизнь артист просто не представляет без нее.
Он признался, что однажды завел флирт-переписку с некой дамой, но был рассекречен. Ужас из-за боязни потерять свою жену Кукояка запомнил на всю жизнь. И это точно не стоит того, чтобы расстаться с любимым человеком.
А познакомились Денис Кукояка и Елена Панарина еще в юности, будущей звезде тогда было всего-то 18 лет. Их вместе свел общий друг, пригласив на совместную прогулку в парк.
Молодые люди почти сразу после этого были вынуждены расстаться из-за отъезда Дениса. В этот момент оба поняли, что они не могут друг без друга.
Денис Кукояка с женой и дочкой. Фото: соцсети Д. Кукояки
Прежде, чем поженится, Денис и Елена прожили в гражданском браке 10 лет. Комик убежден, что отношения нужно обязательно проверить бытом и совместным проживанием. И только после этого переходить ко второму этапу.
Кроме того, у ребят просто долго не было денег на свадьбу. Денис хотел сделать любимой предложение на фоне Эйфелевой башни в Париже, но в итоге вывел на экран ТВ соответствующее видео и сфотографировался на его фоне, преклонив колено.
Кукояка не скрывает, что первое время им жилось непросто. Заработанных денег хватало только на то, чтобы раздать долги. Питаться порой приходилось сосисками, которые бездомные собаки отказывались есть. Но трудности только сплотили влюбленных, а о том, чтобы расстаться не было и мысли.
В итоге материальные проблемы разрешились и Денис стал жить с Еленой той жизнью, о которой они мечтали.
Через три года после свадьбы, в 2017 году, у пары родилась дочка Василиса. В настоящее время она уже вполне самостоятельный блогер, участвует во многих проектах обоих родителей. В 2023 году Василиса записала совместный фит «Краш» с популярной юной блогершей Миланой Хаметой.
Елена Кукояка хоть и является психологом по образованию, как и муж ведет свои проекты в интернете, делая акцент на шоу с семейным уклоном.
Денис Кукояка с родственникам, женой и новорожденным сыном. Фото: соцсети Д. Кукояки
В декабре 2023 года семья Кукояки стало еще больше, у Дениса и Елены родился сын Ваня. К слову, интересная фамилия Кукояка – настоящая, по национальности он русский.
Кроме творческой работы Денис Кукояка занимается бизнесом, в 2023 году открыл барбер-шоп. Известно, что его жена мечтает о новеньком автомобиле Gelandewagen.
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