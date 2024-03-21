Почему Денис Кукояка женился на первой женщине в своей жизни, и как из блогера он стал киноактером

Известный блогер, актер, режиссер, сценарист, музыкант и юморист Денис Кукояка пережил в своей жизни и нищету, и невозможность расплатиться с долгами. Однако смог достичь своей мечты и не планирует останавливаться на достигнутом.

Детство и юность

Денис Кукояка появился на свет 31 января 1986 года в Москве. Его семья была самой обычной, ни актеров, ни музыкантов в его роду не было. Однако будущий артист всегда отличался тягой к творчеству.

Специально для родителей и близких он устраивал домашние концерты. Занимался рисованием в кружке, увлекался авиамоделированием. Но больше всего ему нравилось участвовать в детских театральных постановках.